Debate Jadue-Boric. Primó “intercambio de ideas”

Desde el PC y el Frente Amplio sacaron buenas cuentas del encuentro televisivo entre los dos aspirantes presidenciales. El episodio marcó 14,0 puntos de rating online y un peak de 16 puntos.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 23/06/2021. Satisfacción hubo en las filas del Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA) en cuanto al debate televisivo de sus respectivos candidatos presidenciales que competirán en una primaria el próximo 18 de julio. En ambos sectores políticos se valoró el no haber caído en una confrontación y descalificaciones, y el haber instalado ideas programáticas sobre todo en cuanto a transformaciones profundas planteadas para el país.

Específicamente desde el PC se destacó positivamente el debate que, según datos entregados por Chilevisión y CNN-Chile, marcó 14,0 puntos de rating online y un peak de 16 puntos. Además, se dijo, el espacio fue trending topic durante toda la transmisión.

La diputada Camila Vallejo, e integrante del equipo de campaña de Jadue, dijo que “el debate me pareció ejemplificador, muy distinto a lo que fue el debate de Chile Vamos que era casi todo el rato una pelea por diferenciarse en cuestiones en las que no son muy distintos porque vienen de una misma matriz”.

La legisladora declaró que “en términos de proyecto y bases programáticas no tenemos grandes diferencias. Vamos en la misma dirección. O si no, no estaríamos juntos”, en referencia a la primaria del sector “Apruebo Dignidad” que reúne al PC, el FA y otras fuerzas políticas.

Lautaro Carmona, secretario general del PC, recalcó que “haya primado el intercambio de ideas, sobre la base de propuestas programáticas serias y de corte anti neoliberal”.

Indicó que Daniel Jadue “se proyecta mucho más allá de su militancia, pues no sólo es respaldado por una amplia cantidad de fuerzas políticas y sociales, sino que también ha construido sus bases programáticas a partir de la participación ciudadana”.

En tanto, Giorgio Jackson, del FA, afirmó que “Gabriel Boric mostró que está a la altura del desafío, que es una candidatura competitiva y capaz de establecer diferencias de contenidos”. Dijo que “ambas candidaturas quieren ganar. Ninguna candidatura es testimonial”.

Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática (RD), sostuvo que “quedó demostrado que se puede debatir y dialogar con respeto, desde las diferencias, y creo que Gabriel Boric logró plantear muy bien las propuestas que hemos levantado hace años desde el Frente Amplio”.

Desde otro sector político, la presidenta del Senado, Yasna Provoste (Democracia Cristiana), opinó que “lo que vi es que hubo un mejor tono…Fue un debate muy interesante con propuestas programáticas por parte de los candidatos”.