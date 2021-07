Cuba. Presidente y Primer Ministro anuncian medidas

Las máximas autoridades del país explicaron medidas y pasos para ir abordando problemas que existen en la isla, explicaron la situación en torno de disturbios y una campaña por redes sociales, y dieron luz sobre cuestiones como eliminar los cortes de luz y poder importar medicinas y alimentos sin pagos de impuestos.

“Cubadebate”. La Habana. 15/07/2021. Reparaciones y operaciones en centrales termoeléctricas para evitar apagones y garantizar el servicio eléctrico en todo el país, avances sustanciales para aumentar la cantidad de ciudadanos vacunados contra el Covid-19, autorización prácticamente sin costo para importar alimentos y medicinas, flexibilización en la operación de la micro, pequeña y mediana empresa, son algunas de las medidas adoptadas, junto con mantener sostenidamente la atención en el sector de salud y específicamente en hospitales y ante la pandemia del Covid-19.

Además, el Presidente Miguel Díaz-Canel habló de una situación compleja en Cuba y “retadora porque exige una capacidad de nosotros para superar adversidades”, al mismo tiempo que se refirió a los disturbios, las campañas por redes sociales y la situación prevaleciente en la isla.

“Este gobierno está vivo y estamos buscándole soluciones al pueblo”, afirmó el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, al intervenir en la Mesa Redonda de la televisión cubana. “En el encuentro con la prensa que sostuvimos esta semana se me preguntó sobre cómo había impactado en la agenda de gobierno toda la situación de la covid-19 y yo decía que ‘nosotros hemos continuado con los chequeos de los programas y todas las cuestiones prioridades’”.

Reiteró que sigue en marcha la implementación de la estrategia económica y social, en tanto se va dando respuesta a cuestiones y políticas implementadas.

Sistema Eléctrico Nacional avanza hacia la normalización

Marrero Cruz adelantó que en agosto se estima realizar la primera sincronización de la unidad seis de la termoeléctrica Máximo Gómez, ubicada en el municipio Mariel (Artemisa).

El primer ministro comentó que la unidad número uno de la termoeléctrica de Lidio Ramón Pérez (Felton) ya realizó su primera sincronización y está en proceso de prueba y ajuste. “Se estima completar su carga en esta misma semana con su entrega definitiva para generar 260 megawatts. En estos días de prueba lo que ha estado generado son 90 megawatts, que también se incorporan al sistema energético nacional”.

Por otra parte, añadió, en el día de ayer, tras 17 días de trabajo ininterrumpido, sincronizó al sistema electroenergético nacional la termoeléctrica Antonio Guiteras que genera 280 megawatts. Esa planta inició con 237 megawatts, lo cual tiene un impacto importante en todo el sistema.

“A partir de estas últimas sincronizaciones en estos días las afectaciones al servicio por déficit de capacidad de generación están disminuyendo y han disminuido de una manera apreciable”, dijo y aclaró que “todavía no es un asunto totalmente resuelto”.

La situación del sistema electroenergético nacional, explicó, ha sido informada en varios espacios, su complejidad, así como los mantenimientos atrasados por falta de financiamiento.

Si bien esta situación es mucho más favorable, pueden ocurrir afectaciones, acotó el primer ministro, y argumentó que para garantizar una estabilidad en el sistema electroenergético nacional, es decir que no haya apagones de manera sostenible, se requiere tener de manera permanente 500 megawatts de reserva.

“Si nos queda reserva no debe haber apagón, a veces tenemos una reserva pequeña de menos de 500 pero ante cualquier fallo en la prestación de servicio hay que consumirla y por tanto, pueden empezar a surgir apagones”.

¿Por qué es necesario disponer de 500 megawatts? “Esa reserva es la única que nos permitiría cubrir si una de las grandes centrales fallara de momento”, señaló..

“En el día de hoy tenemos una capacidad de generación por encima de la demanda que ya está prevista y calculada para el día. La reserva es de 133 megawatts. Con eso no es necesario dar apagones.

Pero, “si una de estas grandes (termoeléctricas) saliera, habría que utilizar esos 133 de reserva. Y si sale Guiteras que está generando más de 200, no solo se usaría la reserva, sino que habría que generar apagones”.

De acuerdo con el primer ministro, para tener la reserva de 500 megawatts hay que continuar arduamente todo el proceso de reparación y puesta en marcha de las máquinas paralizadas actualmente.

Recordó que la situación eléctrica se hizo más compleja en el país a partir del 21 de junio y en los últimos días hubo apagones de casi todo el día. “Se han planificado que sean de seis horas, pero a veces por determinadas dificultades se ha excedido de esas horas”.

Con la entrada de la termoeléctrica Antonio Guiteras, acotó, las afectaciones han disminuido, sobre todo en el horario nocturno y en la madrugada. “Para los próximos días esto debe mantenerse y mejorará, incluso, en la medida en que Felton se estabilice y logre generar su máxima capacidad.

Con respecto a la comunicación oportuna sobre los apagones, Marrero Cruz expresó: “Un apagón es algo no deseado. Mantenemos la política como gobierno de no afectar a la población y con tremendo esfuerzo la cumplimos hasta que la capacidad de generación era inferior a la demanda. Y ha habido que planificar apagones, pero no estamos satisfechos. Se previó de una manera y en la práctica ha sido de otra. Hemos dicho, `hay que ver cómo logramos que cuando sea necesario la población tenga la información previa´”.

Insistió en la necesidad de ir generando la reserva hasta tener la garantía total de los 500 megawatts.

“Cuando se hace el análisis a nivel nacional para ver cómo está la disponibilidad de generación con la demanda, o si existe un déficit, se calcula ese déficit, y se dice: por provincia cuántos megawatts se deben ahorrar o hay que desconectar. Cada territorio con el gobierno y las autoridades son quienes tienen que implementar eso”.

Hay una situación que ha hecho esto más complejo. “En la medida que han aumentado los casos de Covid y los centros de aislamiento, ha habido que proteger una serie de circuitos. Siempre han existido circuitos protegidos para los hospitales, pero se han incrementado a partir de la situación de la pandemia. Por tanto, ha habido un poco más de frecuencia de los apagones en un nivel de circuito que ha afectado a las mismas personas”.

Marrero Cruz dijo que este asunto irá mejorando en la medida que avance el enfrentamiento a la covid-19, por lo pronto “se ha tratado de que la distribución se haga localmente por los gobiernos y que se logre temprano en el día informar las posibles afectaciones a la población para que puedan organizarse y minimizar el malestar que siempre causa”.

Aunque, subrayó, lo más importante es cómo continuar avanzando para evitar precisamente los apagones, y añadió que aparte de los grandes generadores de energía existe una serie de grupos electrógenos, cuya disponibilidad ha ido disminuyendo por diferentes causas, entre ellas las roturas y falta de baterías.

Según explicó el primer ministro, hay cerca de 12.000 grupos electrógenos propios de establecimientos económicos y entidades, que tienen un nivel superior de disponibilidad (alrededor del 80%) y en los cuales se trabaja también en su sostenibilidad.

Marrero Cruz comentó que se han tomado un grupo de decisiones para adquirir baterías que son especiales y poner una parte en marcha, con lo cual se resolverá el problema del agua en algunas comunidades.

“Aunque dentro de los circuitos priorizados están previstas todas las estaciones de bombeo de agua más importantes, hay algunas que no están cubiertas. Es muy duro cuando se va la electricidad por varias horas que para colmo se vaya también el agua. El asunto de los grupos electrógenos va precisamente dirigido a buscar solución a este asunto”.

La situación energética nacional transita hacia una estabilización, aseguró. “Ya con la entrada de Felton y Guiteras estamos en mejores condiciones, en los próximos días no se prevén apagones y se prevé que aumente la capacidad de generación, pero pueden existir afectaciones porque estamos sobre un sistema de generación que tiene vulnerabilidades”.

Insistió en la necesidad de ahorrar todo lo que podamos ahorrar, “con ello estamos contribuyendo a esa estabilidad y normalidad donde no sea necesario planificar ningún apagón”.

El primer ministro reiteró la difícil situación del país a la hora de adquirir combustible y las piezas necesarias para el mantenimiento y reparación de todo el sistema electroenergético. “Es una batalla diaria que se hace con un enorme esfuerzo para lograr que el país funcione aun con estas limitaciones, con tantas medidas aplicadas que impiden que entre el combustible y las piezas de repuesto”.

Al finalizar agosto casi el 60% de la población estará totalmente vacunada

El primer ministro actualizó también sobre la intervención sanitaria en el país. “Hemos estado analizando cómo recuperamos y aceleramos este proceso”.

“Ha habido algunos baches a partir de la misma situación. Producir vacunas depende de insumos y entradas. Ha habido una prioridad en los recursos financieros para adquirir esos productos, pero a veces hay un proveedor que nos ha dilatado el proceso de entrega de recursos”.

Desde mayo -recordó- comenzó la entrega de dosis de candidatos vacunales por los proveedores de BioCubaFarma al Ministerio de Salud Pública de 3,4 millones y en junio fueron 4,8 millones. “Este mes ya estamos hablando de casi seis millones de dosis”.

Datos expuestos por el primer ministro refieren que hasta el 12 de julio se han aplicado 7 618 028 dosis. Se acumulan 1 926 776 vacunados en el país con las tres dosis y 2 617 942 con dos dosis y 3 073 310 con al menos una dosis.

Recordó que en diciembre se empezó a vacunar en algunos países del mundo y en la actualidad con estas cifras, Cuba supera la media mundial del porcentaje de personas que han recibido al menos una dosis. Una cifra superior al 25% de su población.

Cuba presenta la tasa más alta de personas vacunadas diariamente por cada 100 habitantes con una cifra de 0.99 al cierre del 11 de julio.

Comentó que en medio de esta situación se conoció la noticia de la eficacia de la vacuna Abdala (92.28%), que la sitúa entre las de más eficacia en el mundo.

Marrero Cruz agregó que en la Isla de la Juventud se completó el proceso de vacunación a los mayores de 19 años, un proceso que se ha extendido a La Habana, Matanzas, Camagüey, Santiago de Cuba, Ciego de Ávila, Mayabeque, Holguín, Artemisa, de acuerdo con el cronograma establecido.

“Esto se irá extendiendo y entre agosto y septiembre se espera que todos tengan una dosis y avanzaremos para concluir este proceso en el año”.

Acotó que el avance de este proceso ha estado matizado en determinados territorios por la complejidad de la covid-19. “Se han ido tomando decisiones y priorizado a zonas con altos índices de contagio”.

Se refirió a los ensayos clínicos en población pediátrica que comenzaron con éxito. “Una vez que concluyan en septiembre iniciará la vacunación masiva a todos los niños de 3 a 18 años”.

“Producir vacunas es un proceso complejo. Antes hay que adquirir insumos y materias primas, pero avanzamos”, señaló.

“Al finalizar agosto, casi el 60% de la población estará totalmente vacunada y el 80% tendrá al menos una dosis. No existe dificultad para ratificar que la población de La Habana de 19 años en adelante estará totalmente inmunizada con las tres dosis este mes de julio. Toda la población cubana lo hará antes que finalice el 2021”.

Autorizan excepcionalmente la importación de alimentos, aseo y medicamentos

El primer ministro hizo alusión a la escasez de medicamentos tanto en instituciones hospitalarias como en farmacias. Recordó que el cuadro básico es de 619 medicamentos, de ellos 365 son producidos por la industria nacional de BioCubaFarma, “lo que no quiere decir que no lleve divisas porque hay que importar materias primas”. Además, 254 son totalmente importados por el Minsap.

Dijo que la situación actual de abastecimiento, debido a la escasez de divisas, ha provocado falta de medicamentos en toda la red del país. “Lo que le llaman el tarjetón, incluso ha habido medicamentos claves que han faltado”.

Mencionó que los productos más afectados están relacionados con los antihipertensivos, antibióticos, analgésicos, anticonceptivos, vitaminas y productos de uso estomatológico, entre otros.

“Esa baja disponibilidad de medicamentos no solo tiene que ver con la falta de financiamiento, en ocasiones proveedores de muchos años que no han tenido disponibilidad de materias primas debido a la creciente demanda en el mundo por la situación de la covid-19”.

Asimismo, “tenemos proveedores que, por las presiones y las nuevas medidas del gobierno de Estado Unidos, se ven imposibilitados de garantizar los envíos”.

“Todo el asunto del bloqueo ha significado para nosotros un incremento en los costos de adquisición y de insumos de entre un 30 y 50% de muchos productos”.

Marrero Cruz acotó que a partir de esta situación compleja se han logrado adquirir algunos recursos para ver cómo incrementar la producción de medicamentos.

“Hoy tenemos disponible en el país un nivel importante de materias primas y se está desarrollando un proceso de producción de medicamentos con niveles importantes. Muchos de los medicamentos de enfermedades más complejas y críticas se producen en Cuba y ya estamos en condiciones de avanzar con las materias primas”.

Destacó que es una prioridad la producción de medicamentos para el enfrentamiento a la covid y la red hospitalaria, para hemodiálisis, hipertensos, antibióticos, diabéticos y pacientes de oncología, así como para los centros de aislamiento y la red de farmacias.

“Las medidas que se tomaron van a ayudar a minimizar el impacto, pero todavía no podemos decir que habrá una estabilidad en el suministro de medicamentos”, señaló.

Marrero Cruz habló, además, sobre el tratamiento arancelario a la importación de alimentos, artículos de aseo y medicamentos a las personas naturales, y recordó lo establecido sobre los artículos de aseo y alimentos que se pueden importar dentro de misceláneas, en tanto se admite la importación por pasajeros de los llamados “1 000 puntos”.

“Se encuentran definidas hoy en resolución las cantidades por tipo de artículo permitido. También hay resoluciones para determinados productos que pueden ser susceptibles de constituir riesgos para las personas y el país”.

Con respecto a los medicamentos, especificó que se encuentran exentos de pago los derechos arancelarios y se autoriza su importación no comercial hasta 10 kilogramos, exceptuando aquellos que su importación se encuentra prohibida.

¿Qué se ha aprobado? “Autorizar excepcionalmente y con carácter temporal la importación vía pasajero con equipaje acompañante, alimento, aseo y medicamentos sin límite de valor de importación y libre de pago de aranceles hasta el 31 de diciembre de 2021.. Los límites los pone la aerolínea”.

Deben estar diferenciados estos productos del resto del equipaje personal; y en el caso de los productos alimenticios cumplir las medidas fitosanitarias.

En el caso de los viajeros que arriben por Cayo Coco y Varadero, el máximo es una maleta, en correspondencia con las medidas higiénico-sanitarias vigentes por la covid-19.

Marrero Cruz anunció que estas medidas entrarán en vigor a partir del próximo lunes 19 de julio; “era un reclamo hecho por muchos viajeros y era necesario tomar esa decisión”.

Informó que la próxima semana habrá una Mesa Redonda para ampliar esta información.

Nuevas prerrogativas para la distribución de alimentos normados

Por otra parte, el primer ministro se refirió a aquellas personas que se han asentado en otras provincias, aún sin dirección legal, y aún no cuentan con libreta de abastecimiento en el lugar donde residen, lo cual en medio de la pandemia ha impactado a esa población.

“Se está trabajando para actualizar las normativas, respetando el derecho de la población de decidir dónde quiere vivir, pero de manera organizada”.

Señaló que en la búsqueda de una solución, se ha decidido implementar por parte de los gobiernos junto al sistema de comercio interior, un mecanismo provisional para que las personas que están en esta situación adquieran la canasta básica en el lugar donde residen.

“Se trata de alrededor de 300 000 personas, en su mayoría en la capital, aunque sucede en otros territorios. Esto se implementará gradualmente. El primer paso es localizar a las personas, ver dónde están registradas, hacer una cancelación en el lugar de oriente, y crear un mecanismo para que adquieran sus productos en el lugar donde viven.

“No se trata de darles la libreta de manera oficial, pero sí de implementar un mecanismo para que puedan adquirir todos los meses lo que se entrega por la canasta básica. De igual modo, la próxima semana este asunto será ampliado en la Mesa Redonda”.

El primer ministro comentó también sobre las medidas tomadas en el sector agricultura que han permitido incrementar los planes de siembra y se han creado las bases para avanzar.

Asimismo, dijo que sobre el ordenamiento monetario se siguen tomando decisiones con respecto a asuntos surgidos durante su implementación

“Continuamos trabajando. Este gobierno sigue vivo”, concluyó.

Se elimina la obligación de utilizar la escala salarial para el pago del salario

Al intervenir en el espacio televisivo, el viceprimer ministro cubano y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, recordó que el 26 de mayo, en una sesión del Consejo de Ministros se aprobó el proceso de perfeccionamiento de los actores económicos, que incluye el sector no estatal y el estatal. “Siempre hemos planteado la empresa estatal como sujeto principal de nuestro modelo económico, y la importancia de adoptar decisiones y medidas que promuevan en la empresa estatal una mayor eficiencia y permita dotarla de una mayor autonomía de su gestión”, dijo.

El titular se refirió a dos medidas fundamentales ya aprobadas, para su implementación en la empresa estatal. Por otra parte hizo una actualización sobre el estado del proceso de elaboración de las normas jurídicas sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, el trabajo por cuenta propia y las cooperativas no agropecuarias.

Gil Fernández recordó que el informe del General de Ejército, Raúl Castro, en el 8vo Congreso del Partido, planteó la necesidad de remover la empresa estatal socialista y que esta se hiciera sentir en la economía como lo que es, su sujeto principal.

En ese sentido, una primera medida adoptada, dijo, es el perfeccionamiento del sistema de retribución por el trabajo aportado, es decir cómo se cobra el salario en la empresa estatal socialista.

Al respecto, mencionó que ya se habían venido dando pasos con la modificación de los sistemas de pago y la incorporación de la distribución de la utilidad como ingreso móvil de los trabajadores. “Quitamos los límites sobre la cantidad de salarios a distribuir, se eliminó el vínculo con el cumplimiento de los indicadores directivos del plan de la economía y se fue flexibilizando todo el proceso de distribución de utilidades para potenciar un mayor vínculo entre el resultado del trabajo, la riqueza creada y el trabajo percibido por los trabajadores”.

“Se ha ido avanzando a tono con estos objetivos y hemos llegado a un consenso en el gobierno precisamente de dar un paso para el que no tenemos antecedente en el país, por lo cual lleva una gradualidad: se trata de la medida de eliminar la obligación de utilizar la escala salarial para el pago del salario en las empresas estatales.

“Es una medida de gran calado y profundidad, que dota de autonomía a la dirección de la empresa estatal y de mucha responsabilidad. No es lo mismo el pago de salario por una escala que, en términos prácticos, ya está aprobada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a que usted disponga de un fondo de salario aprobado y tenga la autonomía de distribuir ese fondo en correspondencia con las diferentes plazas, actividades, profesiones del personal que tiene en la empresa”, explicó el titular del ramo.

Dijo que esta medida se ha evaluado en el tiempo, ha sido revisada con la academia y debatida en grupos de trabajo, así como se han contemplado sus riesgos.

“Consideramos que debe tener un impacto muy favorable en el sector empresarial estatal. Tenemos que ir poco a poco, no es una medida que a partir de una fecha implementen todas las empresas del país, sino en la cual se iniciará con gradualidad, empezando por un conjunto de empresas, y para la cual hay que crear condiciones.

“Tienen que ser empresas que tengan contabilidad, organización, desarrollo en la gestión de los recursos humanos, un control interno adecuado, que nos permita ir probando y generalizando esta medida al resto de la economía hasta llegar a todas las empresas estatales. No es algo para hacer contra reloj, en un mes o dos, pero sí vamos a iniciar ese proceso con aquellas empresas que tengan mejor preparación”.

Precisó que esta medida no se hace para que a partir del día que la empresa entre en el sistema todos los trabajadores ganen más. No se trata del “salario es libre, podemos ganar lo que sea, sino que hay un fondo de salario, un compromiso con el dueño y una utilidad que cumplir, por lo que se sigue el mismo principio de que se gana más mientras más riqueza se genera, mientras más eficiente se es y mientras más se aporte al Estado. Todo ello bajo un patrón de razonabilidad, con sentido económico y teniendo en cuenta la forma en la que opera nuestra economía”.

Es una transformación audaz, valoró. “Cuando hemos estado hablando del perfeccionamiento del trabajo en el sector no estatal, la indicación de nuestro gobierno siempre ha sido no descuidar la empresa estatal desde el punto de vista de la economía, sino que debemos marchar en paralelo”.

“En el sector no estatal hay determinada libertad para fijar la cuantía de dinero que se le paga a los trabajadores, lo cual estamos incorporando al funcionamiento y gestión de la empresa estatal socialista. Riesgos existen, los tenemos que administrar, porque estremecer la empresa estatal es hacer cosas diferentes y que tengan un impacto. Confiamos en que esta medida puede dinamizar la empresa y ponerla en mejores condiciones”.

Flexibilizan operatoria de la micro, pequeña y mediana empresa estatal

Gil Fernández señaló que una segunda medida evaluada tiene relación con la manera de funcionar y operar de la micro, pequeña y mediana empresa estatal, como parte del fortalecimiento de la propia empresa estatal socialista.

“Si bien la micro, pequeña y mediana empresa privada tiene un dueño que es una persona natural, en el caso de la micro, pequeña y mediana empresa estatal, el dueño es el Estado, que se hace representar a través de una persona jurídica”, explicó.

Entre las alternativas evaluadas, dijo, están las unidades presupuestadas, empresas u Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial y también centros científicos y universidades que puedan actuar como socios o dueños de micro, pequeñas y medianas empresas estatales.

“Es un canal para poder utilizar esta estructura (micro, pequeñas y medianas empresas estatales) con una mayor capacidad de adaptación y flexibilidad que permita incorporar, incluso, resultados de investigaciones científicas y potenciar la innovación”.

“Nuestra concepción de la micro, pequeña y mediana empresa no es de subsistencia, sino una empresa que tenga realmente un alto valor agregado y un potencial profesional. Concebimos el sector estatal bajo estas premisas”.

Gil Fernández explicó que al identificar un dueño de la micro, pequeña y mediana empresa estatal, se está llevando a la práctica una concepción, que es la separación de funciones entre la propiedad y la gestión.

Colocó un ejemplo: Tienes una empresa que es socia o accionista de una micro, pequeña y mediana empresa estatal, o una unidad presupuestada, centro científico, universidad, que hace el papel de dueño de esa micro, pequeña y mediana empresa; pero no tiene subordinación administrativa, sino que esta tiene autonomía de gestión.

“A diferencia de la concepción actual donde pudiese estar, por ejemplo, una empresa con una unidad empresarial de base subordinada, ese concepto de subordinación no es el que aplica en este diseño; sino el concepto de propietario ejerciendo su función como tal y la función de la micro, pequeña y mediana empresa con autonomía en su gestión, porque en este diseño, la micro, pequeña y mediana empresa estatal tiene la misma autonomía y sistema de gestión que la micro, pequeña y mediana empresa privada.

“No es la forma de propiedad la que distingue la manera de gestión. Se va a introducir en la práctica el concepto planteado en nuestro modelo de la separación de funciones entre la propiedad y la gestión. Por supuesto, esa entidad que está en función de propietario no está desvinculada de la gestión, sino que hace función de dueño, exige rentabilidad, aprueba las principales inversiones, decisiones estratégicas, pero no está administrando en el día a día y por lo tanto ello también lleva capacitación a nuestros cuadros y directivos”.

Gil Fernández enfatizó que en estas dos medidas, que están en la agenda del gobierno, se está trabajando desde hace tiempo, “para aportar a la empresa estatal socialismo mayor dinamismo, capacidad, flexibilidad y así avanzar en ese papel predominante que tiene que jugar la empresa estatal socialista en nuestro modelo económico”.

Informó que en el caso del perfeccionamiento del sistema de retribución por el trabajo aportado, para el segundo semestre del 2021 se iniciará con un grupo de empresas seleccionadas y, en la medida en que se pueda avanzar, se irá extendiendo al resto. “La micro, pequeña y mediana empresa estatal iría en paralelo con todas las normas planteadas sobre el resto de los actores económicos”, refirió.

En ese sentido, mencionó que ya se trabaja en el diseño de las normas jurídicas, y comentó que este ya está listo. “En el día de hoy se están circulando, y en la próxima semana nos reuniremos con los ministros y distintos organismos para cerrar el proceso de conciliación. Estamos en la recta final para su emisión, capacitación y diseño de implementación de la micro, pequeña y mediana empresa, el trabajo por cuenta propia como lo hemos concebido y las cooperativas no agropecuarias”.

Al respecto, detalló que hay seis decretos leyes, un decreto y 16 resoluciones de ocho organismos. “No es un proceso improvisado, se ha trabajado junto a la academia, la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, hemos hecho el proceso de conciliación para que todos los elementos queden recogidos, siempre con una mirada de que pueden hacerse correcciones. Es algo que comienza y no aspiramos a una perfección, pero tiene que estar todo lo más ordenado posible, bajo normas jurídicas”.

Reiteró que esas normas ya están elaboradas y en el día de hoy ya se están circulando a los diferentes organismos, para en la próxima semana concluir este proceso de circulación y recepción de criterios, y avanzar. “Existe la voluntad política de hacerlo, es agenda del gobierno impulsar estas transformaciones para el bien de nuestra economía”, dijo Gil Fernández.

Se trata, reiteró, de una profunda transformación de nuestra economía que gradualmente se irá aplicando con la eliminación de la escala salarial. “La empresa tiene que tener resultados y mientras más resultados tengan, más puede retribuir a sus trabajadores y aportar al Estado.

“Ya hay un diseño consensuado de cómo operará una micro, pequeña y mediana empresa, cuál será su estructura jurídica y cuál será su relación con su dueño. Este es un paso muy importante dentro del diseño de funcionamiento del sector empresarial estatal, la separación entre el dueño, la propiedad y la gestión”.

Respecto a las normas jurídicas, afirmó que se ha cumplido con el cronograma, en menos de un mes están elaboradas y en lo que resta del mes de julio estaremos en condiciones de concluir este proceso.

Presidente cubano califica la situación actual como compleja y retadora

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, comenzó su intervención valorando, “desde el punto de emociones y convicciones”, la situación actual del país, la cual calificó de compleja y retadora.

“Compleja por los elementos de contexto y retadora porque exige una capacidad de nosotros para superar adversidades, situaciones y para enfrentar toda esa difamación que hay en la enorme y brutal campaña mediática que se ejerce sobre nuestro país”.

El mandatario comentó que esta situación compleja fue atizada por los disturbios concentrados del domingo, con incidencia menor el lunes 12, y que durante martes y miércoles casi no sucedieron hechos.

“Todo esto responde a un plan deliberado y que está en proceso, por eso la vigilancia revolucionaria y la actuación de las instituciones”, señaló y expresó que esto responde a los preceptos de la guerra no convencional y al conocido manual para el golpe ciudadano.

Aseguró que han coincidido varios factores: el mismo bloqueo de hace 60 años, recrudecido aún más por las 243 medidas restrictivas de la administración Trump, que además han sido sostenidas, así como el pico pandémico que hemos vivido en las últimas semanas.

Un elemento que no se puede pasar por alto, dijo, “es que en medio de la situación epidemiológica que estaba viviendo Cuba, aparecen los resultados de Abdala que la reconocen como primera vacuna en Latinoamérica y que nos permite entonces a nosotros dar un paso más en el enfrentamiento exitoso a la pandemia, lo cual es una de las esperanzas que tenemos para, en el menor tiempo posible, limitar los efectos de este pico pandémico”.

Por otra parte, prosiguió, “se había empezado a hablar y había algunas señas e intenciones de la actual administración de los Estados Unidos de hacer una revisión en algunos puntos de la política hacia Cuba”.

Además, “repercutió la situación electroenergética y todo un grupo de carencias, insatisfacciones y problemas acumulados”.

Según Díaz-Canel, la anterior situación, analizada por “los que no quieren la Revolución cubana, por los que no aspiran a una relación civilizada y de respeto con los Estados Unidos y por los que tienen otras intenciones, fue aprovechada por ese sector tan consevador, que es la mafia cubana-americana, para intentar provocar una política de golpe suave en estos momentos difíciles contra nuestro país”.

Con relación al bloqueo y las nuevas medidas de restricción, explicó que hay una diferencia de contexto. “Nosotros siempre hemos estado bloqueados. Somos de la generación que ha nacido, crecido y vivido bloqueada, que constantemente hemos participado en un grupo de programas para evitar que el país se atrase con el bloqueo o que no pueda superar el bloqueo; pero, las condiciones actuales no son las mismas que teníamos en el Periodo Especial.

“Cuando aquello quedamos prácticamente sin muchas posibilidades por toda la dependencia que teníamos del Campo Socialista; pero, en estos tiempos y después de los aprendizajes que tuvimos del Periodo Especial y de la manera que se enfrentó, desarrollamos programas de producción petrolera y, por lo tanto, hay una parte básica de la generación eléctrica que consume el crudo nacional. Somos capaces de autoabastecernos y nuestro consumo de combustible hoy es más ajustado que en aquel momento, donde se malgastaban más de 13 millones de toneladas de combustible al año”.

El presidente aseveró que todas las semanas se tiene que hacer un análisis de lo que entra al país, lo que se debe y lo que se necesita. “Siempre esta balanza es muy desfavorable, hay una enorme lista de lo que necesita el país, otra de los compromisos que se deben honrar y una pequeña entrada de divisas”.

“Ejemplos como estos hay muchos. Hemos avanzado en el mantenimiento a nuestras principales plantas de energía. Hoy estamos entrando con un esfuerzo tremendo a los tres bloques, los que dan estabilidad al país, pero tenemos una base de grupos electrógenos en Moa, que viene siendo la mayor, que hoy pudiendo aportar al sistema energético nacional no puede funcionar porque tenemos un barco retenido con combustible. Ya eso se solucionó, pero ahora hay mal tiempo y por las marejadas no hemos podido llegar con un transportador y traerlo. Esas son cosas que pasan en Cuba y que están muy relacionadas con el bloqueo”.

Tenemos que ser capaces de hacer las cosas por nosotros mismos

Díaz-Canel dijo que prácticamente a todo lo que se hace en el día uno pudiera encontrarle la afectación del bloqueo y “eso siempre no se entiende o no queda en la concepción de lo que diariamente nos afecta”.

Reconoció la voluntad y la alta responsabilidad del Partido y el Gobierno en que el país se desarrolle y llegue a la prosperidad que aspiramos. No obstante, “los sueños y deseos son superados por el bloqueo, nos retrasa, no nos permite avanzar a la velocidad que necesitamos y eso ocasiona que, aunque actuemos sobre los problemas, se acumulen más los que están sin resolver que los que podemos hallar la solución. Y eso entonces provoca inconformidades, incomprensión y también afecta las esperanzas y aspiraciones de las personas.

“No me canso de decir que el bloqueo es cruel, genocida, bajo y demerita al país poderoso ante una nación como la nuestra, pequeña, laboriosa, que tiene deseos de triunfar, que ha demostrado que puede conquistar la justicia social y, entonces, por ese concepto de un mundo mejor, es atacada y agredida de esa manera por el bloqueo.

“Que no quepan dudas que queremos un país más próspero y que tenemos insatisfacciones de no haberlo alcanzado. Sabemos que si nos dejan tranquilos, si nos dejan actuar con nuestras propias fuerzas y talento, si no nos dificultan, ponen trabas, obstáculos, nosotros podemos lograrlo. Si alcanzamos esa oportunidad económica podremos multiplicar la inmensa obra social que la Revolución ha gestado, que nadie podrá mover”.

Podrán haber insatisfacciones, dijo, pero la Revolución es una obra de justicia social, “con esa economía bloqueada, truncada y en la que también no somos todo lo eficiente posible, por eso tenemos que estar constantemente, en los últimos años, perfeccionando el modelo económico y social, introduciendo cambios, reformas, aplicando experiencias, tratando de avanzar más y sufriendo los embates de las cosas que no nos quedan como queremos”.

“Otro ejemplo de contexto y realidad es que en medio de esta situación en la que nos tratan de ahogar y asfixiar con un golpe suave, este país ha creado cinco candidatos vacunales.

“¿Por qué nos vimos obligados a tener cinco candidatos? El bloqueo no nos deja tener el dinero para comprar vacunas hechas por otros países. El bloqueo atenta contra nuestra soberanía”.

Tenemos, prosiguió, que ser capaces de hacer las cosas por nosotros mismos y lo podemos hacer porque tenemos una obra social y de la revolución, un desarrollo científico tecnológico a partir de la visión del Comandante en Jefe.

“¿Ha llegado alguna vacuna de otro lugar aquí a Cuba en estos momentos? ¿Con qué hemos vacunado a casi un 30% de la población con su primera dosis? ¿Con quién estamos aspirando a antes del año tener a toda la población vacunada? ¿Con quién estamos haciendo los ensayos clínicos para convalecientes, niños y adolescentes?

“Lo hemos hecho en las peores condiciones de pandemia, bloqueo y persecución financiera recrudecida y ahora con los alientos a los disturbios”.

Díaz-Canel: De los disturbios hay que sacar experiencias

¿Qué han significado estos disturbios? “De los disturbios hay que sacar experiencias y hay que hacer un análisis crítico de nuestros problemas para evitar que se repitan y transformar situaciones.

“En los disturbios hay, primero, una participación anexionista, personas que responden a un plan extranjero, opuestas a la revolución cubana, que no piensan como cubanos, piensan bajo los designios del imperio. Cuando protagonizan una acción no acuden a una bandera cubana, sino a una norteamericana”.

Pero, continuó, hay otros tres grupos de ciudadanos cubanos que han estado lamentablemente involucrados. Algunos que podríamos catalogar de delincuentes, otros que son personas insatisfechas.

“Tienen posibilidades de mostrar sus insatisfacciones por otras vías, pero optaron por esta. Legítimo también porque tienen aspiraciones e insatisfacciones, no siempre han recibido la atención adecuada”.

El otro grupo son los jóvenes. “Nosotros nos hemos reunido sobre todo en pandemia con jóvenes en todos los lugares”.

Sobre imágenes mostradas en el televisor, dijo: “que me digan después que eso es una manifestación pacífica, y no una manifestación violenta, vandálica. Son manifestaciones supuestamente defendidas como no agresivas, sino pacíficas, lo cual es una mentira”.

En cuanto a los jóvenes comentó que les contrasta su actitud con la manera en que han actuado jóvenes cubanos en medio de esta situación de la covid-19, “que han estado en zona roja y han hecho todo tipo de tareas de enfrentamiento a la pandemia”.

“Los delincuentes y los insatisfechos son parte también de nuestro pueblo. Y nos duele, nos molesta que haya personas que lleven esa actitud. Son fracturas que tenemos en nuestra tensión a determinados problemas sociales. Consecuencias de esas cosas que tenemos que perfeccionar y asumir”.

“Me remito al Comandante y su pensamiento, a los programas sociales que impulsó. Recuerdo todas sus tesis en referencia a los eslabones perdidos de la sociedad y cómo había que actuar diferenciadamente, desde la atención particular a cada familia y el trabajo comunitario, en los barrios vulnerables, que independientemente de la obra social de la revolución no le hemos llegado con la misma dimensión que a otros lugares.

“Donde hay familias disfuncionales, donde hay hijos de esas familias que están en más condiciones de vulnerabilidad para ser desertores de nuestro sistema escolar. Si desertan del sistema escolar y no tienen una adecuada relación con otras tareas sociales, delinquen, se convierten en delincuentes, son apresados, no somos capaces de reeducarlos adecuadamente en nuestros centros penitenciarios, donde se puede cursar hasta una carrera universitaria.

“Me estoy deteniendo en las cosas que nos duelen y que tenemos que analizar y sacar adelante para solucionar todos estos problemas”.

En los insatisfechos, reconoció, hay falta de atención en nuestras instituciones a planteamientos de la población, falta de respuesta clara y precisa. “Hay problemas que no estamos en condiciones de resolver ahora mismo. Pero hay que decirlo. ´Sé tu problema, pero vamos a ver qué podemos hacer´”.

“También hay personas que tienen sus problemas por su manera de asumir la vida. Personas que han sido beneficiadas con viviendas cuando tuvieron problemas de ciclón, y al poco tiempo las vendían y se iban a un lugar más malo, para con el dinero hacer otro tipo de cosas”.

Valoró que no se ha podido lograr toda la transformación en barrios vulnerables, toda la atención a los problemas, entre otras cosas por el bloqueo. “Si tuviéramos los materiales de la construcción, los combustibles, las producciones, las materias primas para un grupo de procesos, hubiéramos tenido más condiciones y las cosas serían de otra manera”.

Llamó a seguir potenciando la atención a la población, la sensibilidad y la vocación humanista de la revolución. “Hay que reanimar nuestra forma de participación social y el trabajo de las instituciones y organizaciones del barrio”.

¿Cuál ha sido el saldo de los disturbios? Hay un fallecido que este martes se informó y decenas de heridos, “una parte de ellos de la parte del pueblo que trató de evitar esos hechos vandálicos y fue a defender el orden, la tranquilidad y seguridad ciudadana, la cual es una quimera en nuestra sociedad”.

También “se reportan daños materiales, ataques contra las fuerzas del orden, vulgaridad y eso lacera los sentimientos de los cubanos y revolucionarios. Ese no es el comportamiento que resuelve los problemas que tenemos”.

Por tanto, “hay que detenerse en ese modo de actuación porque eso hay que transformarlo en nuestra sociedad. Esas personas actuaron con odio. Nuestra sociedad no conoce el odio. El sentimiento de los cubanos es de solidaridad”.

Esas personas, detalló, acudieron a estos hechos armados, con vandalismo, vociferando y anunciando muertes y hostigamiento a personas revolucionarios y comunistas; planeando asaltar lugares públicos, rompiendo cristales, robando, agrediendo, lanzando piedras.

“Lamentamos que todos esos jóvenes, que han tenido todas las posibilidades de instrucción, de educación y superación, se comporten de esa manera”.

Habrá la aplicación de las leyes en su justa medida

El presidente se refirió a los hechos ocurridos en la Guinera, donde “iban directo a tomar y quemar una estación de policía con la convicción de que después estaban llegando los barcos norteamericanos e iban a ser apoyados”.

“Hay que decir también que se cometieron hechos que atentan contra la Constitución, refrendada por más del 86% de la población, una mayoría, que tiene que ser respetada”.

Por tanto, aseguró, hay personas que van a recibir la respuesta que contempla la legislación cubana que será enérgica y de respeto. “Habrá la aplicación de las leyes en su justa medida. Hay que evaluar a los jóvenes, su origen y todas las cuestiones que hemos hablado”.

“También, a lo mejor, hay que pedir alguna disculpa con alguien que, en medio de toda la confusión que se arma en sucesos como este, haya sido confundido o maltratado”.

“Es legítimo que una parte importante del pueblo y de las fuerzas del orden interior contrarrestaron estos hechos. ¿Si no qué hubiera pasado? La violencia hubiera primado y aún estaríamos así, resquebrajando esa seguridad que la gente siente de vivir en Cuba”.

Comentó que hay personas temerosas de que se nos vaya a desordenar la sociedad y “eso nunca va a pasar. No le vamos a dar posibilidad”.

El presidente se refirió a la manipulación que ha existido sobre su llamado a que los revolucionarios tomaran las calles. “En un momento como este, los revolucionarios, con todos los que se incluyan, tienen el deber de proteger lo que es patrimonio de todos, los derechos constitucionales que aprobamos la mayoría”.

“El otro saldo que nos deja esto, es que nos provoca perfeccionamiento, profundidad, sentido crítico. La revolución se hizo para dar horizontes de superación a todos”.

“Hay que ver entonces qué nos falla. ¿Por qué hay personas que llegan a estos estados y pueden ser manipuladas por campañas que desinforman y crean realidades virtuales que no son las del país, que responden a proyectos injerencistas? Tenemos que cortar esas causas. Tenemos que llegar más a esos barrios con todas las instituciones, estructuras y organizaciones”.

El mandatario llamó a multiplicar los sentimientos de solidaridad, respeto y responsabilidad social. “Los individuales, colectivos e institucionales. Esforzarnos más y concretarlo más en resultados, ayudarnos más entre todos y superar nuestros desencuentros entre todos, aunque tengamos puntos de vista diferentes en determinados temas”.

Hizo un llamado a la paz, la concordia y el respeto entre cubanos

“Unos pocos no pueden atentar contra los demás que son una mayoría. Tienen derecho a expresarlo pacíficamente, ir a instituciones que tienen que atenderlos. Esto acrecienta de manera oportunista la situación de los que no quieren la solución de los problemas de ninguno. Los que no tienen ningún compromiso con los problemas de nuestra sociedad”.

“¿Y por qué nos bloquean? Déjennos demostrarnos a nosotros sin bloqueo y en igualdad de condiciones que somos incapaces, que no podemos dar respuesta a los problemas.

“¿Por qué en 60 años no nos lo han dejado hacer? ¿Cómo, a pesar de todo, hemos construido una justicia social que supera la que pueden exhibir países que se nos presentan con esta perversidad y maldad”.

La manera en que están usando las redes sociales es intoxicante y enajenante

Hay una realidad virtual en las redes y otra en la vida de este país, sin dejar de estar conmocionada y preocupada la gente por lo que ha pasado.

El presidente se refirió a los antecedentes de la situación: “el pico pandémico, el cual no ha sido problema solo de Cuba, lo hemos podido aplazar y tenemos indicadores mejores que, incluso, países como Estados Unidos.

“¿Por qué no hubo un SOS para Estados Unidos, para los países europeos a los cuales mandamos brigadas médicas de apoyo? ¿Quién ha dado un SOS por la situación de América Latina y el continente africano?”.

“Tomaron a Matanzas y comenzaron calentando el SOS a Matanzas. Luego, vienen los disturbios y se han olvidado del SOS. Se apagó el SOS a Matanzas. ¿El objetivo era realmente apoyar a Matanzas o aprovechar una situación (como está en los manuales de golpe suave) que podía causar irritación y sensación de inseguridad para potenciar el descontento social y provocar manifestaciones, choques entre fuerzas y buscar que el país se desestabilice?”

“La vida ha demostrado quiénes son los preocupados por Matanzas”. El presidente reiteró que a esa provincia acudió un equipo médico presidido por el Ministro de Salud Pública y un grupo de personas de otros organismos. Asimismo, el equipo de gobierno ha visitado ese territorio tres veces en menos de un mes.

Equipos que han garantizado las camas y que decidieron qué escuelas y hoteles se podían convertir en hospitales. “Fue ese gobierno cubano el que ofreció soluciones para Matanzas. Todo fue un pretexto y un discurso de doble rasero, calumnia y falsedad. Cuando se trabaja con esos principios que ellos han trabajado se demuestra la maldad y falsedad, los sentimientos ruines que defienden esas actitudes”.

Aseguró que “nos quieren robar la tranquilidad. Les molesta nuestra tranquilidad ciudadana y cómo vivimos en medio de adversidades en comunidad. Quieren alterarla para lograr sus propósitos.

“Para ello se han apoyado en una gran campaña mediática. Si uno no tiene convicción y firmeza, se angustia. Todo lo que han hablado de Cuba es totalmente absurdo. Hay una realidad virtual en las redes y otra en la vida de este país, sin dejar de estar conmocionada y preocupada la gente por lo que ha pasado.

“Pero sobre todo -continuó- es una campaña llena de odio. ¿Tú puedes pensar bien de alguien que llama al odio? Cómo han movido los sentimientos familiares. Hay amigos y familiares que viven en el exterior que han llamado para llenarlos de insulto, para decirle que abandonen el país, casi que los han ofendido”.

El presidente se refirió a algunas de las noticias falsas que circularon en estos días en las redes sociales. “Dijeron que el General de Ejército se había ido para Caracas. Raul está en Cuba con las botas puestas como lo ratificó en el 8vo. Congreso del Partido. Dijeron que desertó un viceministro del Minint y era mentira. Todo eso lo arman con fotos que son mentira”.

“Dicen que aquí en Cuba hay una represión total y que hay miles de muertos. ¿Dónde están los miles de muertos? Reconocimos que hubo un fallecido y estamos haciendo investigaciones. Que hay miles de desaparecidos en Cuba y represión absoluta”.

Diaz-Canel comentó también sobre la noticia falsa que circuló este martes sobre la supuesta “toma y liberación de Camaguey”. “Camaguey está liberada desde que triunfó la revolución”, dijo.

“Pusieron fotos de movilizaciones en la Plaza y el Malecón. Una era de Egipto, otra era de la celebración de la Copa de fútbol. Y para colmo han usado las propias fotos de los revolucionarios que enfrentaron los hechos como si fueran las manifestaciones de ellos.

“Qué calumnia, que mentira. Cómo se empobrece un país que apoya esos planes. Cómo se deshumanizan las personas que pueden apoyar esas cosas”.

El presidente aseguró que “aquí hasta las últimas consecuencias. Por esta revolución damos la vida, por el futuro de las cubanas y cubanos, por hijos y nietos. Porque hemos tenido un presente y también futuro en este país independientemente de todos los sueños que no hemos podido alcanzar por esta política criminal de tantos años. Pero también estamos convencidos de que somos nosotros quienes los podemos construir y lograr”.

“Esa construcción que han hecho de que nosotros no oímos y compartimos con el pueblo, que aquí se han reprimido manifestaciones pacíficas, no sé de dónde sale”.

Dijo que hoy estaban circulando en redes publicaciones sobre cómo construir artefactos y armas para agredir, ofensas y amenazas.

“Internet tiene que ser para fomentar la cultura y ser más cultos. Lamentablemente la lengua sirve para lo bueno y lo malo. La manera en que están usando las redes sociales es intoxicante y enajenante. Es una expresión de terrorismo mediático, se está llamando a linchar”.

Los problemas se resuelven entre cubanos en la revolución

Que no quepan dudas que queremos un país más próspero y que tenemos insatisfacciones de no haberlo alcanzado.

El mandatario reiteró que siempre nos queda la convicción de que podemos hacer más y resolver los problemas por los valores que tiene nuestro pueblo.

Casi al finalizar el presidente cubano aseguró que en Cuba hoy “hay paz en nuestras ciudades. Seguimos funcionando. El gobierno está laborando. Sobre todo reorientados con todo este análisis que hemos hecho al trabajo con los jóvenes, las formas de participación social y la atención a las comunidades.

“Sabemos que existe en una parte de la población preocupación sobre la tranquilidad ciudadana, pero la vamos a sostener y garantizar siempre”.

Añadió que es un momento de reafirmar convicciones y se refirió a las palabras de Fidel en 1992 sobre los tiempos difíciles. “Nuestro pueblo vale algo, vale mucho y va a actuar de esa manera, sin miedo, con valentía y coraje. Este es un pueblo al que no faltarán las virtudes patrióticas”, dijo.

El presidente llamó a la paz y el entendimiento. “La revolución la vamos a defender hasta las últimas consecuencias. Hacemos un llamado a la solidaridad y a no dejar que el odio se apropie del alma cubana, que es un alma de bondad, cariño y amor.

“No permitir que nos desunan y nos fracturen los que no quieren lo mejor para nuestra nación. Los problemas se resuelven entre cubanos en la revolución. Así ha sido siempre en estos 60 años”.

“Paz y tranquilidad ciudadana, respeto, solidaridad entre compatriotas y hacia los otros necesitados del mundo. Salvando a Cuba para alcanzar la mayor prosperidad”, concluyó.