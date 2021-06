“Factible” que la derecha salga tercera en primera vuelta

Presidente del PC, Guillermo Teillier, indicó que “la derecha está debilitada, fuera de onda, y además tendrá por fuera a un José Antonio Kast obsesivo de extrema derecha”, lo que afectaría a candidatos presidenciales del oficialismo. Sobre la controversia en Unidad Constituyente por las primarias y candidaturas de Yasna Provoste y Paula Narváez, indicó que “da la impresión que todo el sector estuviera entregado a los designios de la Democracia Cristiana, que al parecer tiene la sartén por el mango”. Valoró discusión que se está dando en torno del programa de Gobierno de Daniel Jadue, sin dejar de cuestionar que “tanto desde la derecha como desde la ex Concertación se han esmerado en demonizar las ideas programáticas” del candidato del PC.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 25/06/2021. En entrevista, el presidente y diputado del Partido Comunista, Guillermo Teillier, abordó algunos temas de la contingencia política, entre ellos la controversia de las candidaturas presidenciales en Unidad Constituyente, el “congelamiento” de relaciones que hizo la Federación Regionalista Verde Social con el PC, el posicionamiento presidencial de la derecha, la decisión de la Lista del Pueblo de llevar candidaturas y cómo anda el trabajo del candidato presidencial comunista, Daniel Jadue.

¿Cómo está viendo la instalación de Daniel Jadue con miras a las primarias del 18 de julio? ¿Qué le pareció el debate con Gabriel Boric?

Daniel Jadue está realizando un intenso plan de campaña a través del territorio nacional. Se han constituido ya varios centenares de comités de base, los que trabajan autogestionando materiales de propaganda, realizando casa a casa, banderazos y otras actividades. Es notoria la adhesión de sectores sociales, de independientes e incluso de militantes de partidos que no están en Apruebo Dignidad. Tenemos muy claro que para pasar adelante, hay que ganar la primaria y en eso estamos. En cuanto al debate, me pareció de alturas, de aportes, de nuevas ideas, de cercanía con las demandas populares y de contraste con el inocuo debate de la derecha. Lo que a mi parecer marcó la pauta en este debate y también en el debate nacional, son las propuestas programáticas de Daniel Jadue, eso es muy patente.

Usted dijo que se acentúo una operación comunicacional contra Jadue. ¿En qué lo sustenta o percibe?

Tanto desde la derecha como desde la ex Concertación se han esmerado en demonizar las ideas prográmaticas entregadas por el comando de Daniel Jadue. Hay medios que han abierto espacio a conocidos, pero obsoletos, profesionales del anticomunismo. Buscan todos los ángulos para desacrediatar el proceso programático, para tratar de que la pauta programática se vuelva contra sus autores. Pero se equivocan, el interés por participar en la discusión del programa crece día a día. Y a la hora de redactar el programa definitivo todo sirve. Primero que nada, la opinión ciudadana y de los diversos sectores políticos y sociales que ya participan y, aunque usted no lo crea, hasta los comentarios más negacionistas y mal intencionados, que si el programa fuera malo, enclaustrado en los marcos del neoliberalismo, no gritarían tanto. Estoy seguro Jadue contará con un programa popular, concreto, realizable en cuatro años y con proyección de futuro. Por primera vez un programa de Gobierno pasa por el prisma de la opinión pública y se entrega al intelectual colectivo y popular para su perfeccionamiento.

¿Cómo ve este tira y afloja entre Yasna Provoste y Paula Narváez? Provoste parece estirar la cuerda de asumir como candidata, no expresa ansiedad y Narváez insiste en la primaria.

Parece teleserie, sin ningún interés de menoscabamiento. No sé si Yasna Provoste se siente muy segura y mira por sobre el hombro a Paula Narváez, o es para darle color, o es una situación que se da por diferencias al interior de los partidos. Da la impresión que todo el sector estuviera entregado a los designios de la Democracia Cristiana, que al parecer tiene la sarten por el mango.

Viendo a la derecha, ¿coincidiría en que Joaquín Lavín es el candidato a enfrentar desde la izquierda?

Pareciera que es el mejor posicionado de la derecha, pero no estoy tan seguro que sea el contendor de la segunda vuelta. La derecha está debilitada, fuera de onda, y además tendrá por fuera a un José Antonio Kast obsesivo de extrema derecha. Y es posible surjan otros que le disputen el nicho electoral.

¿Usted le da crédito entonces al análisis de que la derecha pueda quedar tercera en la primera vuelta presidencial?

Está dentro de las posibilidades, es muy factible.

¿En qué momento comenzarán a conversar o negociar lo de lista parlamentaria? ¿Después de la primaria del 18 de julio, sólo con los de la lista Apruebo Dignidad?

Los acuerdos parlamentarios están en sus prolegómenos. Creo que se van a concretar después de las primarias. Se darán, espero, dentro del marco de Apruebo Dignidad, al menos así lo entendemos nosotros, teniendo en cuenta las variantes que se puedan dar.

Desde la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) decidieron romper el pacto con el Partido Comunista, dijeron que ustedes no se abrieron a conversar, no les dejaron participar en decisiones y dijeron que no seríam cola de nadie. ¿Cuál es su versión de lo ocurrido?

En su carta dicen “congelar” conversaciones para acuerdo parlamentario, porque no habría existido voluntad del Partido Comunista para avanzar en el mismo. Y aducen no fueron invitados a participar en la construcción del programa de Gobierno por el Comando Presidencial. Siempre ha estado la voluntad del PC de llegar a acuerdos parlamentarios y ellos estuvieron desde el comienzo invitados a participar de la discusión de programa. De hecho, uno de los primeros en integrarse, fue a nombre de la FRVS, Gonzalo Martner. No nos subordinaremos a otro partido -en relación al PC- dice Jaime Mulet. Pero en la realidad ellos exigen que el Partido Comunista se subordine a sus intereses para apoyar la candidatura de Jadue. Le manifestamos nuestra voluntad de llegar a un acuerdo que contemplara una alta factibilidad, no la garantía, de mantener su legalidad. Pero al mismo tiempo expresamos que era difícil conformar listas antes de la primaria presidencial, que es al parecer el quid del congelamiento. Les reiteramos nuestro interés en que se integraran al comando y la respuesta fue su carta sin aviso previo y por los medios de comunicación. Si se busca presencia mediatica, está bien, pero con cierta deferencia, que nosotros la hemos mantenido en todo momento. El comando y el programa siguen abiertos a la inclusión y participación de diversos sectores. Y en acuerdo parlamentario, nosotros no hemos congelado nada. Es posible que hayan encontrado un acuerdo mejor y por ello congelaron su relación con nosotros. Cuando algo se congela, se supone después viene el deshielo. En qué condiciones, depende de ellos.

¿Qué le pareció la declaración de la Lista del Pueblo de que llevarán candidaturas al Parlamento y a la Presidencia, sin hacer alianzas con los partidos? ¿Cree que eso podría tener un cambio?

Están en su derecho de levantar candidaturas. No sé si todos y todas en antagonismo con los partidos. Un sector, al parecer sí. Se suman así a la contienda electoral y ojalá ello redunde en mayor participación ciudadana.