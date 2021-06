El llamado a reconstruir la alianza que enfrentó a Allende

El RN Francisco Chahuán instó a la derecha y a la ex Concertación a recrear la Confederación de la Democracia, coalición donde estuvieron la DC y el PN para presionar y echar abajo el gobierno de la Unidad Popular. Se trataría de parar “el tsunami rojo” en el país. Un eje de la idea es que se logre el tercio necesario en la Convención Constitucional para abortar una verdadera nueva Constitución.

Gonzalo Magueda. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 09/06/021. Frente al avance electoral de la izquierda chilena y la posibilidad real de que el alcalde Daniel Jadue, dirigente del Partido Comunista (PC), gane la elección presidencial, el senador Francisco Chahuán, del derechista partido Renovación Nacional (RN), llamó a su sector y a la ex Concertación, a reconstruir la Confederación Democrática, coalición que enfrentó al Presidente Salvador Allende, presionó y trabajó para echar abajo al gobierno de la Unidad Popular (UP).

Chahuán llamó a materializar “el resurgimiento de la Confederación Democrática, la misma que se levantó a principios de los 70 para enfrentar a la Unidad Popular” y que conformaron la Democracia Cristiana (DC) y el Partido Nacional (PN), entre otras colectividades.

La verdad es que se trata de la Confederación de la Democracia (CODE), que en 1972 unió a la Federación de Oposición Democrática integrada por el Partido Demócrata Cristiano, Izquierda Radical, Partido Democrático Nacional (PADENA); y a la Federación Nacional Democracia Radical, integrada por el Partido Nacional y el Partido Democracia Radical.

Ahora, en el camino del senador de la derecha, esa Confederación podría incluir a los partidos socialdemócratas y liberales de la ex Concertación y a las colectividades derechistas de Chile Vamos. “Quiero que con la ex Concertación seamos capaces de enfrentar unidos el proceso y evitar el tsunami rojo de extrema izquierda que ya advertí en abril” de este año, argumentó.

Además de enfrentar el alza electoral y la influencia de la izquierda a lo largo del país, y asumir la posibilidad de un triunfo del candidato presidencial de ese sector, Chahuán llamó a generar condiciones, en un acuerdo de la derecha con la ex Concertación, para tener un tercio en la Convención Constitucional y así abortar contenidos que generan realmente una nueva Constitución, los que son promovidos por sectores antineoliberales, transformadores y de izquierda.

Es así que instó a “los sectores moderados de lo que fue la Concertación para reconstruir el tercio en la Convención” que redactará la nueva Carta Magna.

Varios convencionales y fuerzas opositoras advirtieron en las últimas semanas que pese a una mayoría en la Convención identificada con una real nueva Constitución y cambios estructurales, se podría dar una alianza entre los representantes de la derecha y segmentos de la oposición que no tienen una postura antineoliberal, ni tampoco de abandonar del todo el actual modelo económico e institucional que rige en Chile.

Francisco Chahuán aseguró que se trata de “generar acuerdos necesarios y defender los principios de la libertad y democracia” en el país. “El llamado es a movilizarse por esta idea distinta y más amplia”, enfatizó el senador de RN.

En el último tiempo se produjeron acercamientos y acuerdos tácitos entre grupos de raíz democratacristiana con la derecha. Es el caso de Comunidad en Movimiento, que encabezan los ex dirigentes falangistas, Soledad Alvear y Gutenberg Martínez, y Progresismo con Progreso, que tiene entre sus cabezas a Mariana Aylwin, hija del ex presidente Patricio Aylwin, que atacó al gobierno de la UP y respaldó el golpe de Estado de 1973.

Aunque prácticamente no hubo reacciones públicas a los dichos de Francisco Chahuán, se reconoce en ámbitos de la política que hay conversaciones y se abren acuerdos de sectores de la DC y de socialdemócratas con personeros de la derecha para abordar temas en la Convención Constitucional y generar alianzas al menos implícitas para evitar triunfos y avances de la izquierda y sectores transformadores, como es el caso de tres candidatos presidenciales de la derecha que explícitamente respaldan al aspirante a gobernador de la Región Metropolitana de la DC, Claudio Orrego.