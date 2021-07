Provoste: incertidumbres y heridas

La presidenta del Senado se convirtió -después de semanas de instalar la duda- en candidata presidencial, dejando herida a su colega Ximena Rincón, quien fue echada a un lado pese a ganar la primaria interna de la DC y ser proclama formalmente por la colectividad. Habrá que ver cómo se planta ante la exigencia de mecanismo que plantean el PS, el PPD y el PR para elegir democráticamente la candidatura de Unidad Constituyente, cuando hay sectores de la DC que insistirán en ir directo a primera vuelta. Hay flancos abiertos para Provoste, como si suspende su militancia en la DC y si continúa o no como presidenta del Senado.

Gonzalo Magueda. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 23/07/2021. 1) Generando incertidumbres y dejando heridas en el camino, finalmente la senadora Yasna Provoste confirmó que es candidata presidencial por la Democracia Cristiana (DC). Incertidumbres desde que se instaló en las encuestas (estuvo entre los 10 y 14 puntos) y en el escenario de la competencia presidencial, porque dejó pasar a lo menos unas tres semanas para decir si iba o no, también respecto a si se lanzaba a primera vuelta o aceptaba un mecanismo de primaria o consulta (el considerado personaje de confianza de ella, el senador Jorge Pizarro sostuvo que iría a primera vuelta), y ahora si continuará o no como presidenta del Senado. Heridas, como que su postulación es posible porque la DC desconoció la primaria interna donde ganó la también senadora Ximena Rincón, dejando en el camino a Alberto Undurraga, e incluso en la falange se omitió que Rincón había sido proclamada formalmente como aspirante presidencial, lo cual dejó lastimada a la elegida democráticamente, pero también a un sector importante de la DC. También se sienten lastimados aliados (o no tanto) de la ex Concertación, porque consideraron que Provoste debió definirse antes y dar tiempo para una primaria legal o, cuando menos, una primera convencional, y ahora la responsabilizan de tener que hacer todo a última hora, con la queja explícita de uno de los heridos, el también presidencial, pero del Partido Radical (PR), Carlos Maldonado. Incertidumbres y heridas pueden instalarse, porque, por ejemplo, existe la versión de que Yasna Provoste suspendería su militancia para ser candidata independiente o algo similar, y ante eso dio un dudoso y escueto “no”, y dedicó palabras más largas a insistir en que su candidatura “es ciudadana”. Le pone suspenso a su partido y además asoman nuevos heridos, sobre todo si pone una pausa a su militancia; ya hoy no gustó a muchos y muchas de la falange que en su anuncio de opción presidencial no estuviera ningún dirigente nacional o representativo de la DC en el acto.

2) Yasna Provoste sale al ruedo presidencial con factores a favor, como su posición en las encuestas, su instalación protagónica en la escena política nacional, su rol de oposición dura al Gobierno de Sebastián Piñera, negociadora hábil en el Parlamento y ante sectores sociales (los gestos a la CUT y a la Convención Constitucional, entre otros), ser mujer, de pueblos originarios y representar a lo que se define como sector más progresista de la DC. El lanzamiento de su candidatura habló de elementos favorables electoralmente, como hacerlo en Vallenar, en una señal de descentralización y apuesta por las regiones, visitando su escuela y a sus maestras, acompañada de familiares y amigas, reivindicando pueblos indígenas y dando señales de responsabilidad y transformaciones frente a la crisis del país. Su puesta en escena, por ejemplo, tuvo un tono más ciudadano y popular que lo hecho por Carlos Maldonado (PR) y la candidata del Partido Socialista (PS), Paula Narváez. Por lo menos en las primeras horas, y más allá de las controversias de si habrá primarias o cómo elegir la candidatura de Unidad Constituyente, con buen tratamiento de parte de la prensa.

3) Los flancos abiertos para la aspirante presidencial de la DC tienen que ver esencialmente en cómo se dirimirá la candidatura de la ex Concertación, sin que lo que se escoja o se haga finalmente, termine dañando a Provoste. No hay que dejar de lado que dentro de su partido hay quienes insistirán en estos días en “el camino propio”, instando a ir a primera vuelta, en la confianza de la votación que ella pueda lograr. En ese camino, la candidata democratacristiana, junto a la directiva de su organización, tienen en sus manos decidir entre mecanismos que ya se propusieron desde el PS, el PR y el Partido por la Democracia (PPD), lo que le genera una suerte de acorralamiento. En esto, tanto Yasna Provoste como los personeros de su colectividad, deben estar haciendo el análisis de cuál mecanismo les da más confianza y, en definitiva, les garantiza en buen porcentaje ganar, considerando que Paula Narváez es apoyada por dos partidos fuertes dentro de Unidad Constituyente. Aunque se anunció este día que Provoste seguirá en la presidencial del Senado, ya comenzó, a causa de eso, una queja y presión fuerte de las y los senadores de derecha y un cuestionamiento del Gobierno, sobre todo después de que se considerara que su cuenta pública en el Parlamento, fue una arenga de candidata presidencial, más que el informe de la jefa de la Cámara Alta. Los tiempos corren rápido y son cortos, en lo que influirá la estrategia de la postulante de la DC frente al candidato de la derecha, Sebastián Sichel, quien fue democratacristiano y dice -al igual que analistas- que representa al centro político, generando un desafío adicional a Provoste. Es difícil pensar que ella no vea a Sichel como uno de los flancos a atender.