Las novedades en apoyos a Daniel Jadue

Lautaro Carmona, secretario general del PC y a cargo del equipo de campaña de ese partido por el candidato presidencial, indicó en entrevista, que se sumaron apoyos al candidato presidencial, como los del economista Gonzalo Martner, la actriz y activista Ana María Gazmuri, la feminista Claudia Vives y los alcaldes Mauro Tamayo, Gonzalo Montoya y Juan Carrasco. Dijo que ya están conformados alrededor de 500 comandos por Jadue a nivel nacional. Además, informó que está instalada una mesa de coordinación política donde estarán el Partido Igualdad, la FRVS, Acción Humanista, Izquierda Libertaria, Izquierda Cristiana y Victoria Popular, además del PC. Planteó que este miércoles se darán a conocer las bases programáticas, las que se pondrán a disposición para la discusión de la ciudadanía.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 14/06/2021. Ya está conformada una mesa política de coordinación en torno de la candidatura presidencial de Daniel Jadue, se están sumando apoyos de personalidades del mundo social y político, ya hay alrededor de 500 comandos a nivel ciudadano y social en todo el país, y este miércoles se presentarán las bases programáticas de un eventual gobierno del actual alcalde de Recoleta, para que sean discutidas por el pueblo.

Así lo dijo en entrevista Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista, y quien está a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la campaña a favor de Daniel Jadue, integrada por dirigentes y dirigentas del PC. De cara al debate por las primarias con Gabriel Boric, del Frente Amplio, Carmona destacó la capacidad de gestión, eficacia y contacto con la gente de parte del alcalde de Recoleta y carta presidencial de su colectividad.

Hace un par de semana se planteó comenzar la constitución de los comandos por Daniel Jadue. ¿En qué va eso?

En el equipo que le toca organizar desde el Partido Comunista la campaña de Daniel Jadue, que compromete a catorce miembros del Comité Central de forma paritaria y que me corresponde encabezar, hay una sana satisfacción respecto a la constitución, hasta fines de junio, de mil comandos desde la base social y ciudadana, a nivel territorial, de trabajadores, de centros laborales, de movimientos de derechos humanos, la cultura, de los pueblos originarios. Ya están formados alrededor de 500 comandos, de ellos 38 desde el exterior, y que se distribuyen en todas las regiones del país.

Esto tiene una vocación altísima de autoconvocatoria, supera lejos una planificación interna del PC. Lo demuestra que estos comandos se van conformando por la vía de una plataforma virtual, donde hay una instrucción de cómo se forma un comando y cómo se vincula a la red de campaña de Daniel Jadue, caracterizando si es de trabajadores, de vecinos, de territorios y quién será cabeza de ese comando.

¿Esto quiere decir que no están planteado que los comandos se constituyan a partir de estructuras del Partido Comunista?

No, el Partido Comunista es uno más. El partido tiene todas las posibilidades de promocionar desde su orgánica la creación de los comandos, en una dinámica de formulación de una red orgánica política y social a lo largo de todo Chile. Eso tiene una manifestación muy transversal, lo menos burocrático que se pueda hacer y basta la voluntad para integrase y disponerse a contribuir activamente a la campaña de Daniel Jadue.

¿Y cómo van los apoyos de colectividades políticas? Hace unos días el Partido Igualdad informó que se sumaba al apoyo a Jadue.

Hoy, no es sólo el PC el que tiene la candidatura presidencial de Daniel, sino también otros partidos y movimientos políticos. Eso va en paralelo o coincidencia con la creación de comandos en el seno del pueblo y distintos sectores. Ha habido intercambios, sobre todo entre las fuerzas de “Chile Digno, Verde y Soberano”, que crecientemente van adhiriendo a la campaña presidencial de Daniel, con vista a las primarias (18 de julio).

Hemos constituido una mesa de coordinación política por la campaña de Daniel Jadue. Es una mesa que tiene representación de distintos sectores. Está allí el Partido Igualdad, que hizo un gran debate y llegó a la conclusión que su candidatura a la primaria (de “Apruebo Dignidad”) es Daniel Jadue. El partido Regionalista Verde está en un momento de precisiones, pero según mi información, en los días que vienen debería concluir positivamente en una integración plena a la campaña. Está el partido Izquierda Libertaria, que ya tomó la decisión y está en esta mesa. El movimiento Victoria Popular que está plenamente integrado. Está la decisión, en la brevedad, de integrarse la Izquierda Cristiana. El movimiento Acción Humanista, cuyo líder es Tomás Hirsch, comprometido con esta campaña. Con ellos constituimos la mesa de coordinación política, donde por cierto está el Partido Comunista. Empieza a conformarse esa mesa política, con corrientes políticas como las que nombré.

Se integraron personas como Gonzalo Martner, que viene de una corriente del mundo socialista y ha sido un gran aporte en el trabajo programático. Hay una destacada figura del mundo de la cultura, Ana María Gazmuri, que se vincula con esta gran red que lucha por el derecho al uso de la cannabis para tratamiento de salud. Otra lideresa importante, Claudia Vives, que tiene vinculación con movimientos feministas. Están apoyando alcaldes, como Mauro Tamayo (Cerro Navia) y Gonzalo Montoya (Macul), que no militan en el PC, pero que están muy comprometidos en la campaña, como Juan Carrasco, actual alcalde de Quilicura, que no fue a la reelección.

Hay también apoyo de movimientos sociales muy importantes, en el mundo territorial hay alcaldes muy destacados, la mesa política que mencioné, y todo es de una transversalidad mucho más allá del PC. Todos van sintiendo que la candidatura de Daniel supera las capacidades y las incidencias del Partido Comunista.

El equipo del partido que yo encabezo, está tratando de llevar adelante, al mismo tiempo, de forma consecuente con lo que fueron los acuerdos gruesos del Congreso del PC, porque nuestro compañero Daniel sea el candidato de las fuerzas de izquierda y antineoliberales, en definitiva, que sea el candidato del pueblo de Chile. En eso hay una actitud sabia de Daniel, y una disposición del partido, a escuchar, a convocar transversalmente.

Viene la propuesta programática a discutir

En esa línea, ¿cuál es el mensaje desde la candidatura de Daniel Jadue a los independientes, que no están en algún partido y que podrán votar en la primaria?

La formulación está llena de contenidos. El día miércoles próximo, en una actividad virtual, porque hay cuarentena, Daniel Jadue dará a conocer las bases programáticas para una discusión abierta, amplia, que sistematice y haga concluir un programa discutido por el pueblo. Habrá una propuesta de metodología de debate, de sistematización y síntesis, para que el pueblo sienta que sus aportes son considerados en una elaboración con vista a un futuro gobierno.

Para precisar, ¿se presentará una propuesta programática para que la gente la discuta, la analice y proponga?

Se va a presentar y se va a establecer en la plataforma, que es la misma que ya se usa para constituir los comandos, para que tengan acceso a esa propuesta. Esos comandos y otras instancias, militantes o no militantes, tienen todo el derecho de discutir al respecto de la propuesta de programa. Si hay grupos de interés, como un grupo de científicos que quiere discutir cómo debería ser realmente un Ministerio de la Ciencia, también pueden hacerlo y hay forma de hacer llegar el debate y la propuesta.

Es la hora del intercambio y la elaboración de ideas. Es decir, la convocatoria a participar en la primaria y en la campaña es a partir de contenidos, de ideas, de una propuesta programática, de una propuesta transformadora, y no solo de una adhesión a una nomenclatura y al nombre de un candidato. Eso es un cambio sustantivo de cómo vamos a interactuar y hacer que camine algo que en muchos trazos tendrá carácter de autoconvocatoria y en otros planos. Habrá que ver cómo se encuentra en otros espacios, por ejemplo, con la Lista del Pueblo, con respeto por ellos, damos por hecho que tienen su identidad, entonces vamos a recoger muchos de sus planteamientos. También habrá una sinergia, un pulso natural, dialéctico, de la elaboración programática y el debate constituyente en la Convención Constitucional.

El debate con Gabriel Boric

¿Cómo están viendo el debate que habrá dentro de un par de semanas con Gabriel Borci, el candidato presidencial del Frente Amplio? Porque se pensaría que hay muchas coincidencias, y eso se vio en el ámbito de la megaelección que hubo.

Habrá debates en los cinco canales abiertos más importantes, como Televisión Nacional, Megavisión, Chilevisión, CNN-Chile y Canal 13, que van a cubrir estos debates presidenciales con vista a la primaria de “Apruebo Dignidad”. Desconozco cuál será la forma en que la candidatura de Gabriel Boric se plantee respecto a los temas programáticos, pero donde hay diferencias que la gente reconoce, que no son ningún misterio y no significa una descalificación, es en la labor específica que a cada uno de estos dos líderes les corresponde realizar. Uno es parlamentario, antes fue dirigente estudiantil, y tiene ahí una participación con las posiciones que toma en la aprobación o propuestas de leyes, en la labor legislativa. El otro es un alcalde, con tercer período de ejercicio, que fue concejal, que tiene una experiencia -y lo elevó a la categoría de liderazgo nacional-, de ejecución, de gestor. Jadue tiene una gestión que no solo es acertada, eficaz, eficiente, referida a los grandes temas que le preocupan y golpean a la población más humilde. Es tal el acierto de la interpretación, que con la misma ley que rige a 345 municipios, solo en Recoleta se instaló la avanzada de la Farmacia Popular, la Óptica Popular, la Inmobiliaria Popular, la Universidad Abierta, la Librería Popular, acercando a la población a temas que están directamente vinculados a su calidad de vida, como el acceso a medicamentos. En una estrategia que le quebró la mano a la monopolización y abuso que tienen en el mercado las farmacias y los laboratorios, y donde Daniel fue capaz de encontrar la interpretación legal para materializar esos proyectos. Tuvo tanta incidencia que eso se extendió a otros territorios de municipios, incluso gobernados por la derecha. Eso es una carta de presentación ante la gente que quiere que el país sea distinto, que es posible construir un país de otras manera, en beneficio de las mayorías, y establecer un liderazgo no solo capaz de hablar, de proponer, de criticar, de protestar, de cuestionar, sino de ejercer e implementar una forma de gobierno que esté al lado de la gente. Se transformó en un líder nacional.

Alguien dirá que este no será un debate municipal. Claro, pero la gente lo proyecta a escala nacional. Porque en este país tan próspero, hay ciudades como Santiago, que en una esquina céntrica como Ahumada con Alameda, pueden haber hasta siete farmacias, y hay 150 comunas que no tienen ninguna. ¿Por qué? Porque no es negocio. Si uno va por el Paseo Ahumada, va a encontrar 20 ópticas, y en Chile hay comunas alejadas que no tienen ninguna. ¿Por qué? Porque no es negocio. Entonces la gente ve una gestión que apunta a esos temas, a esos problemas. Creo que son los temas que estarán muy presentes en los debates, porque hay de por medio, en mi opinión, una demostración que constituye la fuerza del ejemplo. Cuando se es capaz de exponer una idea por la vía de la concreción, más que de un discurso y una promesa. Quiero confiar también en el carisma de Daniel, no es un liderazgo parco, formal, es un liderazgo de terreno, que puede ir a la Plaza de la Dignidad sin ninguna dificultad, que tiene cercanía con la gente, con preparación política, técnica, maneja muchos temas, tiene una mirada bastante avanzada respecto al tema internacional, la integración de los países y que están detrás de la demanda social de estos tiempos.