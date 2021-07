Barraza: Dato de pobreza “es un retroceso de casi 20 años”

Para el ex ministro de Desarrollo Social y convencional del PC, las cifras entregadas en la encuesta Casen, que reflejan un aumento de la pobreza, es el verdadero legado que deja el gobierno de Piñera.

Santiago. 07/2021. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia dio a conocer los resultados de la Encuesta Casen que reflejan un aumento de la pobreza y de la pobreza extrema en nuestro país y un aumento de la desigualdad por el retroceso del coeficiente de GINI. De acuerdo al reporte, la pobreza en Chile se situó en un 10% y en algunas regiones superó el 14%.

Para el exministro de Desarrollo Social y actual convencional por el Distrito 13, Marcos Barraza, “lo conocido es un retroceso de casi 20 años en materia económica y social. Ese es el verdadero legado que deja la derecha y el Presidente (Sebastián) Piñera”.

“Llevamos más de un año de pandemia que derivó en una crisis económica y social gravísima, sin embargo, este gobierno se ha caracterizado por entregar escuálidas y tardías ayudas”, enfatizó el convencional.

Para Barraza que las personas hayan tenido que optar a retirar sus fondos de pensiones refleja que “el gobierno no entendió o no quiso entender que lo que se necesitaba desde un inicio era universalizar las ayudas y no seguir aplicando la hiperfocalización propia del neoliberalismo”.

En ese sentido, profundizó señalando que se necesitan medidas audaces y que además, se termine con las lógicas neoliberales. “Que el índice de GINI haya retrocedido es una mala señal, pues la desigualdad por ingresos se profundiza. Mientras las familias, la clase media se empobrece, algunos como el mismo Presidente de la República se hacen más ricos”, indicó.

“Es impresentable que luego de toda esta crisis, que aún no termina, el gobierno y la derecha no quieran aplicar un impuesto a los súper ricos. Terminar con la desigualdad, asegurar derechos sociales será algo que deberemos abordar en la nueva constitución”, concluyó el convencional del PC.