MENSAJES. Llegó a vacunarse y ya habían usado su RUT

Denuncia se refiere a un hombre que usó identidad de una mujer para aplicarse las dos dosis y funcionarios no detectaron la irregularidad.

Santiago. 02/06/2021. Señor director:

El día de ayer, me dirigí hasta el punto de vacunación ubicada en el Mall Plaza Egaña, La Reina. Para mi sorpresa, al momento de registrarme me encontré con la desagradable situación de que mi RUT estaba asociado a otra persona que ya se encuentra con sus dos dosis, que es hombre y que me imposibilita poder inocularme para cumplir con los protocolos sanitarios.

Cabe destacar la insólita respuesta de las funcionarias ante el problema, quienes me dijeron que fuese a los dos centros donde se vacunó ésta persona a pedir que arreglen mis datos. ¿Cómo se están manejando las bases de datos en Chile? ¿Qué es lo que está funcionando mal que nadie se dio cuenta que el RUT asociado corresponde a una mujer y no al hombre que se vacunó. En dos centros distintos?

La vacunación es de suma importancia para poder combatir la pandemia, pero así, evidentemente, es imposible confiar, no solo en el proceso sino también en quienes lo lideran, en diferentes niveles.

Camila Ianiszewski