Carmona: “Tiene que multiplicarse la ida a votar”

Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista, indicó que este domingo “hay que convocar al último esfuerzo de ir a votar, votar temprano, ayudar a que muchas y muchos vayan a votar”. Apuntó a hacer respetar la soberanía de Apruebo Dignidad y evitar “cierta intervención ajena” al conglomerado. De cara a esta definición de candidatura presidencial antineoliberal, el dirigente comunista enfatizó que se “ha instalado con fuerza el liderazgo” de Daniel Jadue. Sostuvo que después de los resultados de este domingo quedarán superadas las escaramuzas y deberá cursar la potenciación de Apruebo Dignidad “para reforzar la tarea de cara a la primera vuelta, ganar en primera vuelta o quedar muy bien posicionados para ganar en segunda vuelta”.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 17/07/2021. ¿Terminada la campaña de primarias de Apruebo Dignidad, considera que se mantiene el posicionamiento de Daniel Jadue para ganarlas?

Si parto de un factor importante para construir victorias, y me refiero a la construcción de un acuerdo y un movimiento político y social de anchura mayor, con el compromiso de conquistar una sociedad plenamente democrática, con justicia social, con un modelo de desarrollo que integre y potencie la soberanía económica del país, ya es una conquista en la candidatura de Daniel Jadue como representante para la batalla presidencial de Apruebo Dignidad (que integran Chile Digno y el Frente Amplio). Ese es un punto que será validado y se consolidará. Hace mucho rato que no había en el mundo progresista, de izquierda, antineoliberal en Chile, una diversidad tan potente y fuerte que nucleara a sentimientos y pensamientos que se han expresado en este tiempo, desde la explosión social.

Una segunda cosa que marca, es la propuesta programática de Daniel, que está en construcción, en debate, en desarrollo, y que ordenó la centralidad del debate de la política nacional, incluyendo a las fuerzas de derecha. Ese programa puso en el centro la discusión de derrotar al sistema neoliberal imperante y abrirle camino a un sistema democrático.

Hay una construcción de una alianza, Chile Digno tiene la participación de tres partidos políticos y siete movimientos políticos, que muestran esa anchura grande del mundo antineoliberal, eso ya es una conquista, pero es una alianza que está abierta, que tiene integraciones del mundo social como Renace, Ukamau, como el movimiento de legalización de la marihuana con fines médicos, movimientos de la cultura, de derechos humanos, que se representan en esta articulación de alianza.

¿Entonces está optimista de lo que pase este domingo en las primarias?

Siento un sano optimismo a partir del trabajo que se ha hecho en campaña, que ha instalado con fuerza el liderazgo serio, claro, profundo, de Daniel Jadue. Hay que considerar todo el trabajo territorial que hizo tanta gente y las giras que hizo Daniel por el mundo popular y que despertó adhesión, empatía, afecto, apoyo, tan necesario para esta épica. Incluyendo el método, que fue convocado por el propio Daniel, de construir desde la base muchos comités de apoyo, con la identidad y el espacio que cada sector lo quiera dar, y que tenga la vitalidad de una articulación a lo largo de todo Chile y en puntos desde el exterior. Eso no ese exitismo voluntarista, sino la consecuencia de tanto esfuerzo desplegado, con tanta perseverancia, y sistematicidad y raigambre en la gente.

Hay preocupación respecto a la participación de la gente en esta elección de primarias. Funcionarios del Servicio Electoral (Servel) se mostraron pesimistas respecto a la participación y se está hablando del efecto negativo que tendría una baja participación.

En primer lugar, hay información que advierte de una cierta intervención ajena a Apruebo Dignidad, desde la derecha, porque temen lo que significaría un triunfo de Daniel Jadue y una candidatura a primera vuelta de Daniel Jadue, y participaría de forma activa en esa intervención, un sector de la ex Concertación, y como eso no es ilegal, el único mecanismo de autodefensa de la soberanía de Apruebo Dignidad, y de la candidatura de Chile Digno, es no descansar, convocando hasta la última persona que está en nuestro mundo, para que vayan a votar este domingo.

Más argumento de ir a votar, junto a lo que representa Daniel, es la advertencia que hace el Servicio Electoral, esta posible intervención electoral, y considerar que algunos quieren apostar al revés que no han logrado darle al proyecto político, lo tengan porque hubo baja votación, porque los números no sean tan anchos. Hay que convocar al último esfuerzo de ir a votar, votar temprano, ayudar a que muchas y muchos vayan a votar, ir a defender el voto, tiene que multiplicarse, multiplicarse y multiplicarse la ida a votar, porque debemos cruzarnos a profecías autocumplidas que los medios de derecha quieren instalar, junto a otros que se cruzan también en estos planes.

En la eventualidad del triunfo de Daniel Jadue, desde algunos sectores políticos y medios de prensa se instaló que eso sería producto de “la máquina” del Partido Comunista, más que por un trabajo social, territorial y ciudadano.

Afirmar eso es un planteamiento autoritario, que busca a través de la descalificación sacar alguna ventaja y se cierra a que el proceso que está cursando y que encabeza Daniel Jadue, que es militante y dirigente del Partido Comunista, no es restrictivo al PC y tiene lejos la participación activa de muchas otras fuerzas. Atribuir lo de una “máquina”, que es un concepto bastante descalificador en la forma de hacer política, a lo que es una manifestación vocacional de estar siempre preocupado de vincularse a la base social y del pueblo, es no reconocer un mérito que es de la gente. Quieren despreciar el trabajo y la actitud del pueblo. Además, despreciar todo el trabajo que están haciendo el Partido Igualdad, el Frente Regionalista Verde Social, Izquierda Libertaria, Victoria Popular, Acción Humanista, Izquierda Cristiana, Socialistas Allendistas, figuras del mundo político y social. Con ese planteamiento es no querer ver ni distinguir la diversidad de amplios sectores, que en una gran coincidencia de proyecto antineoliberal, con sus propias identidades y características, están construyendo una convergencia que va a marcar una historia. A quienes están descalificando, que la quieren hacer cortita y tomar el camino fácil, les diría que sean más respetuosos con la base popular, con el trabajo de tanta gente, la labor de tantas fuerzas políticas, y que están construyendo movimiento desde la base.

Quizá era natural, porque estaban en competencia de primarias. Hubo diferencias entre Daniel Jadue y Gabriel Boric, ¿crees que eso lastimó lo que viene? Porque a partir de la noche de este domingo habrá un solo candidato presidencial de Apruebo Dignidad.

Partiría de un dato riguroso. Tanto la concurrencia de Chile Digno como del Frente Amplio a esta primaria, fue una opción a consciencia y explícita que, voluntariamente, cada sector político lo hizo. Y se hizo porque entre todos existe un convencimiento de que es la hora de aunar fuerzas para lograr la correlación que permita que las políticas antineoliberales sean las que triunfen y se proyecten en un futuro Gobierno. Si eso es lo que hemos buscado todos, las escaramuzas lógicas y las diferencias que hubo, quedan en su exacta dimensión una vez que termine la primaria. Estamos todos conscientes, somos personas adultas, tenemos claro cuáles son nuestras miradas en la política, y no habrá cuestiones secundarias que vayan a debilitar esta determinación de aunar fuerzas. Por el contrario, creo que los resultados debieran ser un estímulo a que nos reconozcamos, coincidamos en que ahora -por decisión de una convocatoria que hemos hecho al pueblo a manifestarse a través de una primaria legal-, hay una sola candidatura y habrá que integrarse en el plano de las tareas programáticas, de planificación territorial, de las comunicaciones, de las juventudes, de los sectores de trabajadores, de los pueblos originarios, de las mujeres. Creo que son integraciones que van a surgir de forma bastante natural, y curse la potenciación de Apruebo Dignidad para conducir y reforzar la tarea de cara a la primera vuelta, ganar en primera vuelta o quedar muy bien posicionados para ganar en segunda vuelta.