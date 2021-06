Lavín, Briones, Desbordes y Sichel votarán por Orrego

Candidatos presidenciales de la derecha y varios personeros del oficialismo exteriorizaron su respaldo al candidato de la DC a gobernador de la Región Metropolitana. La tácita convergencia de la derecha con la ex Concertación para salir al paso a Karina Oliva, la candidata de sector antineoliberal, transformador y de izquierda. Los adelantos para “evitar el tsunami rojo” según el senador RN, Francisco Chahuán.

Gonzalo Magueda. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 09/06/2021. Tácitamente se produjo una convergencia entre la derecha y la ex Concertación para lograr un triunfo en la elección de gobernador de la Región Metropolitana (RM) y salirle al paso a Karina Oliva, candidata del sector antineoliberal, transformador y de izquierda.

Candidatos presidenciales de partidos de derecha y personeros del oficialismo exteriorizaron su respaldo al democratacristiano Claudio Orrego, generándose de hecho una alianza electoral y política de ese sector con la ex Concertación.

Hace semanas el presidenciable de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), Joaquín Lavín, dijo que votaría por Orrego. Ahora, en un programa televisivo manifestó que “lo he pensado bastante, mi voto va para Claudio Orrego. Voy a ir a votar, es una decisión personal y básicamente es porque yo creo que el gobernador, que es un cargo nuevo, es como el gran alcalde, es el alcalde de los alcaldes, el gran alcalde de la Región Metropolitana. Y Claudio Orrego tiene una experiencia como alcalde y como Intendente que es valioso para el cargo de gobernador”.

Ignacio Briones, el aspirante presidencial de Evópoli, dijo que “es muy importante participar en esta segunda vuelta, es la forma de legitimar este proceso y un nuevo cargo que avanza en la descentralización que todos esperamos. En mi caso yo lo haré en la Región Metropolitana y voy a votar por Claudio Orrego”.

El candidato a la presidencia por el derechista partido Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, declaró hace unos días que Desbordes expresó que “en lo personal tomé un decisión y es que en la segunda vuelta de gobernador regional como vecino de esta región no me voy a abstener y voy a ir a votar y voy a ir a votar por Claudio Orrego, porque creo que es una buena alternativa para gobernador regional”.

En tanto, Sebastián Sichel, el otro aspirante presidencial de la derecha, declaró: «No tengo ningún complejo en decir que no voy a votar nunca por posiciones extremas y viendo las últimas posiciones que ha dado Karina Oliva, probablemente voy a votar por Claudio Orrego, no tengo complejo en eso. Pero voto por él más bien, porque no me gusta que se extremen las posiciones en Chile y que se radicalizan las conversaciones, pero creo que tengo una convicción distinta que se necesita nueva política, otros actores para cambiar el debate y lo que vemos ahí entre ellos dos es vieja política y tenemos que cambiar el eje de los que estamos haciendo».

Todo esto sería parte de los adelantos de la derecha y la ex Concertación para levantar un muro ante los sectores antineoliberales y de izquierda, representados en el Frente Amplio, Partido Comunista, Lista del Pueblo, Acción Humanista, Federación Regionalista Verde Social, Partido Igualdad, entre otros, y que tendría concreción en acuerdos electorales y políticos implícitos o muy concretos.