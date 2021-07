Ahora, Apruebo Dignidad de frente a ganar la presidencial

Gabriel Boric es el candidato presidencial del conglomerado. “Nos vamos a disponer a trabajar sin duda, sin pausa, porque nuestra alianza, sea el próximo Gobierno de Chile”, dijo Daniel Jadue. Relevando lo que es el programa de este sector, Boric afirmó: “Si Chile fue cuna del neoliberalismo, también será su tumba”. La autocrítica del candidato de Chile Digno y el llamado del líder del Frente Amplio.

Hugo Guzmán. Patricia Quiroz. Periodistas. “El Siglo”. Santiago. 18/07/2021. A partir de este lunes, el conglomerado de Apruebo Dignidad, que reúne a las fuerzas de Chile Digno y el Frente Amplio, quedó instalado en la primera línea de la disputa presidencial con posibilidades de ganar el Gobierno que asume en marzo del próximo año.

Gabriel Boric, del Frente Amplio (FA) tuvo un claro triunfo en las primarias de Apruebo Dignidad (60%), a lo que se sumó una amplia participación de ciudadanas y ciudadanos en las primarias del conglomerado y una no despreciable votación que obtuvo Daniel Jadue (39%).

Junto a las evaluaciones, análisis y revisiones de lo que fueron las campañas de Boric y Jadue, lo principal que se instaló este día fue la proyección de Apruebo Dignidad en la carrera presidencial con una candidatura con amplias posibilidades de ganar la primera y segunda vueltas.

De acuerdo a fuentes del conglomerado, se iniciarán reuniones de los equipos de Jadue y Boric, de las direcciones políticas de Chile Digno y Frente Amplio y los acercamientos de los equipos programáticos, en la idea de consolidar la candidatura presidencial del conglomerado.

En los discursos de la noche de este domingo, los dos aspirantes presidenciales de las fuerzas antineoliberales, de izquierda y transformadoras, se comprometieron a abrir la convocatoria y a un trabajo unitario para desarrollar la campaña que viene y triunfar en las presidenciales.

“El que ganara estas primarias se convertiría en el próximo Presidente de Chile”

Daniel Jadue, desde su comando en Santiago Centro, felicitó a Gabriel Boric y dijo que “sólo nos queda ponernos a disposición y, tal como lo dijimos muchísimas veces, el que ganara estas primarias se convertiría en el próximo Presidente de Chile”.

Hablándole a los tres partidos y siete movimientos políticos de Chile Digno, a las y los independientes que lo apoyaron, y a organizaciones sociales que lo respaldaron, Jadue manifestó que “con esta misma unidad nos vamos a disponer a trabajar sin duda, sin pausa, porque nuestra alianza Apruebo Dignidad, sea el próximo Gobierno de Chile, para que este programa que vamos a construir, que vamos a terminar de construir en conjunto, sea el que haga posible que nuestro pueblo viva en dignidad en nuestro país, sin el modelo neoliberal, y sin un segundo Gobierno de derecha, porque nadie quiere ni un segundo Gobierno de derecha, ni volver a los tiempos de la Concertación”.

El ahora ex candidato presidencial sostuvo: “Les quiero pedir que nos vayamos a casa tranquilos, satisfechos de lo que hemos hecho, pero pensando en los desafíos que vienen, porque son mucho más relevantes que esta derrota temporal, que es también una victoria para Apruebo Dignidad, y que nos dispongamos mañana mismo a salir a la calle, seguir en campaña, porque la presidencia de Chile tiene que estar en Apruebo Dignidad en noviembre y a eso nos vamos a dedicar”.

“La unidad entre nosotros es lo que nos va a poder permitir no sólo triunfar en noviembre sino también proyectarnos a gobiernos futuros”, recalcó el alcalde de Recoleta.

En tanto, el candidato ganador de las primarias, Gabriel Boric, apuntó que existe hoy “la humildad necesaria para ser más convocantes, para poder en el futuro ganar la presidencia de Chile”.

Declaró, en su alocución después de conocer los resultados, que “ratificamos nuestra alianza y nuestro pacto para seguir construyendo una fuerza política y social que sea capaz de transformar a Chile”.

Boric expresó que “hoy estamos encarnando un proceso colectivo, y quiero aprovechar esta instancia para agradecer a nuestro compañero Daniel Jadue, porque, tal como dijimos, vamos a trabajar juntos desde esta noche, y con el Partido Comunista y todas las fuerzas de Chile Digno, a quienes les entregamos un abrazo fraterno” .

“Hacer converger los equipos y comandos y dejar atrás momentos de las primarias”

En esta línea, el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, sostuvo que ahora vienen tres tareas fundamentales. “Dar una clara señal de unidad de Apruebo Dignidad, una señal que debemos dar todas y todos, rápidamente conformar y echar a trabajar un equipo de programa que unifique los programas (de Jadue y de Boric) y surja el programa de Gobierno de Apruebo Dignidad, y hacer converger los equipos y comandos y dejar atrás momentos de las primarias y enfrentar la elección presidencial y lo que será el juego sucio de la derecha”.

En tanto, Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista, resaltó que en este tiempo “se ha ido produciendo una integración creciente de fuerzas sociales y políticas con componente antineoliberal y de democratización de la sociedad” y que ahora “habrá una convergencia cualitativa de las cinco organizaciones del Frente Amplio, y los partidos y movimientos de Chile Digno”, de cara a las presidenciales de noviembre.

Planteó que en el conglomerado, y entre independientes y el movimiento social, “hay coincidencias programáticas, junto al entusiasmo y una voluntad de unidad”. Resaltó que “se nos viene encima una intensísima jornada política hasta noviembre, donde tendremos que colocar todos los empeños” para un triunfo electoral presidencial.

La autocrítica de Jadue

Daniel Jadue llegó en horas de la noche a su casa de campaña, se reunió con representantes de Chile Digno, habló con colaboradores cercanos y luego encabezó un breve acto donde agradeció el apoyo de todas y todos quienes participaron en la campaña de primarias.

“Quiero partir agradeciendo a todos los partidos y organizaciones, por supuesto a mi partido, el Partido Comunista de Chile -dijo-, que me han honrado con esta tremenda responsabilidad, también al Partido Igualdad, Acción Humanista, Izquierda Libertaria, Renace, a los ‘cannabicos por Jadue’, a la Federación Regionalista Verde Social, a los Socialistas Allendistas, a los ‘socialistas por Jadue’, a Victoria Popular, a Aukamau, y a todas y todos los que se sumaron a esta campaña”.

Llamó a la incorporación inmediata y sin pausa a la campaña por la candidatura presidencial de Boric, refrendando el compromiso con el conglomerado Apruebo Dignidad.

Luego, Jadue habló de una autocrítica en todo este proceso. “Mucho antes de todos los que están en este escenario, hubo sectores que pusieron esta campaña arriba de la mesa. Y este debe ser un aprendizaje que saquemos hoy. Porque se supone que las organizaciones políticas son, entre comillas, una especie de vanguardia del pueblo organizado. Sin embargo, en esta campaña, que ha sido una experiencia maravillosa, de la cual nos sentimos todas y todos tremendamente orgullosos, todas las organizaciones llegamos tarde, y asumimos esta unidad sólo por la presión que nos pusieron los independientes y las independientes”.

Enfatizó: “Quiero ser súper autocrítico, porque si algún día esperamos que la izquierda, nuestra izquierda, gobierne Chile de verdad, vamos a tener que cambiar de manera radical nuestro comportamiento entre nosotros”.

Prosiguió Daniel Jadue: “Porque qué nos llevó hoy a este resultado. Y quiero ser absolutamente claro. No es que la Concertación haya salido a votar a nuestra primaria, no es que la derecha haya salido a votar en nuestra primaria. Son nuestras propias debilidades, porque hasta hace seis meses, los y las que estamos aquí, nos tratábamos como adversarios entre nosotros, y no estábamos unidos. Esa unidad, de la que gozamos hoy, y que necesitamos proyectar hacia adelante, es la base fundamental de cualquier campaña que quiera llegar a puerto. Y llegamos tarde, esta unidad llegó tarde, y si no es por los y las independientes, esta campaña no estaría aquí”.

En esa línea, el alcalde de Recoleta sostuvo que “por lo tanto, lo que les quiero plantear, es que para los desafíos futuros, incluida la batalla presidencial de noviembre, donde de verdad espero que Gabriel Boric sea el Presidente de Chile, en vez de pelear entre nosotros, y tratarnos de todos los epítetos que no voy a repetir porque no son muy gratos, con los que nos hemos tratado, cuando era más fácil pelear entre nosotros, espero que lo dejemos de lado y empecemos a construir la unidad del pueblo”.

Ya hacia el final de su discurso, Jadue manifestó que “les quiero pedir hoy que nos vayamos a casa con un éxito tremendo, porque nos llevamos dos grandes victorias. Hemos logrado sentarnos en una mesa política que nos representa a todos y que es una unidad que debemos cuidar, y que debemos proyectar a futuro. Porque esta la base de cualquier desafío futuro que tengamos”.

“Muchas gracias por el cariño y el amor que me brindaron durante toda esta campaña, sigo estando a disposición de todas y todos y vamos a seguir transformando a Chile desde Recoleta”, finalizó expresando el ahora ex candidato presidencial.

Boric: “Una campaña que sea capaz de hablarle a todo el pueblo ”

Gabriel Boric habló la noche de este domingo desde su local de campaña, rodeado de dirigentes y dirigentas del Frente Amplio, una vez conocida su victoria en las primas de Apruebo Dignidad.

Al inicio dijo. “Compañeras y compañeros del Frente Amplio, a las y los independientes, a todas y todos de Apruebo Dignidad, pero sobre todo al pueblo de Chile, que lleva tanto tiempo luchando para tener algo tan sencillo como una vida digna, que este modelo se lo ha negado permanentemente, hoy estamos acá con la alegría de esta limpia victoria alcanzada, pero con la consciencia plena de que también para ganar en noviembre, necesitamos ser mucho más. Hemos hecho una campaña de propuestas, convocante, de alegría, que ha transmitido esperanza al pueblo de Chile. Hemos hecho una campaña que ha superado las expectativas que todas todos teníamos”.

En lo que es una característica programática de Apruebo Dignidad, el candidato presidencial del conglomerado recalcó que “podemos decir hoy con mucha alegría, con mucha esperanza, tal como hemos repetido en las plazas de nuestro país, en las regiones, en los pueblos más recónditos, que si Chile fue cuna del neoliberalismo, también será su tumba”.

Tuvo palabras específicas para la juventud, sector de la población al que se asocia vinculado al Frente Amplio. “Esta es una convocatoria a todos los jóvenes -indicó-, no le tengan miedo a la juventud para cambiar a este país, porque también nos debemos a la experiencia de quienes lucharon antes que nosotros, aprendemos de sus errores y de sus aciertos, y con la consciencia histórica de que somos herederos de una posta muchísimo más larga que nuestras experiencias vitales”.

En otra parte de su discurso, Boric expresó que “queremos algo donde florezcan todas las flores. Nos imaginamos una campaña que sea capaz de hablarle a todo el pueblo de Chile, incluyendo a quienes se han sentido aislados y decepcionados de la política institucional. A las familias endeudadas, a las mujeres empobrecidas por esta crisis, mientras los más ricos se enriquecían. Queremos hablarle a los pueblos originarios, durante tanto tiempo postergados, y que hoy ven la esperanza en la Asamblea Constituyente y en su presidenta, a quien le entrego mis respetos y me pongo a su disposición, Elisa Loncón, para colaborar y no obstruir el proceso constituyente”.

Gabriel Boric sostuvo que “venimos de las movilizaciones sociales, nos formamos políticamente en las luchas sociales que han ido convergiendo a lo largo de la historia. Durante mucho tiempo nos estuvimos peleando en la izquierda, es momento que abordemos el desafío histórico de la unidad para construir las transformaciones. Apruebo Dignidad, esta alianza que se engrandece, no es una alianza electoral, no nació solamente de casualidad para negociar unos cupos. Es una alianza que se forjó en las luchas sociales, en muchas movilizaciones a lo largo de todo Chile, y eso es profundamente importante”.

Advirtió: “No nos olvidemos de dónde venimos, nunca nos olvidemos de dónde venimos. Tengamos siempre los pies bien puestos en la tierra, esos momentos donde a veces las cámaras encandilan, pueden ser momentos para marear, y para que la soberbia le gane a la humildad necesaria”.

Hacia el final de su intervención, el aspirante a La Moneda expresó: “Hoy, desde esta posición que asumo con mucha, mucha responsabilidad, les quiero decir a quienes aun dudan, a quienes lucharon desde octubre en adelante, y a quienes vienen luchando desde hace muchos años para cambiar este modelo, a quienes visitamos en los campamentos, a las madres de Chile, a las mujeres, por sobre todo a quienes viven en pueblos aislados, a quienes desconfían de la políticas, que acá van a encontrar las puertas abiertas para una candidatura que sepa escuchar, que vaya aprendiendo en el camino, y ojalá a través de todos los oídos seamos capaces de tener una porosidad y saber escuchar lo que palpa, lo que sufre el pueblo de Chile. Para convertir esa rabia que nos dan las desigualdades, en una esperanza incontenible para cambiar Chile”.

Finalizando su alocución, Boric parafraseó a Salvador Allende: “Y como hace muchos años dijera en un discurso de despedida un compañero Presidente, que hoy nos reverbera en la memoria, mucho más temprano que tarde, en todas las regiones de Chile, se abrirán las grandes alamedas, por donde pase el hombre y la mujer libres, para construir una sociedad mejor”.