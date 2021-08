La batalla de Unidad Constituyente para no quedar relegada

Para las colectividades de la ex Concertación es la carrera presidencial más complicada en la era pos dictatorial. Sus candidaturas marcando bajo en encuestas y proyecciones, con una “consulta ciudadana” que puede convertirse en un búmeran, el buen posicionamiento de Gabriel Boric de Apruebo Dignidad y el repunte de Sebastián Sichel, candidato de la derecha.

Gonzalo Magueda. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 18/08/2021. 1)Unidad Constituyente (UC), integrada fundamentalmente por las colectividades de la ex Concertación, vive la carrera presidencial más complicada en la era pos dictatorial. Sus candidaturas no son altamente competitivas, marcan bajo en las encuestas, no realizaron primarias legales y ahora están en un lío de una “consultad ciudadana” para designar a la o el candidato presidencial, y tienen encima la alta competividad de Gabriel Boric de Apruebo Dignidad, y cierto repunte del derechista Sebastián Sichel.

2)Erráticos, confusos y tensos fueron los pasos de quienes integran Unidad Constituyente para llegar a una fórmula para tener candidata o candidato presidencial, que incluyó la decisión del Partido Socialista (PS) de romper con ese conglomerado y llegar a una primaria de Apruebo Dignidad (llevando a Paula Narváez de candidata), con el Partido Comunista, el Frente Amplio y otras organizaciones, lo que no cuajó y mandó de vuelta a los socialistas a su alianza con la Democracia Cristiana (DC) y otros partidos de la ex Concertación. También pesaron los episodios en la DC, con una inicial proclamación presidencial de la senadora Ximena Rincón, quien después fue apartada de esa posición ante el posicionamiento de la presidenta del Senado, Yasna Provoste; luego, Provoste tardó semanas en oficializar su candidatura. Entre medio, Carlos Maldonado, del Partido Radical (PR), anunció que iría solo a la primera vuelta presidencial y luego se retractó para participar en la consulta de UC. Están compitiendo Narváez, Provoste y Maldonado, los tres deficitarios en las encuestas, sin entusiasmar a la opinión pública, y señaladas en diversos análisis como candidaturas poco competitivas. Sería la segunda vez que la ex Concertación pasa por un momento de tanto bajón, después de la segunda experiencia como candidato presidencial de Eduardo Frei Ruíz-Tagle.

3)Una prueba de fuego es la “consulta ciudadana” del próximo sábado para definir quién será el o la candidata presidencial. Hace unas semanas, expertos electorales y dirigentes de UC hablaron de la posibilidad de que participara un millón de personas, lo que acercaría los números a las primarias de Apruebo Dignidad y Chile Vamos. Esa perspectiva ponía contentos a quienes están en las filas de la ex Concertación. Luego, comentaristas, dirigentes políticos, expertos electorales y legisladores de ese conglomerado, hablaron de que algo bueno para la ex Concertación sería, en realidad, estar en alrededor de 500 mil votos emitidos en la consulta. Y hoy, a tres días de la consulta, se lee y escucha en la prensa y en los pasillos de la política, que podrían ser tan solo 100 mil los ciudadanos que concurran a sufragar en la consulta. Ciertamente es un misterio lo que ocurrirá y podría haber sorpresas, pero está claro que si las predicciones de menos de 400 mil votantes se hacen realidad, el proceso será un búmeran para la DC, el PS, el Partido por la Democracia, el Partido Radical y los otros grupos de UC.

4)Dado todo eso, además de otros elementos como debates entre las tres candidaturas que no tuvieron real impacto, problemas en las campañas, buen posicionamiento de Gabriel Boric y cierto repunte de Sebastián Sichel, dificultades en las instalaciones de Narváez, Provoste y Maldonado, llevó en estos días a algunos dirigentes y comentaristas a señalar que Unidad Constituyente podría estar en una complicación mayor, en cuanto a perder en primera vuelta y quedar fuera de la final presidencial, hecho inédito para la ex Concertación. Las cosas son tan complicadas, que se dice mucho que según sea el resultado de la consulta, al final de cuentas se podrían ir votos de UC hacia Boric o Sichel. Un asunto no menor, porque sería el triste final de una hegemonía socialdemócrata y socialcristiana de alrededor de 30 años.