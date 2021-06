Los Voceros Crown de la campaña del terror

El Checho Irane, la también anticomunista Teresa Marinovic, la Paty Mal-donado.

Veragua. 07/06/2021. El canal de televisión La Red, poco a poco fue ganando audiencia del sector de los “que no tienen voz”, los que tienen muy pocos medios de comunicación que represente su pensamiento y sus sentires.

El peak de audiencia de este canal, quizás lo alcanzó con la entrevista al “Comandante Ramiro”, desde ahí se desató un llamado de atención de parte de las autoridades del gobierno y un escándalo desde la derecha más recalcitrante. Luego continuaría el escándalo por una sección de humor, donde un personaje es un “militar de verdad”, en la cual el actor dejaba ver en forma sarcástica el abuso y estilo ejercido por algunos de estos oficiales, cuya actitud ha quedado cada día más clara con el destape del robo que realizó a la institución el ex comandante en jefe de La Fuente y su esposa, llamada “Lucia chica”. Los más pechoños rasgaron vestiduras porque el equipo de humoristas “mancillaba” el uniforme militar…¿y por qué no han rasgado vestiduras cuando aparece el ex comandante con su maravilloso uniforme, con sus condecoraciones y luciendo sus colleras de oro? Resultado de sus comprobados fraudes a las arcas fiscales…o sea de todos los chilenos….¡No se escucha padre!

Como decía, este canal comienza a ganarse el respeto de un gran sector que está en contra de los abusadores de siempre y de pronto aparece un personaje que la derecha lo ha mantenido vigente, un EX DE TODO; Ex militar, ex economista, ex humorista, o sea, un don nadie -y fome además-; El Checho Irane. O sea, poroto en paila marina. Entonces, uno piensa que puede ser una buena estrategia de ese canal para no ser acusado de demasiado RED y lo trae para mostrar un equilibrio, puede ser…y hasta es bueno conocer cómo actúa este vocero, ex bufón de palacio.

Este domingo en el programa que tiene, Café cargado, llevó de invitado al dirigente de los empresarios Juan Sutil, para que explicara el asunto de los 515 ventiladores que donaron, de los cuales habrían funcionado 36. Sutil, tomando un papel mesiánico y de hombre bueno, explicó todo como mejor pudo, respaldado por el testimonio de otro vocero conocido, el lenguaraz doctor Mañalich. Entre toros no hay cornadas, pero el ex bufón tenía que meter la cizaña anticomunista y le preguntó por el atentado a su fundo en contra de una plantación de experimentación transgénica y si él creía que metió mano el PC, pregunta que queda en el aire, sin respuesta, y que ni siquiera queda la alternativa de pensar si fue realizada por la “competencia”. También le pregunta al dirigente si no cree que si sale elegida la “ultraizquierda” los inversionistas se irán de Chile y Sutil le responde que la tierra, los galpones y las maquinarias están aquí y que no se las podrían llevar, o sea, explica que ese es un cuento añejo, muy parecido a lo que explica Jadue, lo que descoloca al ex humorista, se enoja con su entrevistado y, quizás, piensa que eligió mal al fogonero.

Continúo con otro de sus destacados invitados, el candidato derechista, el ex carabinero, ex presidente de RN, ex ministro de Defensa, Mario Desbordes. Entre muchas preguntas históricas, le expresa que a él le hierve la sangre cuando algunos “piojentos” como el senador Navarro, enlodan la honra de carabineros, pero para su sorpresa, este invitado, nada de tonto, porque sabe que no se puede tapar el sol con un dedo, le refuta que efectivamente el llamado Pacogate, es una realidad y eso ha ayudado mucho al desprestigio de la institución…otro invitado mal elegido para su pega de vocero del terror.

No se pega el palmetazo de que soplan otros vientos, que la cosa esta cambiando de verdad.

En esta pléyade de “Voceros” de la campaña del terror, habrá que sumar a una verdadera jalea humana, que no deja de moverse mientras habla y apoya sus dispersas e incoherentes palabras con incontenibles gestos. Me refiero a la “emergente” constituyente, la también anticomunista Teresa Marinovic, que entrevistada por EMOL TV, hablando sobre lo que piensa de su papel en la redacción de la nueva Constitución y de sus componentes, dice no saber NADA y que desconoce hacia dónde va. En sus palabras queda demostrado su desapego a la realidad y que no conoce el verdadero Chile, jactándose de no andar nunca en micro, tratándose de despegarse de los que ella llama “flaites” ignorando que ella es una más de ese grupo que desprecia. No aprendió la lección de una ex estrella de la televisión pinochetista, la señora Argandoña, que también despotricaba de los flaites o patos malos y miren como terminó, con su castigo divino en su propio hijo…y allí quedo.

Todos vienen de la escuela de esa gran sacerdotisa de la vocería del finado dictador, la que tiñe sus canas de violeta, e imitadora de Olga Guillot: La Paty Mal-donado.

Nos seguiremos viendo.