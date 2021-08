Anomalía en comisión de acusación a Ministro de Educación

Diputada Marisela Santibáñez pidió censura al presidente de esa instancia por negar participación de abogado constitucionalista. “Se acabó el fair play en la comisión revisora” dijo la parlamentaria.

Valparaíso. 08/2021. La legisladora Marisela Santibáñez, acusó al diputado Juan Fuenzalida, presidente de la Comisión Revisora de la acusación constitucional contra el Ministro de Educación, de negarle al abogado constitucionalista, Jaime Gajardo, la posibilidad de intervenir en la instancia, en un momento importante de ese proceso.

La parlamentaria, única representante de la oposición en esta instancia revisora, presentó una censura contra Fuenzalida, basándose en el Artículo 211 del Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, sobre la conducta del presidente de la comisión, señalando que de acuerdo al Artículo 196 “sólo por la unanimidad de los diputados presentes en la comisión podrá revocarse un acuerdo previo válidamente adoptado”, esto en relación a recibir invitados los días 10 y 11 de agosto inclusive, acuerdo que no se habría respetado, dejando fuera de las exposiciones al abogado constitucionalista Jaime Gajardo quien se referiría a la contestación del ministro Raúl Figueroa.

La diputada Marisela Santibáñez indicó que la invitación se cursó pasadas las 22:00 horas de ayer para el abogado, por lo que “me tuve que limitar de acuerdo al Artículo 211 a hacer un reclamo de conducta al presidente de esta comisión el diputado Juan Fuenzalida que dejó sin efecto la invitación al abogado constitucionalista, quien iba a hacer el análisis de la contestación, lo que es un punto relevante en la acusación constitucional”.

Para la legisladora del Partido Comunista, esto significó una falta de respeto “a la comisión, hacia mi persona, siendo la única diputada de oposición en esta acusación constitucional, sino también a la Cámara de Diputados, pero también hacia los compañeros y compañeras que firmaron esta acusación constitucional contra el ministro Figueroa”.

Marisela Santibáñez indicó que esta decisión arbitraria del diputado Fuenzalida es inaceptable, pues “en momentos tan importantes, saltarnos a un invitado porque simplemente se le ocurrió que no escucháramos a los abogados que venían a plantear lo de la contestación a la defensa, algo a lo que yo me opuse, esto a través de un chat y recién a las 10 de la noche se toma la decisión de invitarlo por la presión que ejercimos cuando hicimos notar que el 5 de agosto se tomaron los acuerdos”.

“Cuando no se cumplen los acuerdos, se produce una falta, cuando no se cumplen los acuerdos, no se procede correctamente, así es que la censura al presidente de la Comisión revisora está planteada”, recalcó la parlamentaria.

Cabe señalar que este miércoles es el último día de comisión, “donde vamos a argumentar y votar, pero más allá de donde llegue esta acusación creemos que el procedimiento en nuestras distintas comisiones merece el mismo respeto y el argumento entregado por el diputado diciendo que ‘mi vida no gira en torno a la acusación constitucional por lo tanto no contesté a tiempo’, me parece que está fuera de lugar para el respeto que le debemos a nuestro juramento , el respeto que le debemos a las labores que nos asignan y recordar que la presidencia de esta comisión es voluntaria, porque te pueden nombrar en ese cargo, pero tú voluntariamente lo tomas o no”.

“Se acabó el fair play en la comisión revisora, yo tuve una muy buena intención de que todo se diera, recibimos a los invitados de forma pareja, pero se falta a un acuerdo y cuando se falta a un acuerdo, hay que alzar la voz”, concluyó la diputada.