Irací Hassler presentó su equipo de trabajo

Nueva alcaldesa de Santiago dio a conocer grupo directo de colaboradores compuesto en su mayoría por mujeres y jóvenes profesionales.

Santiago. 27/06/2021. Irací Hassler, militante del Partido Comunista de Chile, asume este lunes como nueva alcaldesa de Santiago, después de lo que se consideró un triunfo histórico en las pasadas elecciones municipales desarrolladas en el país.

Este domingo, la nueva jefa comunal de la capital chilena, presentó a su equipo directivo que estará a cargo de conducir la gestión municipal en diversas áreas, destacando que la mayoría son mujeres y jóvenes profesionales. Además, se indicó que se trata de un equipo con un perfil de amplia experiencia política y de gestión en cada una de sus áreas, compuesto mayoritariamente por mujeres, militantes del Partido Comunista e independientes.

En el equipo están: Jeannette Jara, quien es abogada y administradora pública y asumirá como administradora municipal, con una amplia trayectoria en el servicio público, Jara fue subsecretaria de Previsión Social del segundo gobierno de Michelle Bachelet; Javiera Meneses, trabajadora social y militante comunista, será la jefa de Gabinete de la alcaldesa; en Educación asumirá Rodrigo Roco, doctor en Ciencias de la Educación y que lideró el equipo del Ministerio de Educación del gobierno de Michelle Bachelet para la Ley que crea el Sistema de Educación Pública.

Otras y otros integrantes del equipo de Irací Hassler son: en dirección de Salud y Seguridad, Beatriz Chamorro, médico de familia que se ha desempeñado en cargos de alta gerencia pública en la Red Asistencial Familiar y como asesora del Ministerio de Salud y Natalia Silva, socióloga y magíster en Seguridad y Defensa de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos; director jurídico, será el abogado Fernando Molina, ex director jurídico de la Universidad de Chile; en Comunicaciones, la periodista Melissa Gutiérrez, ex encargada de comunicaciones de la diputada Camila Vallejo y ex directora de Comunicaciones del Observatorio Contra el Acoso Chile (OCAC); el asistente social y magíster en políticas sociales y gestión local, Hugo Cuevas, será el encargado de la Dirección de Desarrollo Comunitaria (DIDECO), quien ya había sido encargado de Programas en otras municipalidades como Cerro Navia, Pedro Aguirre Cerda y Recoleta; Planificación Comunal, estará a cargo del geógrafo Luis Mayorga, quien tiene estudios en Planificación Regional y en Desarrollo Urbano, y ejerció el mismo cargo en municipios como Paine, Huechuraba, Conchalí, Cerro Navia, Buin, Melipilla e Independencia.