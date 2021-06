“Adiós Sebastián”

Bancada parlamentaria del Partido Comunista estableció que la Cuenta Pública del Presidente este martes, será “irrelevante” porque se trata de un mandatario “que ha perdido toda legitimidad”. “No esperamos nada, esa es la sensación brutal que tenemos”, dijo el diputado Amaro Labra sobre el informe que entregará Sebastián Piñera. La diputada Karol Cariola planteó que “él es un Presidente que se ha transformado en un obstáculo permanente para la acción política”.

Maca Benítez. Periodista. “El Siglo”. Valparaíso. 31/05/2021. Las diputadas y diputados del Partido Comunista señalaron tener bajas expectativas sobre lo que será la última Cuenta Pública en el mandato del Presidente Sebastián Piñera.

Desde la bancada parlamentaria del PC, se insistió en que se trata de un mandatario obstruccionista y se hizo un llamado a que utilice esa instancia para pedir perdón al país, reconociendo sus errores y planteando un cambio rotundo en la manera de gobernar para lo que resta de su mandato.

El jefe de bancada, diputado Amaro Labra, señaló que “no esperamos nada, esa es la sensación brutal que tenemos sobre lo que pasará este año en la Cuenta Pública”.

“Hay aspectos de déficit y errores brutales que se han cometido durante este año en trabajo, previsión social y empleo, en medio ambiente, en recursos naturales, en las artes y la cultura y las comunicaciones y también en derechos humanos y creemos que no habrá una crítica potente, poderosa ni verdadera sobre todos estos aspectos que tienen al Presidente Piñera en un muy mal sentir del pueblo, muy mal catalogado”, agregó el parlamentario.

“Esto, además de estar medido en las encuestas es lo que sentimos en los territorios, pero está medido también en las votaciones de los últimos días, lo que muestra un claro avance de lo que significó el plebiscito y también el trabajo en la calle y el Congreso”, manifestó el diputado Labra.

El jefe de la bancada parlamentaria del PC indicó que “este es el adiós de Sebastián Piñera como mandatario y esperamos que haya una autocrítica fuerte -aunque no creemos que vaya a ser real- , que él escuche que la oposición ha marcado todos los puntos. Creemos eso sí que va a ser casi imposible que haya un cambio profundo de la manera que se marketea políticamente en las cuentas el Presidente Piñera cada año”.

La diputada y subjefa de la bancada del PC, Karol Cariola, señaló que es claro que la ciudadanía “no espera mucho de lo que pueda decir el Presidente de la República en su Cuenta Pública. Es su última cuenta y creemos que año a año, el Presidente Piñera se ha encargado de bajar las expectativas de la ciudadanía, del pueblo de Chile”.

La parlamentaria reiteró que el Presidente Piñera ha tenido durante todo su mandato una clara política obstruccionista, no tan solo con el PC cuya bancada ha presentado propuestas concretas para enfrentar la crisis sanitaria, sino que con todos los actores que han querido ser un aporte.

“Él es un Presidente que se ha transformado en un obstáculo permanente para la acción política. Nosotros como bancada le hemos propuesto iniciativas como el royalty minero, el impuesto a los súper ricos y otras iniciativas que pueden ayudar al mejoramiento de las condiciones económicas del país para la mayor recaudación y por tanto, el financiamiento de la crisis para ayudar a los trabajadores y trabajadoras, sin embargo, el Presidente ha sido uno de los principales opositores, teniendo conflicto de interés incluso con estas medidas”, enfatizó Karol Cariola.

Calificó este informe presidencial como “muy irrelevante, no solo porque es la última de un Presidente que ya no tiene legitimidad, sino porque sencillamente no creo que seamos los únicos como bancada PC quienes no tengamos ningún tipo de expectativas sobre lo que vaya a decir mañana”.

Por último, la parlamentaria comentó que “ojalá el Presidente saliera con cierto grado de dignidad y reconociera los errores, le pidiera perdón al país, hiciera una autocrítica de lo mal que lo ha hecho durante todo este periodo”, agregando que lo que la ciudadanía sí quisiera escuchar cuál es la cifra real de víctimas de violaciones a los derechos humanos, cuánto ha aumentado la pobreza y el desempleo, por qué ha existido un mal manejo de la pandemia que llevó incluso a que el Colegio Médico se retire de la Mesa Social.