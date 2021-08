El tenue logro de Yasna

En una consulta de bajísima intensidad, la postulante presidencial de la DC se erigió como la candidata presidencial de la ex Concertación y ahora tiene el desafío principal de no salir tercera en la primera vuelta, ante el posicionamiento de Boric y Sichel. Se confirmó que la candidatura de Narváez (PS-PPD) nunca prendió y que Maldonado (PR) solo buscaba un posicionamiento, sin posibilidad alguna de ganar. Unidad Constituyente salió a justificar la baja participación en su consulta y a establecer que trabajarán por Yasna Provoste.

Gonzalo Magueda. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 22/08/2021. 1) Yasna Provoste es ahora la candidata presidencial de la ex Concertación, organizada ahora en Unidad Constituyente. Entra a competir, en lo principal, con Gabriel Boric de Apruebo Dignidad, y Sebastián Sichel, de Chile Puede+, con el desafío de conseguir no salir tercera en la primera vuelta, dado los posicionamientos de esos candidatos que, al menos en las encuestas y los análisis, le llevan ventaja. Un logro tenue el de Yasna, si se considera que triunfó en una consulta de bajísima intensidad, con menos de 150 mil participantes, que es la militancia de las colectividades que conforman Unidad Constituyente (UC), lo que incluso se puede catalogar como un fracaso, después de que el otro aspirante, Carlos Maldonado, del Partido Radical (PR), había declarado que estaría feliz si votaba un millón de personas, y que dirigentes del sector plantearan que con 500 mil votos quedaban conformes. Yasna Provoste no puede reivindicar, si actúa en consecuencia con los datos objetivos, que tiene un amplio apoyo ciudadano producto de la consulta y más bien la baja participación en la consulta de UC se le aparece como otro reto, junto al elemento de que está bajando en las encuestas. Varios comentaristas, por ejemplo, recordaron que en la primaria de Apruebo Dignidad participaron 1 millón 700 mil electores, lo que a Boric le dio un piso importante para la contienda. Claro que en declaraciones a la prensa y en redes sociales, dirigentes y militantes de UC comenzaron a defender la consulta y se mostraron molestos ante quienes hablaron de baja participación.

2) Cuando el presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, afirmó que la candidatura de Paula Narváez (del Partido Socialista y Partido por la Democracia) no prendería, muchas y muchos se enfurecieron y apuntaron a que eso no sería así. Pero la vida demostró que, en efecto, Narváez nunca prendió. Jamás pasó los 2 puntos en los sondeos, fue evidente que no motivó a la opinión pública, y en todos los análisis se le mostraba como una candidata débil política y electoralmente. Algunos dijeron que había estado bien en los debates (con Yasna y Maldonado), que tenía trabajo territorial y que el Partido Socialista y sus simpatizantes saldrían en masa a votar por ella en la consulta y que podría ganar. Nada de eso ocurrió. Su votación de menos de 30% la dejó mal parada. El único momento positivo, mirando hacia atrás, fue cuando recibió el respaldo de la ex presidenta Michelle Bachelet y de destacadas militantes del PS, pero eso al final de cuentas no gravitó, y quedó claro que ni siquiera captó el voto del bacheletismo. Quedó claro en esta consulta que Carlos Maldonado (PR), no tenía la más mínima opción de ganar y que solo buscaba un posicionamiento que le sirviera a su colectividad y quizá a él mismo. Algunos dicen que sacó menos votos de lo previsto, pero se sabe que dentro de UC se hablaba de que Maldonado podría estar entre el 10 y el 15 por ciento. Ahora Narváez y Maldonado, junto a los partidos que los apoyaron, tendrán que acomodarse en el comando y los equipos de Yasna Provoste, después de que declararon que se pondrán a trabajar por la candidata del conglomerado.

3) Unidad Constituyente y Yasna Provoste tienen ahora algunos desafíos como la construcción de su programa de Gobierno, recomponer y reforzar las relaciones y coordinaciones dentro del conglomerado, instalar mejor a la candidata presidencial y ordenar o manejar las actuaciones y votaciones comunes de las y los parlamentarios del sector, que han sido confrontacionales. Se afirma que Provoste es del sector progresista de la DC, pero también que el sector conservador tiene gran poder, y ese es un problema que se viene. También se señala de manera reiterada que Sichel le puede quitar votos del electorado democratacristiano, más inclinado a la derecha. Y que un electorado del PS, preferirá votar por Boric. La ex Concertación enfrenta un camino lleno de obstáculos e incertidumbres, donde existe la sensación de que Boric y Sichel tienen un camino más fluido. “La mochila de la DC” que lleva Yasna, es reiteradamente señalado por comentaristas, ante el descrédito de ese partido (junto a muchos otros), pero también con la permanencia de un electorado importante, como se mostró en las elecciones municipales y de gobernadores. Ser la candidata de la ex Concertación y de lo ocurrido en los últimos 30 años, le pesará. Quizá es en este marco que la ahora aspirante presidencial de UC pusiera énfasis en reivindicar las regiones, el Estado plurinacional, y la buena gestión de Gobierno promoviendo la paz. Este domingo comenzó para la candidatura presidencial de UC un trabajo desafiante donde sus partidos parten una carrera a La Moneda con reales bajas opciones y como nunca con la tarea de ser creativos y precisos en construir un relato que atraiga votos.