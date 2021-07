MENSAJES. Llegados a El Siglo

Homenaje a Norma Rojas Vergara. Triunfos en La Cisterna y Lo Espejo. Economía o salud, ¿Qué es más importante? Denuncia contra la Conadi. ¿Nuestra sociedad soportará seguir así?

Santiago. 07/2021. Homenaje a Norma Cristina Rojas Vergara. 11.febrero.1930 – 9.julio.2021

El Comité Central del Partido Comunista de Chile, lamenta comunicar la partida de nuestra compañera Norma Rojas Vergara, militante del Regional Arica y Parinacota, luchadora inclaudicable por las causas del pueblo, hija de una familia pampina, fundadora de tres generaciones de luchadores populares.

Nació en la antigua Oficina Salitrera Brac, Provincia de Tarapacá, año 1930, trasladándose luego su familia a la Oficina Chacabuco, donde su padre llegó a ser presidente del Sindicato Industrial de Obreros, y supo de la persecución, la expulsión arbitraria fruto de las listas negras que en ese tiempo perseguían a los obreros sindicalista y revolucionarios.

Junto a sus padres Luis Rojas Huidobro y Ana Berta Vergara, y sus 10 germanos, llegaron a Arica en el Ferrocarril de Arica a La Paz. Surge entonces esa compañera talentosa, luchadora que ayuda a sus padres en el sustento pero además da sus primeros pasos en el arte, colaborando en el movimiento antifascista Casa América, que fueron creadas en varias ciudades por la Alianza Antifascista, fundamentalmente por los comunistas. Era la época de la II Guerra.

Forma parte del Centro Cultural Pablo Neruda, con sede en la Casa América. Milita en las JJ.CC y en esa actividad enfrentan como joven la traición de González Videla y la clandestinidad.

Trabaja en la campaña de Allende en 1952, formando un Comité Juvenil por las candidaturas de Salvador Allende y de Luis Valente Rossi. Allende sale elegido Senador y Valente, sale como Regidor.

Ese mismo año 1953 contrae matrimonio con Sixto Morales Sánchez , también oriundo d la pampa salitrera, un gran hombre que por influencia de Norma se allegó al Partido de esa época. Forman a través de los años una linda familia con 7 hijos/Hijas y vivió intensamente las campañas electorales de los años 60 y 70, participó de la grandeza del Gobierno Popular en Arica.

Desde el mismo 11 de Septiembre del 73, Norma participa activamente por ayudar a ocultar los bienes partidarios. Sufre la prisión de sus hermanos Milton y Orlando en el Campo de Concentración de Pisagua. Toda la época de la lucha antifascista participa activamente de los movimientos de mujeres, pero esencialmente como casa de acogida de militantes, dirigentes y activistas clandestinos.

Jamás dejó de militar activamente en nuestro partido. Después de 1990 hasta hace poco tiempo atrás, trabajó especialmente en el campo de las finanzas, el frente de mujeres y de la actividad vecinal, entregando hasta su último aliento al avance de la política de nuestro partido y del pueblo.

El Comité Central del Partido entrega sus condolencias a la gran familia de militantes comunistas Rojas y Morales Rojas, a sus hermanos, hijos, nietos y bisnietos en cuya estirpe sin duda vive la fuerza de nuestra compañera Norma y a todos las y los militantes comunistas de Arica y Parinacota

Comité Central del Partido Comunista de Chile.

Sr. Director

Por la victoria alcanzada y con la memoria siempre activada.

Hasta inicios de la década de los 90’ del siglo pasado, la comuna de La Cisterna abarcaba el sector norte de la actual comuna de El Bosque, que ya existía legalmente, pero sin autoridad concreta en funciones, y la totalidad de la actual comuna de Lo Espejo.

Señalo esto porque en estos momentos tan alegres que vivimos, ya que asume por primera vez una comunista desde el término de la dictadura, con una transición eterna que comenzamos a terminar, la compañera Carmen Mónica Quezada González, como concejala de la comuna de La Cisterna, se suma también la primera alcaldesa de la comuna de Lo Espejo, la compañera Javiera Reyes Jara. En este marco es necesario saludar y recordar a los y las camaradas que nos antecedieron en este esfuerzo y que sin duda estarían igual de contentos como nosotros y nosotras con estos triunfos.

En el mes de abril se cumplieron 50 años desde que en la “gran comuna” de La Cisterna, por su extensión territorial en ese entonces, un maestro pintor de brocha gorda, dirigente de los trabajadores de la construcción, que vivía en la actual Lo Espejo, y que ya era regidor, sacó la primera mayoría en las elecciones municipales de 1971, reeligiéndose para un nuevo período, en las que serían las últimas elecciones democráticas hasta la instalación de la dictadura cívico militar en 1973, me refiero al compañero Juan Gilberto Moreno Marmolejo. Por este motivo, en homenaje al camarada, el comunal Lo Espejo del Partido Comunista de Chile lleva su nombre.

En esa época el sistema de elección de alcaldes era indirecto, no como ahora, por lo que dentro del concejo municipal, de 5 integrantes, debían resolver el nuevo alcalde. La lista de la Unidad Popular, de la que éramos parte los y las comunistas, triunfó con otros dos regidores electos, frente a uno de la derecha, del Partido Nacional, y otro de la Democracia Cristiana. Por lo que claramente el compañero iba a ser el primer alcalde comunista desde que se formó la comuna en 1925. Sin embargo, entre el período del triunfo y el momento de asumir a plenitud, Gilberto Moreno murió de una grave enfermedad, no pudiendo ocupar el cargo para el que contaba con los votos mínimos requeridos. Su funeral fue apoteósico y de una gran muestra de cariño de su pueblo hacia su persona.

También es imprescindible recordar y saludar, en este momento tan especial, a la regidora y comunista electa en 1971, la compañera Sonia Rosen Meléndez, a quien el concejo municipal le otorgó el cargo de autoridad máxima, siendo la primera mujer y primera comunista alcaldesa de La Cisterna, que abarcaba territorialmente a Lo Espejo y parte de El Bosque. Hubo una diferencia entre las fuerzas políticas de la Unidad Popular en el concejo, que se resolvió judicialmente, y por sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel su mandato duró solo hasta el año 1972, donde asumió como alcalde hasta el golpe de Estado el regidor socialista Juan Valenzuela Vargas. La compañera Sonia Rosen, después del golpe, fue detenida y encarcelada como presa política en un campo de concentración en Talcahuano.

Si bien no nacimos como un partido electoral, sino que como un instrumento de lucha política y social para producir transformaciones, conquistas y avances para y con nuestra clase trabajadora y nuestro pueblo, teniendo como meta la revolución socialista, hemos utilizado el espacio de las elecciones para contribuir desde la institucionalidad también a nuestros fines. Por esto debemos recordar a aquellos compañeros y compañeras que desde el inicio del término de la dictadura fueron candidatos y candidatas en representación de nuestra organización y que hoy no están físicamente con nosotros y nosotras, pero sin duda abrieron el camino y estarían celebrando. Me refiero a los y las camaradas:

Braulio Quintana de la Fuente,

Rosa Pinto Luna,

Francisco Ruiz Correa,

Luis Pulgar Acosta y

Luis Pérez Aguilar

Homenajeando también a un socialista de izquierda que nos acompañó en esa primera batalla allá por 1992, me refiero al también fallecido, al ahijado del presidente Salvador Allende, el compañero Patricio Moya, el Pato Moya.

Aprovecho esta ocasión de saludar a los y las compañeras que fueron candidatos y candidatas en las distintas campañas desde 1992, que sin ser electos o electas aportaron, sin duda, a este triunfo:

Eliana Gacitúa Docney

Graciela Moreno Gutiérrez

Miguel Talamilla López

Miguel Olguín Muñoz

Erick Alle-Shariff Cisterna Letelier

Jorge Arturo Cerda Robles

Victoria Zaldívar Ulloa

Gladys de las Rosas Manríquez Canales

María José Acosta Bravo y

Ulises Álex Garrido Orozco

Por último, saludamos y recordamos a los exmilitantes y algunos de nuestros aliados que nos acompañaron en nuestras listas en el pasado:

Edgar Guíñez Matamala

Marisol Rojas Lillo

Jorge Godoy Contreras

Manuel Carrillo Vallejos

Juan Valenzuela Vargas y

Miguel Angelo Bravo Vilches

Con el recuerdo del funcionario de la municipalidad de La Cisterna y detenido desaparecido compañero Alonso Gahona Chávez, y de Hernán Barría, Osvaldo Canto, Humilde García, Juan Gianelly Company, Isabel Haitayán, Roberto Llanos, Anita Marín, Manuel Muñoz López, José Peñaloza, Gonzalo Pinto Briones, Mario Riquelme, Régulo Rosson, Ricardo Uribe, Mario Villatoro, Carlos Zárate y muchos y muchas más.

Hasta la victoria siempre

José Flores López

Profesor de Historia y Ciencias Sociales, DAEM Recoleta.

Señor director:

Economía o salud ¿Qué es más importante?

El pasado lunes 21 de junio el Ministerio de Salud en los anuncios del plan Paso a Paso, informó que diez de las comunas de la Región Metropolitana pasaran a Fase 2, siendo Renca la comuna con el mayor número de contagiados de esta lista, su cifra es de 836 casos teniendo 160.847 habitantes, al ver esta gran cifra me lleva a pensar, ¿qué criterio tiene el Ministerio de Salud para evaluar en la fase en el que las comunas se encuentran?, según lo que dijo la subsecretaria Paula Daza, estas comunas llevan más de 90 días en cuarentena por lo que se genera una fatiga pandémica y por esta razón se decidió que avanzaran de fase, pero no le resulta ilógico a usted ¿que la comuna de Renca con esta cantidad no menor de casos pueda pasar a Fase 2?

A mi claramente sí, si esta comuna tiene esa cantidad de casos significa que las personas que viven en esta no respetan la cuarentena y lamentablemente al avanzar a Fase 2 van a tener más libertades las cuales ya tienen. También es importante considerar que en aproximadamente dos semanas comenzaran las esperadas vacaciones de invierno, esto va a generar que aumenten más aun los casos y que probablemente toda la Región Metropolitana termine en cuarentena nuevamente por las incompetencias por parte del ministerio de salud. ¿Qué es más importante la economía del país o la salud de las personas?, ¿Cuál es el criterio que utiliza este gobierno?

Ignacia Mena Pizarro

Estudiante secundaria

Sr. Director.

Mari Mari Peñi y Lamgnen

Chumley mi

Espero que haya pasado una buena salida de sol y que los cambios también sean muy buenos para ud. y su familia.

Como mapuche hemos sido testigos de momentos históricos que nos llenan de esperanza en un mundo donde la cultura de los Pueblos Originarios sean respetados y nuestros derechos, históricamente quebrantados, reivindicados. Estamos con el piuke feliz, más aún con nuestra Lamngen Elisa Loncon liderando el proceso.

Pero esta alegría, peñi y lamngen, contrasta con lo que silenciosamente ha ocurrido en CONADI, el organismo más negligente en el trato del Estado chileno con los Pueblos Indígenas en la resolución de sus demandas más sentidas e históricas.

Hace pocos días escribí, pero claramente el vaivén de los hitos históricos obnubilaban lo que denuncio, y feley que ocurra; pero como les mencioné, la preocupación con el gobierno del Presidente Sebastián Piñera persiste por el incumplimiento en una de sus grandes promesas que fue regularizar el proceso de compra de tierras al Pueblo Mapuche, lo cual no ha ocurrido y ha resultado una larga lista de compromisos que los directores de CONADI en los últimos 20 años no han cumplido, incluso el actual director nacional del partido Evopoli y de origen suizo, Ignacio Malig Meza, ha dado en el mismo tono de visitar comunidades, comprometer, calmar las aguas y luego volver a su oficina para no hacer nada.

Hace pocos días, el 2 de julio, y casi en silencio, CONADI tuvo una reestructuración relevante. Al subdirector nacional sur, Marcelo Huenchuñir Gómez, le fue solicitada la renuncia de su cargo. El portal tiroalblanco.cl de La Araucanía, en una carta publicada y enviada supuestamente por un comunero, dejaba entrever que esta salida fue producto de su ineficiencia en el avance de la ejecución de los recursos para el proceso de compra de tierras y aguas; y como una manera de remediar este proceso trasladaron desde Cañete a la directora regional de CONADI, Paola Hormazabal.

El asunto es que con la salida del señor Huenchuñir no se termina el problema, porque no es el único y principal responsable en el lento, por no decir nulo, avance en la ejecución del presupuesto del Fondo de Tierras y Aguas, sino que políticamente los responsables son el señor Ignacio Malig, director nacional de CONADI, y su abogado el señor Patricio González, quien está a cargo de este proceso de tierras, ambos blindados por Evópoli desde el inicio de sus cargos.

Molesta también que a cambio del señor Huenchuñir, se instala en el cargo a la señorita Ana Paola Hormazabal, ex directora de CONADI Regional Biobío, muy cercana a la senadora UDI, Jacqueline Van Risselberger; y quien debiera asumir el catastro de compras de tierra que desde hace más de 15 años no se ha actualizado y también dar respuesta a la demanda actual donde muchos compromisos fueron asumidos por el señor Malig. Mi pregunta es: ¿Será posible que en tan poco tiempo, menos de 6 meses, se logre lo que en 20 años nadie se dignó a hacer? ¿o es que acaso se maquillará un informe para decir finalmente que el Presidente Piñera cumplió lo dicho en su Cuenta Pública?.

Hace más de dos años un grupo de diputados que conformó la Comisión de Compra de Tierras, presidida por la diputada mapuche lamgnen Emilia Nuyado, llegó a una serie de conclusiones que a la fecha, no se han considerado. Entre ellas la modernización del sistema de información y coordinación que debe existir entre CONADI, los Conservadores de Bienes Raíces y las notarías. A la fecha no hay anuncios o acciones en esa línea ni en ninguna otra propuesta por la comisión, a tal punto que las comunidades no saben del avance de sus procesos comprometidos. Esto motivó que el pasado 30 de junio, organizaciones se tomaran la entrada de la oficina nacional sin recibir respuestas concretas y anunciando el inicio de las tomas de los predios solicitados a CONADI, lo que se está haciendo.

Molesta también que la señorita Homazabal –como dijimos muy cercana a la senadora Van Rysselberger- tiene temas pendientes en Contraloría, en un proceso que no ha culminado y que tiene relación con irregularidades detectadas en el aporte irregular de ayudas COVID a comunidades indígenas del país durante el año 2020, entre ellos, la entrega de aportes a 132 personas fallecidas que aparecen aún vigentes en el Registro de Comunidades y Asociaciones; y la entrega de ayuda a más de 1.500 personas que no aparecen en tal registro, además de la falta de control en el proceso.

En el caso particular de la directora y ahora subdirectora, el Resumen ejecutivo oficio N° 379-B de 2020, sobre segundos resultados de la auditoría de Contraloría a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, cuyas conclusiones no conocemos, observa que además de aportar ayuda a personas fallecidas y sin registro en CONADI, la directora y su dirección aparece cuestionada por comprar a través de convenio marco, ayuda que no se condice con la que se entregó a las comunidades. Contraloría advierte al respecto, que se vulneraron los artículos 14 y 18 del decreto N°250, de 2004, y lamentablemente a un año de este informe, no existen o no se conocen públicamente respuestas concretas ni resoluciones que hayan determinado algún tipo de sanción sobre esta investigación a la dirección nacional.

Asimismo, se cuestiona el hecho que la actual subdirectora mantendría contactos estrechos con la consultora Máxima, encargada de Programas al interior en CONADI, con las cuales tendría lazos que le permitirían favorecerla, directamente, en varios concursos y licitaciones.

Pero es más, está la actual denuncia en manos de la Inscripción del Trabajo y la Justicia del Biobío, interpuesta por su ex jefe de gabinete y actual concejal de Tirúa, Neftalí Nehuelqueo, quien acude y denuncia persecusión política, hostigamiento laboral, cambios de funciones sin justificación, y postergación de pagos de sueldos por parte de la ex directora del Biobío Paola Hormazabal, actual subdirectora nacional sur, vulnerando los derechos de un peñi.

Con esto, queremos dar a conocer nuestra molestia a los medios de comunicación porque el señor Malig nuevamente comete errores en su administración al confiar cargos de importancia en el mundo indígena a personas que han sido o están cuestionadas, lo cual ahonda nuestra desconfianza con CONADI y el Presidente Piñera en el sentido que se hagan las cosas bien y se cumplan compromisos.

De antemano agradezco a Uds. porque siempre nos han apoyado y espero que en esta ocasión también lo pueda hacer sea difundiendo como nota o carta o investigando estos hechos, con la esperanza que los peñis podamos recuperar lo que nos corresponde y los gobiernos no sigan impávidos, aparatados en un servicio como CONADI que sigue siendo negligente y un bastión político, en este caso, de Evópoli.

Acusacion laboral:

https://www.facebook.com/218706532061841/posts/875789939686827/

Informe Contraloría:

https://www.contraloria.cl/documents/451102/3600743/Oficio+Final+2da+Minuta+Resultados+Auditor%C3%ADa+CONADI_censurado.pdf/4f53d3b1-5684-2097-8edd-6b47daee0537

Challtumay.

Lemorria

Mariel Queupumil Becerra

Profesional Mapuche

Comuna Purén

¿Nuestra sociedad soportará seguir así?

Estimado Sr. Director:

Me dirijo a usted agradeciendo el espacio que se brinda, para hablar de las candidaturas presidenciales y de los cambios que hay que realizar en lo gubernamental.

Con todo lo que ha pasado en los últimos 2 años, es claro, que Chile necesita una instancia de cambio en lo político, las incontables injusticias hacen que estos cambios se pidan a gritos, como se vio el 18 de octubre de 2019, después de cómo se trató a la sociedad uno se pregunta ¿Cómo los gobernantes no lo veían venir?, es aberrante el hecho de que personas se mueran esperando atención medica, o que los estudiantes vivan pagando el CAE, ¿se normalizó que a nadie le importa como vivas con tal de vivas?, después de 30 años nos venimos a dar cuenta que no se ha cambiado nada y que si no hacemos algo la crisis solo irá creciendo. Es por eso que las candidaturas presidenciales se ven como un salvavidas para renovar las políticas estatales, por ejemplo, en el programa de gobierno de Daniel Jadue donde las ideas expuestas tratan el fin de las AFP, el aumento del sueldo mínimo o el aborto legal hasta las 14 semanas.

Con todo lo expuesto es necesario que el país realice cambios en la política actual, para que la crisis que estamos viviendo hoy no se repita dentro de 5 o 10 años más, y que en el futuro las nuevas generaciones puedan disfrutar de un país distinto y mejor.

Florencia Zúñiga Donoso

Estudiante secundaria.