Guillermo Teillier hizo primer balance de las primarias

Presidente del Partido Comunista reiteró compromiso de apoyar a Gabriel Boric y enfatizó que hay que “fortalecer lo que une”, colocando énfasis en que “quede bien definido un programa que responda a la exigencia popular y de contenido anti neoliberal”. Sobre acercamientos hacia el PS y otros sectores, indicó que “ya hubo un ‘corrimiento’ desde el centro hacia la votación de Boric”. Aseveró, en entrevista con ElSiglo.cl, que en este nuevo escenario, “Daniel Jadue asume un rol de liderazgo que se proyecta hacia el futuro”. Teillier aseguró que “como Chile Digno y desde luego como Partido Comunista, hemos logrado un posicionamiento nuevo, de mayor incidencia política”. Planteó no desdeñar “potencialidad” de Sebastián Sichel.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 20/07/2021. En entrevista con ElSiglo.cl, el presidente del Partido Comunista (PC) hizo un primer balance de las primarias presidenciales en el conglomerado Apruebo Dignidad (integrado por Chile Digno y el Frente Amplio), aunque precisó que “estamos recién iniciando el análisis”. Pero relevó la alta participación en el proceso y la positiva votación de Daniel Jadue y Chile Digno, reiterando el compromiso de trabajar ahora por la candidatura presidencial de Gabriel Boric.

Hay preguntas sobre lo que pasó, pero quisiera partir con lo que pasará. Después de las primarias, para el Partido Comunista, ¿qué es lo que viene?

Indudablemente algunos días de reflexión, de análisis de resultados, porque los tiempos son estrechos. El 23 de agosto hay que inscribir candidaturas parlamentarias y de consejeros regionales (Cores). También afinar los próximos pasos de conjunto con Chile Digno y concretar fórmulas de trabajo con el Frente Amplio de apoyo a candidatura de Gabriel Boric.

¿Le incomoda al Partido Comunista hacer campaña presidencial por Gabriel Boric, o están las condiciones para meterse en esa campaña?

Existe un compromiso y no lo vamos a defraudar, lo asumimos con nuestro candidato Daniel Jadue a la cabeza. Nos interesa mucho, por ejemplo, analizar las coincidencias programáticas. No nos incomoda, es el objetivo de Apruebo Dignidad. También habrá que discutir lo que aparezca como diferencias o matices, para fortalecer lo que une.

¿Coincidiría que ahora, con más contundencia, quedó instalado Apruebo Dignidad con posibilidades de ganar La Moneda?

Lo dijimos, quien fuera ganador de esta primaria tiene altas posibilidades de ser presidente de Chile. Además, nuestra primaria fue de una alta participación ciudadana, con resultados contundentes para Apruebo Dignidad y de menoscabo para la derecha.

Gabriel Boric tuvo gestos con Paula Narváez, dijo que hay que tener apertura, hay gente del Partido Socialista que estaba contenta con el triunfo del candidato del Frente Amplio. Al mismo tiempo, desde la Democracia Cristiana todo sigue indicando que pondrán de candidata a Yasna Provoste y que podrían negarse a primarias en Unidad Constituyente. ¿Usted cree que exista la posibilidad de que el PS ahora con Boric de candidato entre al pacto de Apruebo Dignidad? ¿Cree que se dará eso de correrse al centro para captar votos?

Creo que ya hubo un “corrimiento” desde el centro hacia la votación de Boric principalmente. Es decir, una parte de ese centro, del nicho de votantes PS y PPD, vino a la primaria de la izquierda. Puede que ello se incremente, no podría adelantar lo que serán definiciones de Gabriel Boric al respecto, ni lo que está pensando el Partido Socialista. Tampoco aparece claro lo que hará la Democracia Cristiana. Por ello interesa tanto que quede bien definido un programa que responda a la exigencia popular y de contenido anti neoliberal, que es lo que nos ha motivado para firmar este pacto.

¿Qué rol le asigna a Daniel Jadue en lo que viene?

Daniel Jadue, además de seguir como alcalde, asume un rol de liderazgo que se proyecta hacia el futuro y jugará un papel importante en seguir gestando acuerdos que permitan avanzar aún más en este proceso de cambios profundos en el país. Obtuvo una alta votación, que consolida la de Chile Digno y la del Partido Comunista, e introdujo líneas programáticas que siguen y seguirán vigentes. Estamos en pleno debate constitucional que exige estar presentes en el debate popular. Y no están tan lejos las próximas elecciones presidenciales.

El resultado de la derecha, con menos votos en las primarias que Apruebo Dignidad, ¿le refuerza la tesis de que ese sector saldrá tercero en la primera vuelta?

Sigue siendo una posibilidad. Dependerá de cuántas candidaturas de oposición se levanten. Aunque puede amagar esa posibilidad (Sebastián) Sichel, que es de origen y tiene relaciones en un sector DC. Es el auténtico defensor de los grandes empresarios y sus intereses de clase. Tiene posturas de centro, es el candidato de La Moneda. No desdeñaría su potencialidad porque se la van a jugar por él.

Sobre lo que pasó. ¿Qué falló para que Boric casi doblara la votación de Jadue?

Estamos recién iniciando el análisis. Y no quiero adelantar un juicio que debe ser colectivo.

Si tuviera que señalar errores y fortalezas de la campaña de Daniel Jadue y Chile Digno, ¿dónde los ubicaría?

Me atrevo a adelantar que hubo una gran fortaleza en el despliegue territorial, que sin embargo no alcanzó a superar el asedio comunicacional de sesgo negativo hacia el candidato y su programa, que se exacerbó en los últimos días de campaña, con una alta dosis de anticomunismo. No previmos bien su impacto. El anticomunismo en Chile es estructural y debíamos considerarlo con más profundidad. La contra campaña tuvo efecto, la masa de votantes, que no había votado por Apruebo Dignidad en las elecciones de mayo, casi 500 mil, se volcaron mayoritariamente hacia Boric. Ello explica en parte nuestra derrota. Pero hay que avanzar más en el análisis. Sin embargo, lo alcanzado por Jadue habla que, con todo, como Chile Digno y desde luego como PC, hemos logrado un posicionamiento nuevo, de mayor incidencia política. Sé que habrá algunas naturales manifestaciones de desconsuelo por no alcanzar el triunfo, pero hay que sacar bien las cuentas, obtuvimos más votos, tenemos un posicionamiento y liderazgo claro de nuestro candidato y la perspectiva de formar parte de un gobierno de Apruebo Dignidad.

¿Cómo mira la autocrítica de Jadue de que los partidos que lo respaldaron llegaron tarde y que falta o faltó unidad en la izquierda?

Es un factor a considerar. Creo como Chile Digno habrá que ahondar en ello. Como Partido Comunista acogemos la crítica y la analizaremos con el propósito de adelantarnos más a los posibles hechos.

Como sea, Jadue obtuvo casi 700 mil votos. El PC tuvo o tiene un dirigente posicionado nacionalmente. A pesar de no triunfar en las primarias, ¿igual considera que los comunistas avanzaron, que tuvieron ganancia en lo ocurrido?

Evidentemente que sí. Y creo las cuentas hay que sacarlas en cada comuna, distrito o región, para sobre esa base seguir avanzando. Hay un mundo de perspectivas y lo más correcto, hoy, es seguir con mucha fuerza y convicción tras nuestros objetivos. Hay que tener siempre presente todo lo que hemos bregado para llegar a este momento, los triunfos, las derrotas, los sacrificios, con la mirada siempre adelante. Se lo debemos a los que nos antecedieron y dieron tanto de sí y debemos seguir abriendo camino para hoy y para mañana.