La Revolución, el socialismo y el consenso de la juventud cubana hoy

Julio Carranza. Economista. La Habana. 2021. Dentro de la complejidad de la situación actual está el que es seguramente el asunto más estratégico de todos, las relaciones del

futuro de la revolución y el socialismo con las nuevas generaciones.

Las actuales generaciones de jóvenes en Cuba, diversas y complejas,

como siempre fue la juventud, han crecido en medio de una época

difícil, confusa e incierta. Me refiero fundamentalmente a dos generaciones, las que crecieron en los 90s y las que crecieron en los 2000s.

A partir del año 1989 comienza la caída de los gobiernos socialistas

en Europa Oriental, incluida la Unión Soviética que además se

desintegró en un santiamén. La onda expansiva sobre Cuba no sólo fue

económica, fue también política e ideológica. Las certezas del pasado

quedaron en el aire, la viabilidad del socialismo, su supuesta

superioridad e irreversibilidad quedaron totalmente cuestionadas.

En Cuba la capacidad de la revolución para garantizar el progreso

material de la gente fue revertido con la combinación de la fractura

de las ventajosas relaciones económicas que había con el campo

socialista y con un bloqueo norteamericano que se fortaleció con

leyes adicionales como la Torricelli y la Helms Burton. La percepción

en aquel momento (ahora lo vuelve e a ser con mayor razón) es que

había llegado el tiempo de ahogar y destruir al gobierno

revolucionario y socialista de Cuba.

Recordemos aquellos largos días, la crisis económica fue enorme, se

decretó un periodo especial, el proceso de desarrollo se paralizó sin

haber sido recuperado todavía, 30 años después (aunque aún así, se

constituyó y avanzó con éxito un sector estratégico como el de la

biotecnología, se amplió la exportación de servicios médicos, etc).

En aquel entonces se tomaron decisiones para tratar de que los

inmensos impactos materiales fueran compartidos de la manera más

equitativa posible, lo cual se logró en los primeros momentos, pero

luego con los inevitables desequilibrios monetarios, el mercado negro

y la inflación emergieron las consecuentes diferencias entre sectores

de la población, también efecto de medidas tomadas para salir de la

crisis.

El acceso o no a divisas (un dólar que llegó a cotizarse a 120 pesos)

comenzó a hacer la diferencia. La necesidad de desarrollar

aceleradamente el turismo (industria del placer) para compensar los

tremendos déficits en la disposición de las imprescindibles divisas,

en medio de una situación social y económica tan difícil, un turismo

de enclaves férreos en aquella época, añadió un fuerte impacto

adicional en las mentes de los adolescentes que entonces crecían.

Observaban que sus padres, que habían vivido una época de igualdades,

donde la épica y la mística eran diferentes, obtener un título

universitario era, además de muy posible, la aspiración suprema para

reforzar la autoestima y el orgullo personal, además de la vía a

condiciones de retribución y bienestar mayores, ahora asumían una vida

de carencias y limitaciones, por calificados y/o buenos trabajadores

que fueran.

En estas condiciones, la calificación y el trabajo en general, el

calificado y el no calificado, eran reconocidos con un salario

desconectado totalmente del posible acceso a bienes materiales (muy

escasos, aunque muy baratos, en el mercado oficial que había quedado

racionado y relativamente abundantes en el mercado negro pero a precios inalcanzables para el trabajador común. Las tiendas en

divisas, ya establecidas entonces, vendían en una moneda diferente y

desproporcionadamente cara).

Conseguir divisas era la vía para acceder al consumo mayor. Esto

desató las más diversas y rocambolescas formas de obtener estas

monedas, algunas legales y otras muchas ilegales o marginales,

(incluidas diferentes formas de prostitución, fenómeno que había

quedado prácticamente superado durante las primeras décadas de la

revolución), además elevó la importancia de las remesas familiares que

generosamente llegaban del exterior, pero casi ninguna de esas formas

estaban asociadas a la cantidad y la calidad del trabajo. Esto

agravado por las infinitas restricciones para el desarrollo de la

iniciativa individual que colocaba en la ilegalidad a actividades y

personas que no tienen por qué estar en esa franja.

O sea, en una sociedad de trabajadores, donde los resultados de su

trabajo era supuestamente el principal mérito ciudadano, el trabajo

quedaba en la práctica notablemente degradado y con él su

significación moral.

Era frecuente entonces el abandono de los estudios universitarios por

muchos jóvenes buscando otras vías para su bienestar y progreso

(aspiración totalmente auténtica, además de lógica). Las vías apreciadas eran en muchos casos o determinadas actividades marginales o la migración a otras geografías, fundamentalmente al sur de La Florida, el “exilio dorado”, donde habían familiares, amigos y conocidos y donde, como es lógico en un país de ese desarrollo, las

oportunidades económicas son mayores, con el consecuente impacto

subjetivo.

Bajo esas circunstancias crecieron los jóvenes de entonces, el impacto

en el imaginario social fue tremendo, obviamente no generalizo, pero

fue extendido, tanto en las capas medias como en los sectores más

humildes, cada cual desde su perspectiva.

Había factores de compensación entonces, el enorme liderazgo de Fidel

Castro, participante directo de cada acontecimiento y una política

social alternativa de notable impacto, trabajadores sociales, planes

especiales, expansión de actividades culturales a nivel comunitario,

nuevas oportunidades de estudios, elevación suprema de la defensa de

la nación y de lo nacional en importantes y legítimas campañas como el

rescate del niño Elian, etc. Toda esta dinámica coexistía y

contrarrestaba en gran medida la paralela enajenación de valores y

conductas debido a las causas ya explicadas.

A comienzos de los 2000s la situación política del continente comenzó

a cambiar notablemente con el acceso al gobierno de fuerzas políticas

de izquierda en varios países de la región, sobre todo en Venezuela,

Ecuador y Brasil, pero también en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay

y Nicaragua. Hasta llegó a escucharse por primera vez en una sala de

reuniones de la OEA la defensa a Cuba.

Con esto apareció un nuevo espacio de reinserción económica, se creó

el ALBA y otras iniciativas a la vez que se descarrilaba la propuesta

norteamericana del ALCA.

Se estableció la Asociación de Estados Latinoamericanos y Caribeños

donde se aprueba el acuerdo de la región como zona de paz, etc.

Al evaluar todo ese periodo en Cuba, se puede adelantar una

consideración de aciertos y errores. Sin dudas el primer logro fue

sostener el gobierno revolucionario y la soberanía nacional en tan

difíciles circunstancias y bajo una agresión feroz, el fuerte

liderazgo, las políticas sociales, las campañas nacionales, etc. lo

hicieron posible a pesar de las tremendas dificultades.

El mayor error, en mi modesta y franca opinión, fue no haber comenzado

y avanzado integralmente una reforma del modelo económico como

continuidad de las medidas de apertura que se hicieron a finales de

1993 (despenalización de la tenencia y circulación de divisas,

creación se las UBPC en la agricultura, la legalización del trabajo

por cuenta propia, etc).

Es obvio que aquellas medidas respondieron más a una reacción

necesaria ante la crisis que a la convicción de que el viejo modelo

económico, a semejanza del de los viejos países socialistas, estaba

agotado en las nuevas condiciones.

En un principio, las medidas de finales de la primera mitad de los

90s, presumían una futura y rápida estrategia de reforma económica,

sin embargo, hubo un largo frenazo y este ha tenido consecuencias.

La percepción del favorable cambio en el contexto latinoamericano de

principios de la primera década del siglo XXI y la relativa

recuperación de la economía, reforzó la idea de un regreso a las

viejas formas, incluidas las que correspondieron al llamado Proceso de

Rectificación de la segunda mitad de los 80s, cuyas concepciones no

correspondían a la reforma económica que, en mi opinión, debía y debe

ser (sobre las propuestas de contenidos de la reforma nos hemos

extendidos en diferentes textos desde 1995 a la fecha).

La Batalla de Ideas, como se nombró a ese nuevo periodo que comienza

en el último año del siglo pasado, reconectaba con aquel Proceso y

aunque sin dudas tenía una dimensión muy positiva desde el punto de

vista político, ideológico y movilizativo, incluidas parte de sus

políticas sociales, también regresaba formas de gestión económica

inoperantes y de limitaciones.

Aquella adolescencia, ahora 10 años mayor, continuó viviendo esa

experiencia, entre el entusiasmo y la decepción, movilizada por

algunas decisiones de apertura y algunas importantes causas nacionales

y a la vez decepcionada por la inestabilidad de las decisiones, lo

incompleto de cualquier medida de apertura, la excesiva burocracia y

la insuficiente existencia de espacios para expresarse totalmente,

etc.

En este contexto, según avanzaban los años, las redes sociales poco a

poco fueron adueñándose del espacio virtual, con todo lo bueno (que es

mucho) y todo lo malo y perverso (que también es mucho) que ellas

traen, todo mezclado sobre un receptor abierto a las más diversas

influencias y en no pocos casos con una limitada capacidad de

discernimiento y en medio de una situación de carencias.

Para finales de la primera década y principios de la segunda del siglo

comenzó a avanzar una mayor conciencia acerca de la necesidad de

cambios, el emblemático y en algunos puntos críptico mensaje político

de Fidel Castro en sus últimos años, le dio respaldo político a

proclamar la necesidad de cambios “cambiar todo lo que deba ser

cambiado”, dejó el espacio a determinar con certeza qué debe ser

cambiado?, a lo cual debería seguir, al menos, el más amplio debate de

todos, los límites para mí son claros, el proyecto de nación

(soberanía nacional, justicia social y desarrollo económico y

democrático) todo lo demás es discutible, incluido sectores opositores

que no favorezcan la intervención extranjera, ni el apoyo al bloqueo,

porque ambas cosas son demasiado criminal y apostatas como para ser

consideradas en cualquier débete auténtico y serio sobre el futuro de

Cuba. Todo lo demás es parte de la discusión, sea socialista o no.

Documentos muy avanzados para el contexto como Los Lineamientos (2011)

La Conceptualización (2016) y la Nueva Constitución (2019), sumado a

otras medidas tomadas tempranamente por la presidencia del General

Raul Castro, abrieron nuevas expectativas y avenidas para las

transformaciones necesarias. El cambio de política de la

administración de Barack Obama se colocó en ese contexto y reforzó las

expectativas (en mi opinión insuficientemente aprovechadas).

Luego la funesta administración de Donald Trump cerró ese breve

capítulo en la mejoría de relaciones y alentó a lo interno nuevas

resistencias burocráticas a los cambios, además de que radicalizó de

manera escandalosa, irracional y muy agresiva a los sectores extremos

(que son amplios) de emigrados cubanos en EEUU.

El proceso de cambios en el modelo económico, ahora parte de

documentos oficiales y no sólo de textos académicos, se volvió a hacer

lento y desarticulado durante toda la segunda década del siglo, esto

afectó a la economía, pero también frustró las expectativas sobre todo

de los jóvenes, los que venían de los 90s y los que crecían en los

2000s, todos ya en edad política.

Los motivos de estos frenazos en un proceso que debió haber sido

continuo y dinámico nunca han quedado suficientemente claros. El

incumplimientos de acuerdos tomados en un congreso del partido, analizados en el siguiente han sido objeto de diversas críticas, así durante más de 10 años, pero el problema no ha sido suficientemente superado.

Regresando al motivo fundamental de este texto: la juventud, digo que

hay que considerar y comprender su evolución y sus diversos

pronunciamientos en este contexto difícil, en medio de estas tensiones

y estas influencias.

Una economía que, por las razones que sean, incluido el bloqueo

genocida y ahora el impacto de la pandemia, así como las

insuficiencias y la parálisis internas, no da respuesta suficiente ni

a sus necesidades de empleo, ni a sus necesidades de consumo, ni a sus

necesidades de inclusión. Tampoco el sistema político le da un

suficiente espacio de representación y participación real, menos una

razonable y necesaria autonomía en el manejo de sus propias

organizaciones y espacios. Una parte de ella viviendo en barrios, que

si bien tienen acceso a la educación, a la salud, etc., están llenos de

problemas sin resolver, viviendas precarias, mal tratamiento de

residuos y aguas, convivencia con sectores marginales, necesidades

diversas, etc.

También sumar ciertas señales de conductas que vienen de sectores

relacionados con prestigiosas familias históricas o con

responsabilidades de gobierno que no siempre son las mejores. Quiérase

o no a éstos cabe cierta responsabilidad porque debido a lo que

simbolizan sus acciones tienen impactos y referencias.

La conducta ética de los cuadros y sus círculos cercanos a todos los

niveles es un principio que la revolución promovió siempre, cuando

falta hay un efecto de demostración negativo sobre los jóvenes que

muchas veces lo usan como argumento para señalar faltas de coherencia

entre el discurso y la práctica pública.

Habría que añadir, sin que pueda yo precisar más al respecto, fallas

en el sistema educativo, no en su cobertura que es total y

democrática, un logro fundamental de la revolución, sino en su

calidad, algo más difícil aún, con qué profundidad están aprendiendo

la historia, qué valores se están estableciendo bien y sólidamente en

la mente de los estudiantes, qué capacidad para pensar críticamente y

con capacidad de discernimiento, lo cual es hoy fundamental, se está

en un mundo lleno de imágenes y mensajes a través de las redes que los

transportan a una vivencia virtual falsa pero promisoria y fantástica,

que contrasta con su realidad presencial llena de dificultades e

insatisfacciones.

Seguramente la deserción de maestros debido a las limitaciones y el

deterioro del salario (algo que se trata de resolver) han tenido un

peso en este problema.

Por supuesto, insisto, que el bloqueo tiene una gran responsabilidad

en esas insatisfacciones materiales, es más, su objetivo es

reforzarlas y hacerlas evidentes, convertirlas en causa de crisis y

rupturas políticas, como ha quedado demostrado en los acontecimientos

recientes, pero es lo que hay y parece que no cambiará pronto.

No digo de ninguna manera que estos impactos sean así en toda la

juventud, pero sin dudas sí en una parte de ella, dentro y fuera del

país, no tengo datos para aventurar las proporciones, pero ahí están

las evidencias de esas conductas y esos conceptos.

He expresado en varios textos que las condiciones actuales para Cuba y

para el socialismo no pueden ser más difíciles (ver, por ejemplo, mi

texto Cuba y sus circunstancias), pero esas son las que hay que

enfrentar ya no solo para sostener una alternativa socialista en Cuba,

también para mantener el proyecto nacional, amenazado desde fuera y en

alguna medida también desde dentro como han demostrado hechos

reciente. Nunca se había visto una solicitud tan clara y diversa de

intervención militar en Cuba (por minoritaria que sea) sin que esta

haya desatado una avalancha de espontáneas condenas dentro y fuera de

la isla. De todo, eso es de lo más preocupante.

Cómo imponer la racionalidad, la verdad y la cultura en un mundo de

imágenes falsas, de “verdades” alternativas, de falta de valores éticos

y de ignorancia sobre la historia y la realidad mundial. Donald Trump

se fue, quizás sólo temporalmente, pero dejó un fantasma recorriendo

los espacios, proclamando y haciendo aceptable uno de sus principios

“nunca aceptes una verdad que te afecte, inventa otra que te

favorezca”, y el que miente no siempre es rechazado (ya no por razones

políticas, sino éticas, lo que es peor) muchas veces es aceptado

acríticamente, parece cierto aquello de que en tiempos de crisis los

vicios se convierten en virtud.

La batalla por restituir el consenso de la juventud es en primer lugar

con su propia participación, una responsabilidad de ellos mismos, en

definitiva es su futuro el que se construye.

Pero deben tener conciencia de que no sólo es de ellos, nadie es dueño

absoluto del tiempo, después vendrán sus propios hijos y nietos, etc.

Cómo se ha dicho, el mundo no es algo que hemos recibido en herencia

de nuestros padres, sino algo que hemos tomado prestado de nuestros

hijos. Nosotros de los nuestros, ellos de los de ellos, o sea que

tienen una responsabilidad histórica y deben tomarla en sus manos,

ojalá que con las herramientas adecuadas, la educación, la cultura, el

conocimiento, la capacidad crítica, el liderazgo y el compromiso.

Persiguiendo el legítimo progreso material, pero con valores éticos,

sentido de la nación y capacidad crítica.

Corresponde, creo yo, a las actuales generaciones de dirigentes, con

una alta responsabilidad en la toma de decisiones, abrir todos los

espacios a este proceso que deben vivir las nuevas generaciones, poco

importa si provienen de sectores artísticos, intelectuales,

emprendedores u obreros, incluso marginales, estén dentro o fuera del

país, todos los que puedan aportar al proyecto de nación.

En mi opinión es una responsabilidad de la política discernir con

precisión, no toda expresión o conducta crítica es aliada del proyecto

antinacional o proimperialista, aunque también haya mucho de eso.

Existe mucho cuestionamiento y reclamos legítimos, algunos seguramente

con razón otros no, pero legítimos. Por ejemplo, creo que había una

diferencia esencial entre el espectáculo de San Isidro y la protesta

del 27 de noviembre, más diversa, más amplia, más razonable, aunque

hubiera de todo y aunque lo primero trató de hegemonizar a lo segundo,

pero mucho rescatable, esas diferencias no se trataron adecuadamente,

a pesar de un primer esfuerzo de diálogo, se presentó un pliego de

demandas que no representaban a todos y que no pudo ser aceptado, lo

cual dio lugar a una tensión que las autoridades no lograron superar

para conducir a un diálogo más amplio y constructivo,

finalmente se ocluyó ese camino. También hubo consecuencias. Sin inclusión no hay reconstrucción del consenso posible.

Una última referencia sobre el tema al que he dedicado siempre mayor

tiempo debido a mi propia profesión, la reforma económica. Al menos en

mi caso considero, pudiera obviamente estar equivocado, que la

necesidad de la reforma no solo es por razones del funcionamiento

eficiente de la economía misma, sino también por su capacidad de

inclusión, de abrir nuevos horizontes, de que la juventud encuentre

espacios legítimos de realización, de desarrollar proyectos, de

prosperar económicamente, de echar a andar su imaginación y su

creatividad para oxigenar la sociedad, para darle un sentido y

contenido a su vida, a partir de su trabajo, su formación y su

talento, ya sea en empresas empresas y/o organismos estatales que le

abran espacios de realización y ascenso así como en el sector no

estatal, cooperativo y privado de pequeñas y medianas empresas

que debe funcionar con dinamismo, energía positiva y suficiente autonomía.

No me refiero ahora a la dimensión épica de la vida, que se expresa en

la defensa de la patria y otros valores supremos, en la participación

en momentos históricos extraordinarios, me refiero a esa otra

dimensión también esencial de la vida que son las aspiraciones y

proyectos personales, familiares, de grupo, las del día a día, la de

construir algo sin trabas absurdas (los límites ya se saben cuáles

deben ser y ahí están las leyes y sobretodo la nueva constitución para

establecerlos) todo lo demás deben ser libertades y más libertades,

diálogo y más diálogo, relevos y mas relevos.

Por ahí, creo yo, anda el camino para reconstruir el consenso en la

mayoría de la juventud, sin el cual cualquier victoria terminaría

siendo pírrica. Esto sólo es posible dialogando (sin monólogos) e

incluyendo, sin populismo ni discursos vacíos, con objetividad y sin

ingenuidades, firmeza y flexibilidad. El momento es esencialmente

político, en el sentido profundo de ese concepto.

Un proceso como el cubano tiene que hacer un nuevo pacto con cada

generación, no se puede trasladar el mismo pacto en términos de

expectativas y espacios de una generación a otra. Lo permanente son

solo los principios ya aquí citados (soberanía nacional, justicia

social y desarrollo económico y democrático) todo lo demás es objeto

de debate, de cambio de progreso, de apertura.

La última intervención del Presidente desde la mesa redonda realizada

en el Palacio de la Revolución, donde se analizaron los sucesos del 11

de Julio, así como el discurso en la manifestación del 17 de Julio en

el Malecón me pareció que van en ese sentido, hubo firmeza ante la

agresión pero también autocritica, reconocimiento de errores propios,

reconocimiento de la diversidad que se ha expresado en la protesta,

tratando de separar unas motivaciones antinacionales y manipuladas de

otras legítimas que expresan descontentos auténticos, esto permite

suponer una respuesta política a la altura del momento, ojalá así sea.

Seguramente habrá coincidencias y tal vez muchas discrepancias con

estos puntos de vista que aquí he expuesto, ya sería útil si solo

contribuyeran en algo al debate fecundo sobre este tema medular, es

como lo veo, como lo expreso. El desafío es grande pero superable,

aunque es claro que no hay todo el tiempo para lograrlo.