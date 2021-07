Gobierno de Biden enfrenta nuevo escenario

Cuando se acerca a enterar la administración su primer semestre enfrenta un nuevo escenario, caracterizado entre otros factores por las dificultades en el Congreso para aprobar sus proyectos de ley. En el Senado, los republicanos están utilizando el mecanismo del bloqueo haciendo que para su aprobación se requiera de quórum con los que no cuentan. Los sectores más progresistas del Partido Demócrata expresan su inquietud frente a un presidente que insiste en buscar acuerdos con los republicanos, que están por acentuar su actitud opositora, cuando los hechos conducen a la conclusión que “el romanticismo del bipartidismo ya no existe”.

Hugo Fazio. Economista. CENDA. Santiago. 07/2021. Al cumplirse los primeros cien días de la presidencia de Joe Biden la situación no es igual al comienzo de su periodo que fue pródigo en anuncios y medidas. “El huracán Biden, sin embargo, ha empezado a perder fuerza -señaló El País- conforme se ha avanzado a sus primeros seis meses de mandato” (21/07/21). En el nuevo momento tiene lugar un crecimiento de la inquietud en el sector más progresista del partido demócrata. Ello coincide cada vez más claramente con el fracaso de los reiterados esfuerzos de Biden por llegar a acuerdo con los republicanos. “El romanticismo sobre el bipartidismo -constató Alexandria Ocasio-Cortez- viene de una época de los republicanos que sencillamente ya no existe” Afirmación que en la práctica no es muy diferente a la constatación del líder republicano en el Senado, Mitch Mc Conell, al declarar que “la era del bipartidismo ha terminado”.

Los hechos mostrando esta realidad son crecientes. La ley del voto, que buscaba modificar el sistema electoral vigente, cuya necesidad lo demostró la elección presidencial, no se pudo aprobar en el Senado, ya que se necesitaba para lograrlo contar no con la mayoría simple, que los demócratas la consiguen con el voto dirimente de su presidenta, la vicepresidenta Kamala Harris, sino alcanzar sesenta sufragios, cuando demócratas y republicanos tienen cincuenta integrantes cada uno. Debe recordarse que la ley de emergencia económica de US$1,9billones para aprobarse necesitó recurrir al mecanismo de emergencia de reconciliación presupuestaria, que permitía decidir por mayoría simple.

Los demócratas habían aprobado la llamada ley del pueblo en la Cámara de Representantes, donde cuentan con una estrecha mayoría, pero ni siquiera alcanzó a votarse en el Senado dado que los republicanos recurrieron al mecanismo de bloqueo para impedir que se pudiese aprobar por mayoría simple. Esta ley buscaba además contrarrestar las restricciones electorales acordadas en Estados con mayoría republicana, donde de hecho han reducido la participación de las minorías. El mecanismo aplicado por los republicanos es el del bloqueo que permite a cualquier senador solicitarlo para impedir aprobaciones por mayoría simple, necesitando entonces contar con a lo menos sesenta votos. Además, entre los senadores demócratas algunos de sus integrantes son opuestos a utilizar el mecanismo de emergencia.

En la gestión de La Casa Blanca continúan presentes los esfuerzos de Biden de buscar acuerdos con los republicanos. El presidente anunció a mediados de junio que en el proyecto de infraestructura se había logrado un acuerdo bipartidario para rebajarlo de US$2,3 billones a US$1,2 billones, pero en este momento aún subsistían negociaciones para producir entendimiento en algunos detalles. Proyectos de ley que se pensaban impulsar han quedado frenados luego de ser enviados al Congreso, así aconteció por ejemplo con el de reforma migratoria, tema que sigue siendo extraordinariamente candente y da lugar a variadas repercusiones. A mediados de julio, el Gobierno de EEUU acordó extender por otro mes restricciones fronterizas para intentar frenar la propagación de la pandemia. Un efecto económico negativo que se prolongará lo experimentan actividades comerciales estadounidenses en las zonas fronterizas que dejaron de contar con las compras permanentes efectuadas por mexicanos. Por ejemplo, en El Paso Texas ello significaba ingresos anuales de US$1.400. millones, de acuerdo a cifras de centros universitarios.

Los objetivos a cumplirse prometidos por Biden de superación de la pandemia para el 4 de julio, el día de la independencia, no se cumplieron. La aparición de la variante Delta fue una de las causales del rebrote registrado. Ello cuando un informe elaborado por los Centros Para el Control y la Prevención de Enfermedades conduce a la conclusión, señaló su autora principal, Elizabeth Arias, que la esperanza de vida de EEUU, la cual disminuyó bruscamente en 2020, no se recuperaría a niveles prepandémicas en 2021, siendo posible agregó que disminuya nuevamente si surge una variante del Covid-19, que no quede protegido por las vacunas. En EEUU, la esperanza de vida se redujo en 2008. En 2020 la caída fue de 1,5 años, reduciéndose a 77, 3 años, el mismo nivel que existía en el año 2003. Fue la mayor caída en un año desde 1943, cuando EEUU estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial.

Al mismo tiempo, el aumento en los índices de inflación, cuyo IPC en junio subió a 5,4% en 12 meses, hizo aumentar interrogantes sobre la afirmación efectuada por la Reserva Federal de que sería una evolución transitoria. Biden personalmente se sumó a esta tesis el 19 de julio afirmando que constituía un aumento “temporal” y “esperado”. De otra parte, el ritmo de recuperación del empleo dejó en junio de alcanzar el nivel esperado.

En el terreno internacional, el gobierno de Biden modificando drásticamente la política seguida por Donald Trump se pronunció a favor del multilateralismo, al mismo tiempo se sumó plenamente a la política de su antecesor de bloqueo a Cuba. Biden señaló que medidas adoptadas contra el ministro de Defensa cubano y la Brigada Especial Nacional constituyen “solo el principio”. The New York publicó una carta firmada por 400 expresidentes, entre ellos Lula da Silva, científicos, artistas e intelectuales para que la Casa Blanca deje sin efecto las más de 240 medidas adoptadas por Donald Trump contra la isla.

Estas disposiciones llevaron incluso a que la ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, Reyes Maroto, manifestase a la secretaria de Turismo de EEUU la “preocupación” de Madrid ante la situación de las empresas españolas en Cuba afectadas por decisiones aprobadas por Donald Trump y aplicadas durante la actual administración. Estas medidas permiten reclamar ante la justicia norteamericana las propiedades que fueron expropiadas durante la revolución, las cuales están afectando a grandes empresas turísticas ibéricas, como acontece con Meliá.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, hablando con motivo de los 238 años del natalicio de Simón Bolívar, demandó la “sustitución de la OEA (Organización de Estados Americanos) por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie. Digamos adiós -añadió- a las imposiciones, las sugerencias, las sanciones, los bloqueos. Ya es el momento de una nueva convivencia entre todos los países de América, porque el modelo impuesto hace más de dos siglos está agotado, no tiene futuro, ni salida. Podemos estar de acuerdo o no con la Revolución Cubana y con su Gobierno -subrayó-, pero al haber resistido 62 años sin sometimiento es toda una hazaña. Creo que, por su lucha en la defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad” (24/07/21).

AMLO invitó como oradora del acto a Isabel Allende, sobrina de Salvador Allende, para recordar el golpe de Estado respaldado por EEUU en 1973. Su discurso se pronunció en vísperas de la reunión en México de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la primera reunión presencial de ministros de Relaciones Exteriores de la región desde el estallido de la pandemia. La Celac es un organismo que no tiene a EEUU entre sus integrantes en cual Bolsonaro retiró a Brasil.

De otra parte, EEUU está enfrentado por segundo año consecutivo un déficit presupuestario del orden de los US$3 billones debido al aumento en el gasto público. Paul Krugman, en un artículo destacando que “el gasto fiscal millonario tomó impulso en EEUU de nuevo”, señaló que “los alarmistas de la deuda han perdido casi toda su credibilidad. Las crisis fiscales que no han parado de predicar nunca han sucedido. (…) aunque la cifra de la deuda parezca alta, las bajas tasas de interés sugieren -añadió- que el costo posiblemente sea fácil de asumir. Las propuestas presupuestarias de la administración de Biden hacen constar que, de hecho, las tasas de interés reales son negativas”. Además, recalcó que los “planes de gastos millonarios en preparación incluyen ahorros compensatorios y aumento de los ingresos” (17/07/21).

“A pesar de esto (el incremento del gasto público) y los temores a la inflación -constató The Wall Street Journal-, los bonos del Tesoro a 10 años están rindiendo solo cerca de 1,33%, en parte debido a la cautela de la Reserva Federal al momento de elevar las tasas de interés” (24/07/21).