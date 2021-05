Jadue: “Vamos a ser capaces de traer mucha más inversión”

El candidato presidencial del PC dijo que “conozco un conjunto muy amplio de empresarios y grandes empresarios que están comprometidos con el destino del país en el mismo nivel que con sus propias empresas y su propio bienestar”. Ante instalación de candidatura DC de Yasna Provoste, sostuvo que «no tengo ninguna duda de que podamos llegar a acuerdos importantes” en segunda vuelta presidencial. En tanto, el aspirante a La Moneda confirmó que en 24 horas del llamado hecho a conformarlos, van 137 comandos ciudadanos a favor de su candidatura.

Equipo “El Siglo”. Radio Nuevo Mundo. Santiago. 28/05/2021. El candidato presidencial del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, fue entrevistado durante la semana por las radios ADN y Cooperativa y se refirió a temas de contingencia pero también relacionados con su proyecto presidencial.

En ADN, salió al paso a los comentarios que comienzan a instalarse de que en un gobierno suyo habría problemas con el sector empresarial y con las inversiones en el país. Dijo, primero, que se trata de una “campaña de la extrema derecha” y enfatizó: “Es la misma campaña que siempre hace la extrema derecha cuando tiene temor de empezar a perder sus privilegios”.

Luego subrayó que “les aseguro que vamos a ser capaces de traer mucha más inversión de la que va a salir de este país, porque las condiciones para buenas inversiones están en este país, entonces, el que quiera venir a invertir, bienvenido, con reglas claras, pero poniendo por sobre cualquier otra consideración el interés general de la nación y el bienestar pueblo de Chile”.

El también alcalde de Recoleta sostuvo que “conozco un conjunto muy amplio de empresarios y grandes empresarios que están comprometidos con el destino del país en el mismo nivel que con sus propias empresas y su propio bienestar. Hay otros que, por supuesto, el país les importa un bledo y que solo les importa sus dineros, y la verdad es que esos empresarios no los necesitamos. Chile se puede batir sin el dinero de aquellos que no tienen ningún cariño por Chile”.

“Nosotros vamos a convocar a los empresarios, grandes y pequeños, a hacer una contribución mayor para tener un país más estable, porque este modelo nos llevó al estallido social”, enfatizó Daniel Jadue.

Fracaso de primaria

En Radio ADN se le preguntó sobre el episodio de fracaso de primarias entre el Partido Comunista, el Frente Amplio y el Partido Socialista y manifestó que aquello “lo di por superado el mismo miércoles en la tarde, antes incluso que terminara la inscripción, porque efectivamente me pareció muy poco seria la actitud del presidente del PS (Álvaro Elizalde), con quien hablé presencialmente y establecimos los términos en que era indicación, y sencillamente ellos no cumplieron los términos y quisieron cambiarlos ya llegando, y con una actitud bastante poco fraternal y poco amistosa”.

Jadue hizo referencia a que existió el acuerdo entre el PC, FA y PS de hacer primarias con sus respectivas candidaturas presidenciales, pero en horas de la tarde el PS quiso que eso lo firmaran dos partidos más que apoyaban a su candidata, Paula Narváez.

El aspirante presidencial expuso que “eso ya quedó ahí y no implica que no podamos seguir buscando formas de entendimiento a futuro para lo que viene”.

En referencia al Partido por la Democracia, Nuevo Trato y Partido Liberal, que el PS quiso integrar a la firma de un acuerdo, Jadue apuntó que “tienen que entender -y esto creo fue el gran error que cometieron ese día (el PS)- que la unidad fundamental va a ser con el pueblo de Chile, y con el programa del pueblo de Chile, y no con facciones neoliberales de la ex Concertación, que aún no dan por superada esa posición”.

Yasna Provoste

En Radio Cooperativa se le preguntó al alcalde Daniel Jadue sobre la instalación de la senadora de la Democracia Cristiana (DC), Yasna Provoste, como posible candidata presidencial de esa colectividad e incluso de la ex Concertación, a lo que el presidenciable contestó que “no tengo ninguna preocupación sobre Yasna, tengo la mejor opinión (…) es un liderazgo tremendamente responsable, muy progresista y que no excluye a nadie, que nunca ha estado por la exclusión ni por los vetos”.

De hecho, señaló que “la forma en cómo ella mira la política es completamente distinta a quienes han estado hablando en su partido”.

Inclusive señaló que “no tengo ninguna duda de que podamos llegar a acuerdos importantes si es que yo paso a la segunda (vuelta), si es que el ganador de nuestra primaria, que puede ser Gabriel (Boric), puedo ser yo, o si ella pasa a la segunda, vamos a tener un acuerdo”.

En 24 horas, 137 comandos

En tanto, el aspirante a La Moneda confirmó que en 24 horas del llamado hecho a conformarlos, van 137 comandos ciudadanos a favor de su candidatura. En Twitter expuso: “Estamos felices!! En un solo día se han inscrito 137 comandos ciudadanos por nuestra candidatura. Esta será una campaña masiva, alegre, transversal y desde las bases sociales. Notable!”. Varios de ellos fueron constituidos en la Región Metropolitana y Región de Los Ríos.

Este viernes se informó que alcaldesas y alcaldes electos visitaron el municipio de Recoleta para compartir conocimientos sobre las distintas iniciativas innovadoras y populares implementadas por el gobierno local encabezado por Daniel Jadue.

En la oportunidad, el jefe comunal de Cerro Navia, Mauro Tamayo, destacó que estas experiencias y avances comunales, son insumos importantes para enriquecer el trabajo de quienes están llamados a liderar comunidades locales.

Del mismo modo, la alcaldesa electa de Lo Espejo, Javiera Reyes, señaló que las autoridades locales que están por lograr el buen vivir de las y los vecinos , poseen un además un compromiso con la transformaciones profundas que Chile hoy demanda.

Daniel Jadue, invitó a todos los jefes comunales a conocer y replicar iniciativas que han sido fundamentales para el mejoramiento de la vida de las personas, tal como ha ocurrido con la farmacia, óptica e inmobiliaria popular .

Hasta la comuna de Recoleta concurrieron además, entre otros, la alcaldesa electa de Santiago, Irací Hassler, su par de Canela Bernardo Leyton y Gonzalo Montoya, quienes compartieron experiencias y proyectos en conjunto para el nuevo periodo municipal que comienza este 28 de junio.