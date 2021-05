Perú. Fujimorismo nunca más

Por respeto a la dignidad de los que lucharon y luchan por la justicia social, por cambios en beneficio de las grandes mayorías, contra la corrupción fujimorista y criminal: cerremos filas contra la derecha nazi fascista.

Valentín Pacho. Revista Mariátegui. Lima. 28/05/2021. “La anarquía económica de la sociedad capitalista tal como existe hoy, es en mi opinión, la verdadera fuente del mal”. Albert Einstein en la Primera Edición de Monthly Review, New York, mayo 1949.

Me dirijo a mis compañeros y compañeras trabajadores del movimiento sindical y organizaciones de sectores populares del pueblo peruano, para compartir algunas reflexiones. En medio de la catastrófica crisis sanitaria, política, económica y moral que agobia a la inmensa mayoría de los peruanos, se realiza la campaña electoral en la segunda vuelta: el 06 de junio, deben decidir si es por el candidato de la izquierda Pedro Castillo o por la candidata de la derecha corrupta Keiko Fujimori, que de ser elegida sería el retorno del fujimorismo repulsivo corrupto y criminal de su padre hoy reo Alberto Fujimori: la candidata encausada ha hecho un llamado desesperado lucha contra el comunismo.

Derecha reaccionaria ignorante

El candidato Pedro Castillo de Perú Libre: es una persona de ideas de izquierda progresista que propone cambios para priorizar la vacuna total de la población contra el Covid-19 y disponer medidas efectivas para evitar más contagios, que los servicios del sistema de salud y la educación así como los demás servicios sociales sean considerados derechos humanos fundamentales, no más corrupción en los órganos del Estado, combatir la corrupción que han promovido los poderes económicos, por nueva Constitución mediante referendo para una Asamblea Constituyente en reemplazo de la Constitución fujimorista de 1993.

Asimismo propone que las grandes empresas paguen impuestos justos, que se revisen los contratos de las empresas públicas que fueron privatizadas por el fujimorismo como la gran minería, petróleo, gas, electricidad, telecomunicaciones, la pesca, etc. para que paguen los impuestos que corresponde y si no aceptan, simplemente se recupere para que el Estado vea que decisiones determinar, porque esos recursos fueron y son de todos los peruanos, recuperar el rol del Estado y otras propuestas de cambios progresistas elementales a los cuales apoya la clase trabajadora, sectores populares y las poblaciones vulnerables, fuerzas de la izquierda progresista y por su puesto el PCP; en vista de que esas propuestas son positivas que beneficiaría a las grandes mayorías; pero el fujimorismo y la derecha reaccionaria, la estigmatiza de comunismo como si fuera esas propuestas algo maligno, pero claro es malo para la derecha que no quiere cambios: implica entonces que el comunismo es positivo para los pobres. La derecha es bruta

En efecto la derecha, ultraderecha y sus aliados están en estado de histeria, de odio: todas las fuerzas reaccionarias, empresarios, banqueros, prensa mediática corrupta, los canales de televisión, periódicos, emisoras radiales, redes, revistas y la jauría de “analistas-opinólogos y periodistas que fungen de independientes” bien pagados y los oportunistas de toda laya, se han unido en santa cruzada, convertida en una poderosa máquina demoledora para triturar al candidato Pedro Castillo, un profesor campesino de escuela rural a quien lo han demonizado de comunista sin serlo.

El armatoste con todo su arsenal está funcionando a cabalidad, con amenazas, difamaciones, chantajes, mentiras y odio, al estilo nazi fascista para manipular las mentes, meter miedo y terror a la población de los sectores populares con el término comunismo y presión psicológica a Pedro Castillo para que se retracte de sus propuestas de cambio, o sea ablandarlo.

También la derecha internacional se ha sumado a la campaña anticomunista: está moviendo sus peones- voceros como el novelista y marqués peruano-español Mario Vargas Llosa, quien después de haber afirmado en diversas oportunidades que el clan Fujimori es corrupta y a Keiko Fujimori la señaló igual en las anteriores elecciones, ahora sin escrúpulos pide a los peruanos que voten por la candidata encausada y le ha seguido el presidente neoliberal y corrupto de Ecuador Lenin Moreno y varios medios de la prensa reaccionaria de América Latina.

Comunismo, la esperanza y futuro de la Humanidad

Es ridículo que en pleno siglo XXI, la derecha peruana ignorante, utilice el anticomunismo para embaucar a la población manipulada sin explicar en qué consiste el comunismo, me hace recordar la década del 50, cuando era niño de 8 años, escuchaba en los sermones de las misas, de que el comunismo es el diablo y se come a los niños, muchas personas de sectores populares se lo creían. Y, hoy están utilizando la misma monserga de que les van quitar: sus bienes, la libertad, la democracia etc. Pero ¿Qué bienes? si el 70% de la población informal y vulnerable ya no tiene nada, está en proceso de extrema pobreza, ¿Qué libertad?, si la población está a punta de cuarentena y estado de inamovilidad?, solamente tienen libertad la derecha y la prensa corrupta para mentir, ¿la democracia del neoliberalismo que solo ha favorecido a los ricos? esa democracia no es para los trabajadores ni sectores populares.

Pero realmente esos charlatanes que se desgañitan vociferando en los medios mediáticos contra el comunismo ¿Sabrán que es el comunismo? si se los emplazara a que refuten con argumentos ideológicos, no podrían explicarlo, porque necesitan saber la teoría del marxismo leninismo, o haber leído y comprendido como mínimo El Capital de Carlos Marx y como esos lenguaraces no pueden responder, entonces recurren solo al eslogan “no al comunismo” o muerte y adornan con una sarta de mentiras.

El comunismo es la etapa superior de la sociedad del buen vivir; por eso anhela y propone la transformación de la actual sociedad injusta que el sistema capitalista la ha convertido en situación de crisis generalizada, en el que impera el saqueo, robo de las riquezas, abusos, sobre explotación al trabajador, corrupción, pobreza de las mayorías, guerras, destrucción del medio ambiente, etc. Y que solo beneficia a un pequeño grupo de ricos para que se hagan más ricos y aprovechan el analfabetismo político de las poblaciones para que elijan a sus victimarios como ha ocurrido en el Perú en los últimos 30 años:

Y, transformación quiere decir que el capitalismo que hoy predomina; tiene que ser reemplazada por un nuevo sistema: el socialismo y luego el comunismo, una nueva sociedad de iguales socialmente, en el que rija el principio de a cada cual según sus necesidades, implica reparto equitativo de la riqueza producida por la clase trabajadora, redistribución igualitaria de los beneficios para favorecer a los que menos tienen, para el comunismo es prioritario el bienestar para todos los seres humanos, prevalece sus derechos al bien común. Porque el Perú tiene inmensas riquezas y recursos naturales en el mar, ríos, sobre la tierra y debajo de ella y trabajadores con su inteligencia y su fuerza creadora; por tanto, no tienen por qué estar los peruanos en situación de precariedad en el que nos encontramos.

Esa es la nueva sociedad más justa y humana que aspira el comunismo y transformación es revolución, asumir el proceso de la construcción del socialismo en función de las condiciones y realidades del país, tal como nos hizo entender el amauta José Carlos Mariátegui: fundador de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y del Partido Comunista Peruano (PCP) quien afirmó “La revolución peruana no será ni calco ni copia sino creación heroica del pueblo” ese es el legado para la clase trabajadora y pueblo peruano : el comunismo es la esperanza y el futuro de la humanidad. El capitalismo neoliberal no es el futuro, es el colapso, lo estamos sintiendo en carne propia.

En ese sentido cualquiera no puede ser comunista, para serlo, hay que tener convicción, principios, ética, honor, no ser oportunista, es de conocimiento, se guía por ciencia del marxismo leninismo, es leal con los intereses de la clase trabajadora y sectores populares, lucha por el bienestar de la humanidad, se enfrenta a la ferocidad de la derecha cavernaria: los mártires de la lucha por los principales derechos sociales, de la clase obrera, por la justicia social y demás derechos humanos en el Perú y en el mundo han sido comunistas.

Rafael López Aliga: El caifás

El nazi fascista Rafael López Aliaga ex candidato presidencial de la ultraderecha que hora apoya a Kaiko Fujimori; en un mitin en Jauja ha pedido a agritos la muerte al comunismo, al candidato Pedro Castillo y Vladimir Cerrón: y el grupo de personas de mentes manipuladas respondían: ¡muerte, muerte!; me hizo recordar el pasaje bíblico, cuando Pilatos pregunta a la muchedumbre de fariseos y saduceos manipulados ¿Qué hacer con Cristo? respondían ¡crucifícalo, crucifícalo!, y lo crucificaron previa tortura: López Aliaga era el Caifás, es que la derecha históricamente ha sido criminal y perversa: Ahí está como ejemplo el ex presidente corrupto y criminal reo Alberto Fujimori, purgando cárcel de 25 años por crímenes de lesa humanidad: padre de la candidata encausada, quien ya amenazó que de ser elegida presidente: lo indultará.

De lo que es capaz un Partido Comunista

Para la derecha, sus voceros y charlatanes mentirosos dedicados en satanizar el comunismo, menciono solo un ejemplo de lo que ha sido capaz de hacer el Partido Comunista, en la República Popular de China con una población que bordea 1,400 millones de habitantes, que hasta la década del 70 era un país socialista en proceso considerado todavía del tercer mundo; sin embargo en 35 años dio el gran salto: China es hoy una súper potencia, en la industria, agricultura, tecnología, militar; principalmente es la primera economía del mundo, lo está superando a la otrora superpotencia mundial: Estados Unidos. Muchos analistas investigadores científicos, políticos, economistas de primer nivel del mundo, se interesan asombrados, buscan explicaciones sobre el “milagro chino”

El gobierno socialista de China acepta la economía mixta, participan empresas transnacionales, pero la condición pone el gobierno con máximas ventajas para el Estado, las empresas extranjeras han tenido que aceptar, El Estado empresario está demostrando que es altamente eficiente con inversiones en varios continentes.

La verdad es que, en el gigante país asiático, gobernado por el Partido Comunista de China está resolviendo aceleradamente los principales problemas sociales. En el reciente informe del Banco Mundial (BM), dice que China en 30 años ha sacado de la pobreza a más de 800 millones de personas, debido a la política de sus reformas y 100 millones salieron de la extrema pobreza, lo ratificó Xi Jinping, quien dijo: gracias al Partido Comunista y el sistema socialista. El desempleo ha disminuido aceleradamente, el índice del empleo está aumentando considerablemente, la clase obrera es altamente calificada en todas las especialidades de las industrias,

Hoy en día todos se preguntan ¿Cómo es que en 3 décadas China se ha podido convertirse en una de las tres superpotencias del planeta? La respuesta para la derecha peruana y sus acólitos: ¡es que la República Popular de China está gobernada por el Partido Comunista, repito el Partido Comunista! China es socialista con peculiaridades chinas, ellos mismos lo dicen y está en plena construcción en base a las realidades, condiciones y necesidades de su pueblo, porque el marxismo es una guía, no es una plantilla para estampar en un país, la experiencia socialista en China es motivo de real análisis, debates y expectativa.

Comprobar In Situ

A los que se han embarcado en la campaña anticomunista, los emplazo para que vayan a China a comprobar in situ. He tenido la oportunidad de conocer por primera en 1984 invitado por los compañeros del Sindicato Nacional de China, en mi condición de secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), me acompañó Pedro Huilca, miembro del Secretariado de la central mariateguista.

En ese entonces gobernaba China; Deng Xioaping había asumido la conducción del Partido Comunista y partir de la década del 80 promovió las reformas hacia la Economía Socialista de Mercado: formuló la política sobre cuatro prioridades centrales: la Agricultura, Industria, Defensa Nacional (militar) y Ciencia y Tecnología.

Cuando arribamos a Pekín en 1984 una ciudad grande pero similar a los de países sub desarrollados, vimos que la gente se trasladaba en bicicleta por las anchas avenidas como la Avenia Chang An. Los centros manufacturas como de textil, metalúrgica y otros centros laborales y las zonas de agricultura como la cosecha de arroz, etc., todavía similares a los de país del Tercer Mundo: los dirigentes de los sindicatos nos informaron que estaban acondicionando para entrar a la etapa de la modernización acelerada.

Después, ya como dirigente de la Federación Sindical Mundial (FSM) he participado en varios eventos sindicales desde 1998, el, 2003, 2005 y 20 09, y luego en otros foros sindicales en 2013 y la última vez fue en 2016, China ya había dado el gran salto y cumplido los cuatros prioridades aplicadas por Deng Xioaping: ya no utilizaban bicicletas en las ciudades sino carros de último modelo, ferrocarriles de alta tecnología, el sistema de transporte se ha modernizado

En comparación de lo que vi la China de 1984 a lo que es hoy, realmente es asombroso, las ciudades en donde están enclavadas los territorios industriales que he tenido la oportunidad de conocer como Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, Wuxi, Nanjin, Hangzhou, Pekin son ciudades industriales de gran envergadura, hay otras y la agricultura de avanzada y en el campo de la tecnología con el G5 lo tiene traumado a Estados Unidos, ha construido la computadora cuántica que puede efectuar cálculos de casi 100 billones de veces más rápido que la supercomputadora más avanzado del mundo: esa es la China de hoy gobernada por el Partido Comunista.

Para ingresar al Partido Comunista de China, no es fácil, el solicitante tiene que hacer méritos haber demostrado aportes creadores como trabajadores, estudiantes, profesionales, artistas, en la cultura, militar, en el deporte entre otros: ser de los mejores, solo así pueden ser candidato para ingresar al partido comunista.

06 de junio. Hora de definiciones

En definitiva, compañeros trabajadores, compatriotas peruanos, por respeto a la dignidad de los que lucharon y luchan por la justicia social, por cambios en beneficio de las grandes mayorías, contra la corrupción fujimorista y criminal: cerremos filas contra la derecha nazi fascista. Por tanto, solo cabe votar por el candidato Pedro Castillo que promete esperanza de cambios expresadas en sus propuestas.