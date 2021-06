MENSAJES. Dos cartas llegadas a El Siglo

Polémica por lenguaje inclusivo: “Me parece que tal proyecto, fundamentado en argumentos odiosos hacia una parte de la población del país e insultantes hacia diversos sectores políticos, debe ser rechazado desde el inicio, es decir debe ser declarado inadmisible”. Homenaje a Magaky Matus: “Hoy alzamos nuestras banderas para rendir homenaje a una compañera incansable en la lucha por la dignidad de los pueblos, por la libertad, la democracia y la justicia social”.

Santiago. 31/05/2021. Señor Director,

Dos parlamentarios de derecha han presentado un proyecto de resolución parlamentaria que apuntaría a prohibir el uso del llamado “lenguaje inclusivo” en la educación chilena. Me parece que tal proyecto, fundamentado en argumentos odiosos hacia una parte de la población del país e insultantes hacia diversos sectores políticos, debe ser rechazado desde el inicio, es decir debe ser declarado inadmisible.

En efecto, independientemente de lo que cada cual pueda pensar sobre esta forma de lenguaje, debemos afirmar que este proyecto está absolutamente fuera de lugar. No corresponde al Parlamento inmiscuirse en materias que no son de su jurisdicción. En este caso, corresponde al Ministerio de Educación establecer, con criterio técnico, cuáles son las materias que deben formar parte del currículo escolar, las metodologías y materiales de enseñanza, etc.

Aunque parezca innecesario, quizás conviene precisar que la potestad ministerial, en materia de lenguaje, sólo concierne al uso canónico y didáctico del lenguaje. Nadie puede impedir que, en las diversas situaciones no reguladas de comunicación, los alumnos y las alumnas utilicen la variedad de lengua que puede serles natural: variedad social, territorial, etc.

De modo más general, ningún Parlamento, Presidente o Rey, puede imponer (o prohibir) usos verbales determinados, en situaciones no coercitivas de comunicación. En materia de lenguaje, solo el uso es el soberano. Y este soberano es el que, a la larga, impone su ley.

Le saluda atentamente

Gerardo Alvarez. (Master en Educación, Doctor en Lingüística)

El adiós a una luchadora ejemplar. Hasta siempre querida compañera Magaly Matus Rodríguez

¿Sobre qué muerto estoy yo vivo,

sus huesos quedando en los míos,

los ojos que le arrancaron, viendo

por la mirada de mi cara,

y la mano que no es su mano,

que no es ya tampoco la mía,

escribiendo palabras rotas

donde él no está, en la sobrevida?

Roberto Fernández Retamar

El Partido Comunista de Chile lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra querida compañera Magaly Matus Rodríguez. Hoy alzamos nuestras banderas para rendir homenaje a una compañera incansable en la lucha por la dignidad de los pueblos, por la libertad, la democracia y la justicia social.

Magaly Matus fue directora fundadora del Instituto Chileno Cubano de Cultura, organismo al cual entregó desde siempre su apoyo y solidaridad, siendo el pueblo cubano, país inspirador de sus ideales de vida y desde donde impulsó su abnegado trabajo, pensando siempre en un mejor destino para la humanidad.

Con su ejemplo continuaremos luchando, ahora y siempre, por la dignidad de nuestra América, por las luchas que se han enarbolado a través de la historia de la humanidad en defensa de los más humildes, hombres y mujeres que han sido invisibilizados por este sistema capitalista salvaje que nos tiene a todos y todas sumidos en una crisis sanitaria. Sin embargo tenemos la certeza que surgirán nuevas Magaly Matus que alzarán los mismos ideales de vida en homenaje a nuestra compañera que seguirá viviendo, allí donde emergerá un gobierno de nuevo tipo, en donde las causas populares sean el eje motor en las políticas de Estado.

Hasta siempre compañera Magaly, bajo estos paisajes otoñales te abrazamos en la certeza de que tu lucha multiplicará nuestras luchas por un Chile mejor, más humano, más solidario y más democrático.

Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y a sus compañeros del Instituto Chileno Cubano de Cultura.

HONOR Y GLORIA SIEMPRE