Apruebo Dignidad irá con dos listas parlamentarias

Así lo ratificó Guillermo Teillier, presidente del PC, quien describió el nuevo cuadro que se presentó en Chile Digno, con el Partido Igualdad negando el apoyo a Gabriel Boric y la FRVS anunciando acuerdo parlamentario con el Frente Amplio. Dijo que el PC aún no toma ninguna decisión formal sobre las listas y candidaturas al Parlamento. Apuntó que se va “despacito” en el acuerdo de comando de Boric y recalcó que para los comunistas es muy importante la carta Gantt de las primeras medidas del eventual Gobierno y el contenido del programa.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 08/08/2021. De acuerdo a la realidad que se vive sobre todo en el conglomerado Chile Digno, y la decisión de la Federación Regionalista Verde Social de ir aliada con el Frente Amplio a las elecciones parlamentarias, es prácticamente un hecho que la coalición Apruebo Dignidad lleve dos listas de candidatas y candidatos al Parlamento, en la elección que se realizará en noviembre próximo.

En esa línea, el presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, afirmó que “en el sector de Apruebo Dignidad habrá dos listas parlamentarias. Una que se está configurando de parte del Partido Igualdad, y la otra que está por verse, porque se está en conversaciones. La Federación Regionalista Verde Social, ya tiene tomada la decisión de ir a un acuerdo con el Frente Amplio”.

Respecto al propio PC, el dirigente apuntó que “nosotros estamos en discusión porque queremos establecer bien, coordinar bien, puntos de acuerdo entre el Frente Amplio, que signifique avanzar bien”.

Entrevistado en el programa “De domingo a domingo. Sin restricción” de Radio Nuevo Mundo, Guillermo Teillier explicó que “hay un partido (de “Chile Digno”) que ha planteado que no va a apoyar a (Gabriel) Boric (como candidato presidencial de “Apruebo Dignidad”), eso no es nuevo eso. Lo sabíamos todos. Lo que no sabíamos es que se iba a levantar la Lista del Pueblo, y que ese partido, que es el Partido Igualdad, podría hacer una lista con ellos, o con algunos de ellos, porque la Lista del Pueblo no es homogénea”.

De tal manera que con las declaraciones del presidente del PC se ratificó que varios colectivos del conglomerado Chile Digno decidieron no ir en lista parlamentaria con el Frente Amplio, levantar una propia y donde podría llegar a acuerdos con segmentos de la Lista del Pueblo.

En todo caso, Teillier precisó que eso no significa “un rompimiento” en ese conglomerado. Enfatizó que “Chile Digno sigue adelante, y el acuerdo que hay es que cual sea la iniciativa que tome un partido respecto a la candidatura presidencial, Chile Digno se mantiene como un conglomerado que tiene un programa, podrá ser un centro de opinión respecto a la situación política, todo lo que puede hacerse desde la conversación y el intercambio que se lleva adelante ahí”.

Respecto a qué hará el Partido Comunista, si llegar a acuerdo con el Frente Amplio o seguir el camino del Partido Igualdad, el dirigente expuso que “la decisión la tiene que tomar el partido” y agregó que “estamos discutiendo nuestras candidaturas, lo que seguramente está haciendo el Frente Amplio y los otros partidos. Eso tendrá que decidirse en las próximas horas o los próximos días de acuerdo a las conversaciones que se mantengan”.

El comando de Boric y prioridades del próximo Gobierno

Guillermo Teillier dijo que se avanza “despacito”, pero se avanza en acuerdos entre Chile Digno y el Frente Amplio respecto al comando presidencial de Gabriel Boric y temas como sustentos y medidas del eventual Gobierno de Apruebo Dignidad, y coordinaciones en la Convención Constitucional y el Parlamento.

Indicó que se está “buscando, buscando, cómo amalgamar muy bien lo que han significado las dos candidaturas que estuvieron en la primaria, y que se signaron como antineoliberales”, en referencia a las propuestas de Daniel Jadue y Gabriel Boric.

“Se está fortaleciendo el comando, hoy hubo reuniones, mañana habrá otras, lento, pero se avanza sobre bases más seguras y consistentes”, puntualizó el presidente del PC en Radio Nuevo Mundo.

Incluso expresó que “se trata de determinar una campaña con claros lineamientos políticos, comunicacionales. Estamos estudiando mucho los errores que pudiéramos haber cometido para perder la primaria, queremos estudiarlos a fondo para no cometer los mismos errores en los momentos que estamos, tanto en la elección presidencial como en la parlamentaria y de consejeros regionales”.

El timonel del PC habló de algo que se viene insistiendo desde el Partido Comunista en estas semanas: cuáles serán las primeras medidas de un eventual Gobierno de Boric y cuáles serán, en definitiva, las características de su programa. Indicó que esos asuntos “puede que a los otros no les interese tanto, pero a nosotros sí”. Y recalcó que es conveniente “tener una carta Gantt de los primeros meses porque hay que enfrentar esta crisis profunda” que afecta al país.

“Hay puntos importantes, como el programa, cómo será la gobernanza a futuro, el carácter del Gobierno, queremos discutirlo bien” manifestó Teillier. Asimismo “el tema de cómo vamos a actuar de conjunto en la Convención Constitucional…Apruebo Dignidad está trabajando como bancada parlamentaria, es muy importante que se unan las fuerzas más decididamente en pro de leyes y apoyar la candidatura de Boric”.

El presidente del PC abordó el asunto de las listas a consejeros regionales (Cores) y explicó que “en Cores es muy probable que hagamos lista con el Partido Igualdad. Porque el Frente Amplio tendrá su propia lista, la Federación Regionalista dice que tendrá su propia lista, porque son regionalistas y se quieren medir en las regiones”.

Indicó que “hay cierta dispersión, hay que reconocerlo. Pero dentro de toda esa dispersión estamos empezando a actuar unitariamente y con un propósito. Unidad en la diversidad, eso es democrático y no hay que asustarse, se conjugan todos los intereses y hay que buscar el mínimo común denominador”.

En relación a las versiones de que él iría de candidato a senador por la Región Metropolitana, Teillier declaró que en el PC “estamos discutiendo las candidaturas para diputadas y diputados, senadoras y senadores, consejeros y consejeras regionales, y eso se va a definir a fines de la próxima semana, quiénes serán las candidatas y los candidatos. No hay ni una cosa oficial”.