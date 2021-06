“Abuso del supermercado Jumbo en crisis sanitaria”

Se ofició a la cadena de supermercados por infracción a las normas sanitarias relativas a la prevención del Covid-19; y por infracción a las normas de higiene y seguridad relativas al derecho a colación de trabajadores subcontratados.

Simone Pavin. Riel de Medios. Santiago. 23/06/2021. Muy molestos están las y los dirigentes del Sindicato Nacional Servicios Globales de Outsourcing de RRHH de S.A., Complementos Chile, porque mientras en el país se toman diversas medidas para proteger la salud de la población y así evitar los contagios del Covid-19, la cadena supermercados Jumbo descuida de forma gravísima el cuidado a la salud y seguridad a los trabajadores subcontratados que cumplen labores en sus locales.

Se trata de trabajadores subcontratados que en su hora de colación deben almorzar en los estacionamientos quedando expuestos a los gases contaminantes emitidos por los autos, o bien se ven obligados a salir a la intemperie y comer en los pastos que suelen estar húmedos por el riego o directamente sentarse en las veredas de la calle, porque no disponen de lugares habilitados para ingerir alimentos o descansar.

Reunión del Sindicato con diputada

Esta fue la razón por la que el sindicato acudió a la diputada Gael Yeomans Araya, (Distrito 13) quien ofició a la Directora del Trabajo, Lilia Jerez Arévalo, para que informe sobre el número de denuncias durante el 2021 en contra de la empresa Jumbo por infracción a las normas sanitarias relativas a la prevención del Covid-19; y por infracción a las normas de higiene y seguridad relativas al derecho a colación de trabajadores subcontratados.

El sindicatoha presentado reclamos ante la empresa Jumbo por negarse a facilitar las instalaciones a sus trabajadores quienes viven cotidianamente situaciones de insalubridad y de contagio de enfermedades.

Incluso se han realizado inspecciones de la Dirección del Trabajo, pero la empresa parece no importarle qué les pase a sus trabajadores, los que -por demás-, también tienen contacto con clientes que acuden al supermercado confiados de que existen medidas de higiene y protección a la salud.

Fiscalizaciones y multas

En una de las fiscalizaciones realizadas el 19 de mayo de 2021 por la Inspección del Trabajo Santiago Oriente al Jumbo de Bilbao en la Región Metropolitana, la situación fue calificada como “abuso del supermercado Jumbo en crisis sanitaria”. En la oportunidad, se cursó la multa por un monto total de 60 UTM ($3.120.005.-) por infracción al Art 183-E inciso 1° del D.S 594 de 1999 y de los Art. 184 y 506 del Código del Trabajo.

El detalle de la infracción señala que “la empresa principal no mantiene las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y salud de todos los trabajadores en la empresa, al no contar con comedores con espacio suficiente para hacer uso en horario de colación”. La visita del fiscalizador se realizó el día 6 de mayo a las 13:20 horas en momentos que trabajadores consumían alimentos en los estacionamientos, escaleras de estacionamiento, en jardines por calle Felipe II y jardines por calle Juan de Austria. Los trabajadores afectados laboran para marcas de empresas contratistas tales como Perspectiva, Cygnus, Transportes Carlos Díaz, Nestlé, Viña Concha y Toro.

En la misma fiscalización, el funcionario que conversó con los trabajadores que se encontraban almorzando en el sector de estacionamientos, le señalaron que la empresa jumbo no les otorga un espacio para almorzar, pero que hace 6 meses atrás sí podían hacer uso del casino y que desconocen por qué ahora les niegan ese derecho.

“Les encendían rociadores de agua para que no pudieran almorzar”

A causa de ello, los trabajadores optaron por almorzar en las escaleras, jardines o subterráneos o simplemente no almorzar. Es más, en el registro del funcionario de la Inspección del Trabajo, se pormenoriza que cuando los trabajadores almorzaban en los jardines del Jumbo, por calle Latadia o Juan de Austria, “les encendían los rociadores de agua para que no pudieran almorzar y en ocasiones estaban almorzando y se les mojaban las cosas personales y el almuerzo, razón por la cual bajaban a sectores de estacionamientos, como nivel menos”. Ellos indicaron que el espacio para comer que hay ahora fue “entregado a trabajadores de delivery, que tienen relación directa con el Jumbo como empresa, por eso no podemos hacer uso de ese espacio”.

Estas situaciones de transgresión a los derechos de los trabajadores subcontratados el sindicato las ha constatado en los Jumbo de Maipú, La Florida, Alto Las Condes y La Reina.

El flagelo del subcontrato

La presidenta del Sindicato, Náyade Valenzuela, señaló que continuarán con las acciones legales necesarias para proteger a los y las trabajadores del subcontrato. “Este tipo de vulneraciones a los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras se originan en la propia Ley del Subcontrato (20.123), que crea esta nueva forma de contratación laboral outsourcing que flexibiliza las responsabilidades del empleador, precariza el empleo y fragmenta la organización de los trabajadores”.