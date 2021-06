En tiempos de campaña se vuelven a repetir factores que se aparecen en la competencia medial.

Hugo Guzmán. Periodista. 16/06/2021. En las recientes elecciones de gobernadores/gobernadoras volvieron a mencionarse a modo de reflexión/conclusión elementos comunicacionales que pudieron o no incidir en resultados, sobre todo en la disputada de la Región Metropolitana donde el factor mediático estuvo altamente presente en la competencia electoral/política.

Asimismo, en los comicios en Perú y México el desempeño comunicacional de las más diversas candidaturas marcó, en voz de analistas, mucho de la confrontación/resultados, reiterándose la influencia que tienen los instrumentos mediales en estos procesos. Algo nada nuevo/sorpresivo.

Todo en el más que conocido/reconocido marco de un sistema medial hegemónico/conservador, con alta capacidad de alcance, y la otra prensa y sistema medial no hegemónico con influencia pero menor alcance. Además, con el elemento de redes sociales que muchos contraponen en efectividad o no, a medios impresos, radiales, televisivos y de portales Web.

Hay reiteraciones comunicacionales que inclusive ya pueden aparece como de sentido común, sin necesidad de cabezudos análisis, pero que persisten en ser factores a considerar en las campañas electorales y en la disposición medial de los contendientes.

Todo se mueve, en general, en la conocida imposición/instalación de una agenda mediática dominante que surge de las mesas directivas/editoriales de los medios grandes, conservadores y hegemónicos, y de los grupos de poder político/comunicacional/financiero que gravitan enormemente en lo que hacen los medios de prensa que, por lo demás, tienen sus soporte en consorcios privados/trasnacionales y centros/puntos de pensamiento conservador y de derecha.

Desde allí también se instala un eje comunicacional sobre el cual gira el comportamiento medial no solo de la prensa conservadora sino de la otra prensa. Actores políticos, en toda su diversidad, tienen una tendencia a estar más preocupados de este eje medial dominante y de la agenda mediática hegemónica, que de trazar una línea propia/soberana. Muchos le dan más relevancia a estar en esos espacios que reforzar los propios. Lo que no implica no estar, sino cómo estar.

De allí surge, hace tiempo, la necesidad/opción de una labor/construcción de agenda y eje propio de candidaturas/campañas de quienes son los adversarios de los grupos de poder conservador y contra-transformador. Eso en el camino de lo presencial comunicacional en cualquier espacio de las comunicaciones/informaciones.

En esa línea, podría parecer adecuado/acertado instalar el relato transformador en un tono constructivo/propositivo, disputar la agenda medial, arrebatar atributos comunicacionales dominantes sobre todo con vínculos a los medios vinculados con la base social/electoral, modificar/alterar el eje mediático para girar en otra línea y tono, y aplicar la implementación/complementación de las redes/herramientas comunicacionales (redes sociales, prensa, televisión, radio, portales Web, etc).

En ello, siempre se insiste en una centralidad comunicacional en cuanto a relato, agenda, atributos, ejes y uso de medios integrados. Con los espacios de acciones contingentes y atendiendo episodios de “crisis comunicacional” y contenidos de “estrategia comunicacional”.

Establecer el punto de “comunicación ciudadana” expresado en la vinculación medial directa, cercana, de cara a cara, a través de instrumentos vinculantes/directos, muchas veces asociado al concepto/trabajo de propaganda. Romper el esquema mediático elitista y la tiranía del alcance de los instrumentos, todo lo cual tiene sus límites en la acción hacia bases sociales/electorales inmensamente diversas en lo sectorial/territorial.

Considerando capacidades de creación e innovación que siempre surgen en la labor comunicacional de equipos políticos y técnicos en dinámicas episódicas y llenas de matices, tonos y tendencias.

Atendiendo factores de pensamiento y sentimiento, certezas y percepciones, globalidades y particularidades, innatos a la instalación de propuestas, relatos, informaciones, interacciones, diálogos mediáticos, improntas y perfiles.