Hablemos de Nicaragua

El acuerdo de la Cámara de Diputados de Chile y datos de la realidad de la nación centroamericana.

Eduardo Contreras. Abogado. Santiago. 25/06/2021. El 23 de julio del 2018 publiqué en la prensa una nota que titulé : “Nicaragua, palos de ciego” en la que, entre otras afirmaciones, se registran las que siguen: “Un sabio refrán popular enseña que ‘para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado’”. “Otro de esos dichos del pueblo afirma con razón que quien habla sin estar suficientemente enterado del tema del cual habla, sólo da ‘palos de ciego’”. Y bien, esto que evidencia el lenguaje popular sucedió hace muy poco con un acuerdo de la Cámara de Diputados acerca de la situación política por la que atraviesa Nicaragua. Dicho texto demuestra hasta dónde alcanza la presión ideológica de los medios de comunicación del modelo actual de sociedad. Así fue como se hizo posible aprobar un texto en relación a la situación que se vive en la hermana nación que es, por decir lo menos, “equívoco”.

Y agregaba entonces: “Por cierto, nada se dice allí de quienes han promovido la actual situación de tensión social. Para ellos tal vez no existen ni la CIA ni el Pentágono, y se les olvidaron todas las acciones sediciosas encubiertas en el Chile de los años 70, o durante todos estos años en contra de la Revolución Cubana o en contra del proceso bolivariano en Venezuela o en contra de todos los gobiernos progresistas del continente. Como si la violencia contra el Sandinismo surgiera de la nada. Como si no conociéramos de estos procesos desestabilizadores”.

La nota concluía con esta afirmación: “Me dirán que el presidente Ortega no es Fidel, ni el Che, ni Allende, ni Chávez. Por cierto que no lo es. Aquellos son personajes irrepetibles. Me dirán que el presidente Ortega puede haber cometido errores. Por cierto, es un ser humano, como lo fueron los líderes mencionados. Todos los cuales cometieron también errores”.

Hoy he traído al recuerdo esa nota escrita hace años porque, sugestivamente, es en la misma Cámara de Diputados en donde ha vuelto a repetirse ahora, en nuestros días, la descalificación del régimen nicaragüense. En efecto, con fecha 17 de junio del presente 2021, la Cámara de Diputados aprobó un voto similar en contra del gobierno de Nicaragua. Lo mismo había hecho antes, el 18 de julio de 2018 y el 17 de octubre de 2019.

Busquemos la verdad en la prensa internacional. Por ejemplo, en nota reciente de la propia prensa norteamericana, Rita Jill Clark-Gollub escribe: “Cualquiera que haya estado observando a Nicaragua sabe que estos medios supuestamente “independientes” han sido la principal fuente de noticias de Nicaragua reportadas aquí en los Estados Unidos. En otras palabras, ¡en mi país la mayoría de la gente obtiene información sobre Nicaragua de la CIA!”. Recuerda además que “desde que los sandinistas ganaron las elecciones de 2006, sus políticas contra la pobreza han tenido un éxito enorme. El país es 90% autosuficiente en alimentos. El 99% de la población tiene electricidad en sus hogares que ahora se genera con más del 70% de energía verde”.

Y agrega que “instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el Banco Internacional de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica elogian a Nicaragua por su excelente y eficiente ejecución de proyectos”.

“Tiene uno de los mejores sistemas de salud de América Latina elogiado por el Fondo Monetario Internacional, con 20 nuevos hospitales de vanguardia desde 2007, logrando una de las tasas de mortalidad por Covid más bajas del mundo. La pobreza extrema, la mortalidad materna, infantil e infantil se han reducido al menos a la mitad. Nicaragua, es el número uno en el mundo tanto en mujeres en política como en cargos ministeriales y es el quinto en equidad de género, detrás de los países nórdicos”.

Finalmente recuerda que “muchos más avances para la mayoría de la población en educación, vivienda e infraestructura han dado como resultado grandes victorias para el FSLN en las dos últimas elecciones (2011 y 2016) y las encuestas indican que en las elecciones presidenciales del 7 de noviembre obtendrán al menos 60 % de los votos con al menos el 70% de participación de votantes”. Concluye afirmando que “alrededor del 95% de la población adulta tiene cédulas de identidad necesarias para votar. Si el público estadounidense supiera lo que esta nación, empobrecida por casi 200 años de guerra y agresión estadounidense, ha podido lograr en catorce años, seguramente lo alentaría a exigir una mejor educación, infraestructura y atención médica universal en los Estados Unidos. Para evitar actos similares de soberanía por parte de naciones pequeñas aún consideradas colonias por Estados Unidos, la CIA preparó el camino para el intento de golpe de 2018 y nunca ha dejado de intentar derrocar al gobierno sandinista desde entonces”.

Concluyo afirmando que me parece que, por decir lo menos, y cualesquiera hayan sido las intenciones, lo objetivo es que Acuerdos como éste que comentamos, en los hechos desconocen las política de desarrollo de Nicaragua.