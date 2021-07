Decenas de miles se movilizaron en defensa de la Revolución

Ahora sí se llenó el malecón habanero con manifestantes contra el bloqueo estadounidense y reivindicando la soberanía de la isla. Actos en gran parte de las provincias cubanas.

Agencias. “ACN”. “Cubadebate”. La Habana. 18/07/2021. En la mayoría de las provincias de la isla se movilizaron decenas de miles de cubanas y cubanos para expresar la defensa de la Revolución, sus derechos sociales, la paz y reivindicar su soberanía, al tiempo que se volvió a rechazare el bloqueo de Estados Unidos a Cuba.

Miles de jóvenes, mujeres, trabajadores, artistas, estuvieron en marchas y actos políticos-culturales en lugares como La Habana, Pinar del Río, Granma, Santiago, Sancti Spíritus, Bayamo, Villa Clara, entre otras provincias.

En las palabras de dirigentes sociales y políticos de organizaciones cubanas, se dijo que pudieron darse expresiones de gente preocupada o afectada por carencias y dificultades que se vive en el país, pero otra cosa fue la acción agresiva y violenta de grupos contrarios a la Revolución e incluso algunos comprobadamente financiados por entidades estadounidenses. Se llamó a redoblar los trabajos y esfuerzos por enfrentar la situación que se vive, sobre todo en materia de medicinas, alimentación, energía y seguir luchando contra el Covid-19.

Más de 100.000 personas se reunieron este sábado en La Piragua, en el malecón habanero, en defensa de la Revolución y el socialismo, con la presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz y del primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel.

Con el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias, los miles de habaneros que acudieron reclamaron el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos y el cese de los intentos de desestabilización. Las voces que se alzaron defendieron la soberanía de la isla, que no es negociable, “que la patria no está en venta, que las calles son de todos para compartirlas en paz y con respeto a la integridad de nuestra nación” según publicó la prensa cubana.

Este sábado, a las nueve de la mañana, comenzó un acto de reafirmación revolucionaria en Santa Clara, en la sede del Tribunal Provincial Popular, antigua Audiencia de Las Villas. Bajo el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias, asistieron al acto representaciones de la Federación Estudiantil Universitaria, empresas como MINTUR y Palmares, la Federación de Mujeres Cubanas, los Comité de Defensa de la Revolución, entre otros. Liván Izquierdo Alonso, primer secretario del PCC en Matanzas, dijo este sábado, durante el acto de reafirmarción revolucionaria en Cárdenas, que: “No vamos a entregar la soberanía, estamos dispuestos a todo, sabemos que seguirán las provocaciones, la batalla en espacios reales y virtuales demandará mayores esfuerzos”.

Al acto, que tuvo lugar frente al museo Casa Natal de José Antonio Echeverría, asistieron representantes de diferentes sectores sociales que para manifestaron su determinación de defender la paz en el país.

En el acto de reafirmación revolucionaria efectuado en la Plaza de la Patria de Bayamo, en Granma, vecinos, artistas, intelectuales, jóvenes, trabajadores de diversos sectores, cuadros y militantes de agrupaciones políticas y de masas, manifestaron su rechazo a las provocaciones y los disturbios vandálicos del 11 de julio. Federico Hernández Hernández, primer secretario del PCC en la provincia, dijo: “A tales acontecimientos, incitados por enemigos de la independencia y el legítimo sistema social de la isla, responderemos como el comandante Juan Almeida Bosque en Alegría de Pío, con el firme grito de ¡Aquí no se rinde nadie!”. El funcionario comentó que el pueblo cubano no necesita una intervención militar, “pues bien sabemos que ello realmente significaría una agresión militar, y como claros ejemplos tenemos frescas las imágenes de destrucción en Siria, Afganistán, Yugoslavia, Irán, Haití y otros países víctimas de la agresividad del imperialismo norteamericano”.

El presidente de la Uneac en Holguín, Julio Méndez Rivero, a raíz de los recientes disturbios donde participaron grupos contrarrevolucionarios, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que defender la Revolución cubana por encima de intereses imperialistas, como patrimonio de la sociedad, es la misión de la vanguardia artística y el papel de los cubanos dignos. Méndez dijo que los artistas holguineros y los asociados a la Uneac “cerramos filas junto al pueblo para repeler todos los actos vandálicos perpetrados en la nación cubana por estos días”.

El presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) llamó a valerse de todos los medios posibles para divulgar la verdad, dentro y fuera del país, de la obra humana de la Revolución a lo largo de más de 60 años de victorias. Méndez Rivero, que también es diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, ratificó el compromiso de la vanguardia artística holguinera de apoyar a la Revolución desde el arte y la creación. “En momentos como estos, en que el imperio yanqui trata una vez más de desestabilizar la vida y la tranquilidad del pueblo, debemos continuar mirándonos por dentro y conocer que defendemos los valores martianos y fidelistas, de una Revolución promotora de la justicia en todos los órdenes”, afirmó.

Trabajadores, jóvenes y artistas santiagueros, con apego a las normas sanitarias impuestas para evitar contagios por Covid-19, unieron sus voces en la Ciudad Escolar 26 de Julio, de Santiago de Cuba, para exigir el cese del bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba, y declarar su apoyo a la Revolución. La miembro del Comité provincial del PCC, Yudelkis Ortiz Barceló, leyó el llamado de Lázaro Expósito, primer secretario del Partido en la provincia, de cerrar filas contra los peligros que perturban la estabilidad de la nación, la violencia y el odio. El funcionario exhortó a mostrar unidad y abnegación en cada puesto del deber y a duplicar las medidas higiénicas para frenar el contagio por la Covid-19 y preservar la vida.

Asistieron al acto el Comandante de la Revolución y vice primer ministro Ramiro Valdés Menéndez, y los miembros del Comité Central del PCC Lázaro Expósito, y Beatriz Johnson, gobernadora de Santiago de Cuba.

Camagüeyanos de varias generaciones, unidos todos por el amor patrio y la decisión de defender, cueste lo que cueste, la tierra que los vio nacer, se dieron cita este sábado en la histórica Plaza de la Libertad, escenario de innumerables manifestaciones populares en momentos decisivos para el país. La primera de ellas, justo el 4 de enero de 1959, marcó el abrazo de los pobladores de esta “suave comarca de pastores y sombreros” con el joven de verde olivo recién llegado de la Sierra Maestra, para juntos iniciar la mayor transformación económica, política y social que jamás conocieron estas llanuras.

En Pinar del Río, tras una larga noche de guardia en el hospital Abel Santamaría, el joven doctor Manuel Alejandro Rey ha salido directo hacia el Parque de la Independencia de esta ciudad, para expresar su respaldo a la Cuba que lo formó como profesional y le inculcó el respeto por la vida. Como él, asegura que hay muchos médicos en el hospital, decididos a defender la Revolución y la vocación humanista que siempre la ha distinguido. “Ahora mismo, tengo compañeros trabajando en Matanzas y en Mayabeque, ayudando al personal de salud de esos territorios a enfrentar la compleja situación epidemiológica que tienen”. La convicción de que superaremos entre todos los cubanos, este momento difícil que vive la Patria, fue reafirmada aquí por Yudí Rodríguez Hernández, primera secretaria del Comité Provincial del Partido en Villa Clara, quien presidió este sábado el acto de reafirmación revolucionaria que tuvo lugar frente a la sede del Tribunal Provincial Popular, antigua Audiencia de Las Villas.

En sus palabras, la máxima autoridad política del territorio, denunció la guerra mediática que se nos impone, cargada de odios y mentiras contra Cuba, así como el criminal bloqueo de más de 60 años, causa principal de todos nuestros problemas, dice.

Yoana Torres Saco, primera secretaria del Comité Provincial de la UJC en Villa Clara, y Katiuska Mildestein Alfonso, coordinadora de los CDR, reafirmaron la disposición de los jóvenes y del pueblo a defender las conquistas logradas en estos 60 años de Revolución, las que jamás podrán ser borradas por la contrarrevolución. Ernestina Trimiño y el Quinteto Criollo entonaron canciones patrióticas, que fueron coreadas por la multitud reunida frente al lugar en que Fidel protagonizó su primera autodefensa en 1950.

Aunque el pico pandémico al que asistimos por estos días impidió llenar la Plaza de la Revolución Mayor General Serafín Sánchez Valdivia, en Sancti Spíritus, como acostumbran los espirituanos en sus celebraciones más trascendentes, los miles que asistieron a la explanada este sábado expresaron con claridad el sentimiento de la inmensa mayoría: son muchos, pero muchos más los que aman y fundan que los que odian y destruyen.

Convertido en un mar de banderas, el emblemático sitio de la ciudad se convirtió en una suerte de garganta provincial para gritar a los cuatro vientos el respaldo de Sancti Spíritus al proyecto social que escogimos los cubanos hace 60 años y a la dirección de nuestro gobierno, encabezada por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

La ocasión sirvió para rechazar tajantemente las acciones violentas y los episodios de vandalismo del pasado domingo, resultado de una operación política meticulosamente calculada por nuestros enemigos, empleando las redes sociales y su poderío mediático en función de sacar provecho de las necesidades materiales internas, en buena medida creadas o acentuadas por el perverso bloqueo que la mayor potencia del mundo ejerce sobre el país.

“Que nos falten medicamentos e insumos médicos, que la alimentación no sea la idónea o que fallas en la generación eléctrica nos hayan obligado a afectar el suministro de energía y a lidiar con los molestos apagones que no habíamos tenido hasta ahora, no le da derecho a nadie a subvertir el orden constitucionalmente establecido y refrendado por la inmensa mayoría de los cubanos”, proclamó ante los asistentes a la plaza Deivy Pérez Martín, integrante del Comité Central y primera secretaria del PCC en Sancti Spíritus.

Muchas banderas cubanas ondearon hoy en la ciudad de Las Tunas. El pueblo, en cuadro apretado, tomó la Plaza Cultural del centro de la ciudad y demostró una vez más su respaldo a la Revolución, aunque probablemente no es eso lo que dirán los titulares en miles de cuentas falsas en redes sociales. Yasmani Rodríguez, secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en la provincia, trasmitió el mensaje de esa juventud rebelde y profunda y manifestó el derecho que tienen los más noveles de defender su Patria y su libertad. “Por la soberanía, la paz y el futuro, a la Revolución Cubana hay que apoyarla, los jóvenes estamos y estaremos donde nos necesiten”, afirmó.

Habitantes de la capital de Mayabeque, acompañados por dirigentes del Partido, el Gobierno y las organizaciones de masas del territorio, reafirmaron su compromiso revolucionario, ante los intentos de desestabilizar el orden social del país. En el acto político-cultural de reafirmación patriótica, la juventud comunista juró dar continuidad al legado de Martí y Fidel, con su apoyo incondicional a la dirección histórica de la Revolución y el futuro de la Patria.

“No fallaremos, no entendemos de concesiones ni cambios, contamos con una larga historia y somos herederos de las mejores tradiciones de lucha, mi Moncada hoy es mantener viva la historia de la Revolución”, expresó Ariagna Pavón Guerrero, Primera Secretaria del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC). En el encuentro alzaron sus voces líderes de las organizaciones políticas y de masas, quienes reclamaron junto al pueblo poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a Cuba, hace casi seis décadas. A través de la música y el repentismo, artistas mayabequenses hicieron el llamado a la paz, la unidad y a defender la Patria.