Silvia Silva, nueva presidenta de la CUT

Encabeza la Asociación Nacional de Jardines Infantiles (Ajunji). El secretario general de la multisincal es Eric Campos, de sindicatos del Metro. Ello, resultado de la elección en la organización de las y los trabajadores, donde quedó conformado el nuevo Consejo Directivo.

Santiago. 02/06/2021. La nueva presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) es Silvia Silva, quien encabeza la Asociación Nacional de Jardines Infantiles (Ajunji), quien sucederá a Bárbara Figueroa, dirigenta que proviene del Colegio de Profesores.

Silvia Silva, valoró el trabajo de la CUT y aseguró dará continuidad y fortalecerá el trabajo sindical de la saliente directiva. De acuerdo con un comunicado de prensa de la organización, la nueva líder de la organización de las y los trabajadores del país, llamó “a concretar el espíritu de la CUT en la unidad. Si a la Central Unitaria de Trabajadores le va bien, nos va bien a todos, le va bien a Chile”.

“Es un orgullo suceder a Bárbara Figueroa. Tomo con mucha generosidad este cargo, y siendo coherente con la propuesta de nuestra lista amplia, mayoritaria y paritaria sea electa una mujer como presidenta. Es un orgullo y lo tomo como humildad”, sostuvo.

La nueva presidenta de la multisincal, quien es militante del Partido Socialista (PS), expresó que espera fortalecer el diálogo, pero no un diálogo sordo, sino uno que se traduzca en la toma de decisiones, en compañía de todos los trabajadores y trabajadoras. Aseguró que no tranzarán en fortalecer también la movilización para ello. Indicó que mientras este gobierno diga gobernando, no se avecinan tiempos mejores, por lo que la invitación es a la unidad para avanzar en políticas públicas reales, para que los costos de la crisis sanitaria, económica y social no la sigan pagando los trabajadores.

El nuevo secretario general de la multisindical es Eric Campos, presidente de la Federación de Sindicatos de Metro. Ello, resultado de la elección en la organización de las y los trabajadores, donde quedó conformado el nuevo Consejo Directivo.

Desde la organización se resaltó la participación de un padrón electoral cercano a 200 mil trabajadores en este último proceso de elecciones internas. Con un 52% del sector público y un 48% del sector privado. Más del 70% del universo que votó fueron mujeres y eso “es una señal potente para la organización y el sindicalismo, constituye un desafío país”, señaló Bárbara Figueroa.

Además, se reportó que en la Tesorería General, Administración y Gestión, quedó José Manuel Díaz, miembro del Colegio de Profesores; en la primera vicepresidencia, Juan Moreno, presidente del Sindicato Interempresas de Lider; en la Vicepresidencia nacional y Organización, Manuel Díaz, presidente de la Coordinadora del Comercio; en la Vicepresidencia de la Mujer e Igualdad de Género, Karen Palma, dirigenta de Fenats Nacional Metropolitana; Vicepresidencia de Relaciones Internacionales, Bárbara Figueroa; en la Vicepresidencia Nacional de Comunicaciones y Difusión, José Pérez, presidente de la Anef.