Miguel Lawner. Arquitecto. Santiago. 19/07/2021. “Lo peor ya pasó…los mercados respiran aliviados”. Estos son los principales titulares de la prensa y televisión de hoy.

La eventual victoria de Jadue tenía aterrorizados a los principales poderes económicos de Chile. Ellos mismos se encargaron de avivar el fuego y respiran aliviados en el convencimiento que Boric no será lo mismo, no obstante que su programa de gobierno en materia de transformaciones económicas, no difiere sustancialmente del de Jadue.

Es el fantasma del comunismo que sigue recorriendo el mundo a treinta años de su colosal desplome. Una receta infalible, hasta ahora siempre exitosa.

Lo saben nuestros adversarios, pero también nuestros amigos cuando nos encontramos en trincheras opuestas. Doy un ejemplo: la franja de Boric concluyó siempre exhibiendo un sufragio con los nombres de los candidatos bajo los cuales podía leerse: Gabriel Boric: Frente Amplio. Daniel Jadue: Partido Comunista, a sabiendas que el voto no incluía partido político alguno y además, si así hubiera sido, sabían que a Daniel Jadue lo apoyaba una coalición de partidos políticos y movimientos sociales mucho más amplia.

Ese diseño del voto, obedecía al propósito de aprovecharse del anticomunismo.

El anticomunismo también operó en las comunas del barrio alto, donde la victoria de Boric sobre Jadue fue abrumadora: Lo Barnechea (76,4%), Las Condes (84,5%) y Vitacura (89,5%). ([1])

Ahora bien. No tiene sentido llorar sobre la leche derramada. Lo importante, ahora es consolidar la unidad alcanzada por la fuerzas de izquierda, que ahora debemos enfrentar unidos la elección presidencial, cumpliendo con todo lo que las movilizaciones sociales en Chile nos exigen: acabar con el modelo económico neoliberal vigente, fin a las AFP, recuperación del derecho a una salud, una educación y una vivienda digna y adecuada para todos, fin a la depredación de nuestros recursos naturales así como de las zonas de sacrificio, reconocimiento a nuestros pueblos originarios.

En la medida que seamos fieles a este mandato, Boric, enfrentará las mismas descalificaciones que sufrió Jadue y debemos prepararnos para enfrentarlas.

Boric sabe que el Partido Comunista ha sido siempre fiel a sus compromisos políticos. Nos integraremos a la campaña de nuestro joven candidato, con el mismo compromiso y lealtad como lo hicimos siempre a lo largo de la historia de Chile.

Que no quepa duda alguna al respecto.

Nuestra palabra de admiración por el talento y el compromiso con que nuestro candidato, el colega Daniel Jadue, asumió la campaña. Salvo inevitables errores no forzados, su desempeño fue brillante: creativo, alegre, abnegado, infatigable, conquistó el afecto de millones de chilenos, en particular de las mujeres y los sectores más modestos. Bravo!!!!

Nos llenó de orgullo y de emoción, escuchar a Gabriel Boric concluir sus palabras anoche recordando las últimas palabras de Allende: “Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!”.

