HABLAMOS DE LA TELE. Sequía televisiva

Los programas de entrevistas tipo «De tú a tú» con Martín Cárcamo, «Sin parche» de Santiago Pavlovic y «Poder y verdad» en La Red con Mónica González, no logran captar el interés ciudadano ostensiblemente más dedicado a enfrentar la grave crisis política, económica, social y sanitaria que enfrenta todo el país. El regreso del icónico «Informe especial» tampoco retornó por sus fueros como preveían sus productores.

José Luis Córdova. Periodista. 18/08/2021. Es probable que tras las primarias legales de Apruebo Dignidad y los últimos Juegos Olímpicos en Tokio la teleaudiencia nacional se haya reducido notablemente y los canales entraron en una curiosa sequía creativa, pese a las recientes lluvias tan esperadas.

Los nuevos espacios de concursos de cocina («Discípulos del Chef», «Master Chef celebrity») y de imitadores («Yo soy», «Yo soy All stars», «The covers») y «Chile dice», no recuperan todavía la sintonía perdida. Asimismo, las telenovelas «Pobre novio» y «Demente» mantienen una relativa audiencia fiel que no bate récords ni compite con las series turcas «Hercai», «Fuerza de mujer», ni menos con la mexicana «La Rosa de Guadalupe» o la brasileña «Almas heridas».

En los espacios de debate político «Estado nacional», «Mesa central» y «Pauta libre» sus panelistas estables dirigen ahora sus fuegos contra la Convención Constitucional, rasgando vestiduras ante la posibilidad de una refundación de la república, con transformaciones profundas que pretenden llevar adelante los sectores más progresistas del país, enfrentando a la élite política y sus medios de comunicación.

El senador Iván Moreira y el inefable ex multiministro Francisco Vidal son de los pocos personeros políticos que han sobrevivido al tsunami por los resultados de las elecciones de convencionales, gobernadores regionales, alcaldes y concejales que hicieron desaparecer a parlamentarios y ediles de gran connotación de todos los matinales.

El debate de los tres candidatos presidenciales de la ex Concertación tampoco logró atraer demasiado a la audiencia ante la uniformidad de planteamientos, con excepción de audaces aportes de Paula Narváez a favor del aborto, la eutanasia, el fin de las AFP, el cuarto retiro, el indulto o amnistía a los presos de la revuelta, el caso de ex almirante Arancibia y otros temas polémicos . Los otros, más de lo mismo nomás.

Igualmente las pautas de los noticieros siguen practicando un odioso binominalismo, censurando en la práctica a dirigentes sociales, representantes del PC, el Frente Amplio y la Lista del Pueblo, mientras insisten en poner en primer plano a José Antonio Kast, al partido «republicano» y al mismísimo ex comandante de la Armada, Jorge Arancibia (ex edecán de Pinochet) como «democrático» convencional de ultraderecha.

La única noticia proveniente del PC desde su último pleno del comité central, fue la decisión de la diputada Camila Vallejo de no presentarse a la reelección y del presidente del partido que probablemente postulará al Senado.

Hasta ahora, sólo los televidentes más trasnochadores pueden disfrutar de un solo espacio más imparcial y abierto al pensamiento crítico como es «Mentiras verdaderas» en La Red con Eduardo Fuentes, que concita el favor ciudadano por la selección de temas e invitados de todos los sectores sociales y políticos. Lo demás, es una larga sequía creativa en la televisión que nada tiene que envidiarle al calentamiento global que amenaza a todo el planeta.