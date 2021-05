19 alcaldes rechazaron presión para volver a clases presenciales

Desde el Ministerio de Educación se quiere abrir las escuelas en medio de una seria situación de la pandemia por Covid-19 e incluso se amenazó con no dar la subvención a aquellos establecimientos que no inicien clases con presencia de alumnos. “Rechazamos las presiones económicas contra los y las sostenedores y profesores/as” dijeron los jefe comunales y plantearon, en un comunicado conjunto, que “con las altas cifras de positividad y contagios en el país y el colapso en las UCI, el ministro confunde a la ciudadanía por cuanto es imposible prever cuál será la situación sanitaria en los meses más fríos del año”.

Santiago. 30/05/2021. Alcaldes en ejercicio y electos en la reciente elección municipal, 19 en total, rechazaron las presiones del Ministerio de Educación para que las escuelas inicien, en medio de una seria situación de pandemia por el Covid-19, las clases presenciales.

“Rechazamos las presiones económicas contra los y las sostenedores y profesores/as” se indicó en un comunicado de los jefes comunales, reaccionando a anuncios desde la cartera de Educación en cuanto a que no se darán las subvenciones a aquellos establecimientos que no comiencen las clases con asistencia presencial de alumnos, incluyendo a los de enseñanza básica y media. El ministro del ramo, Raúl Figueroa, continúa con su posición y ofensiva, tal como lo hizo el año pasado, de que la mayor cantidad posible de escuelas tengan clases presenciales y ahora metió la idea de no dar los recursos estatales a quienes no lo hagan, entre otros medidas de presión. La autoridad plantea que la apertura se produzca a lo largo de todo el país.

“Con las altas cifras de positividad y contagios en el país y el colapso en las UCI, el ministro confunde a la ciudadanía por cuanto es imposible prever cuál será la situación sanitaria en los meses más fríos del año”, plantearon los alcaldes. “No por la ansiedad del ministro vamos a poner en riesgo a niños, niñas y adolescentes”, recalcaron los jefes comunales.

“Actuaremos responsablemente, sin presiones y observando los datos del territorio en su conjunto y en coherencia con la participación de las comunidades educativas locales. Es época de sacrificios, porque primero está la vida de las personas”, sostuvieron los 19 alcaldes.

Enfatizaron a través del comunicado que “en este contexto, seguiremos con actividades telemáticas -pese a los problemas de cobertura y de acceso a Internet en numerosos hogares para tener clases a distancia- pero también manteniendo sincronía con todos los establecimientos”. Agregaron que van a seguir coordinados y escuchando las opiniones del “conjunto de nuestras comunidades educativas”.

La carta fue firmada por las alcaldesas y los alcaldes en ejercicio y electos, Daniel Jadue (Recoleta), Jorge Scharp (Valparaíso), Gonzalo Durán (Independencia), Gerardo Espíndola (Arica), Francisco Riquelme (Casablanca), Mauro Tamayo (Cerro Navia), Felipe Muñoz (Estación Central), Claudia Pizarro (La Pintana), Claudio Castro (Renca), Javiera Reyes (Lo Espejo), Gonzalo Montoya (Macul), y Valdivia de RD, Tomás Vodanovic (Maipú), Macarena Ripamonti (Viña del Mar), Emilia Ríos (Ñuñoa), Carla Amtmann (Valdivia), Paulina Bobadilla (Quilicura), Cristóbal Labra (San Joaquín), y los nuevos jefes comunales Érika Martínez (San Miguel) y Luis Valenzuela (Tiltil).

