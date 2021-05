DEBATES. ¿Quién humilla al Partido de Allende?

El señor Elizalde ha utilizado oportunistamente el nombre de Allende, para atacar al único partido que ha levantado con valor y dignidad la noble figura de Salvador Allende, durante la borrachera neoliberal que los dirigentes del PS se pegaron durante 45 años.

Gonzalo Martner. Santiago. 20/05/2021. Por fin, alguien que vincule al Partido socialista con Allende porque durante 45 años lo ignoraron oportunistamente. No era rentable electoralmente decían, eran la izquierda “renovada”, la izquierda “democrática” y se alejaban de Cuba y se olvidaban de Allende. Excluyeron al PC por orden de los EE. UU. Se burlaban de Gladys Marín y la reprimieron cuando participaba en jornadas de protesta junto al pueblo, mientras ellos abrazaban el ideal neoliberal con sus aliados.

Ahora, cuando el PS fue invitado a unirse al Frente Amplio y al PC para primarias, este llega con dos galletas bajo el brazo: Justo los que tres días antes estaban pregonando que no irían a ninguna primaria con el PC y el FA, los que durante meses hablaron contra Jadue, que Chile no merecía un candidato así, que Jadue era poca cosa, que los extremos no eran bueno para Chile, etc., etc. ¿Qué es eso, si no el discurso de la exclusión?

Horas antes, el candidato de menos luces, un decrépito Heraldo Muñoz había renunciado para apoyar la candidatura de Narváez, igual cosa sucedía con los que se habían retirado del FA escupiendo para atrás. Ahora llegaban en bloque exigiendo cupos parlamentarios. Ni por un minuto se les ocurrió pensar en cupos parlamentarios para las organizaciones sociales y el pueblo mayoritariamente independiente de la revuelta.

Hace un poco más de tiempo un alto dirigente socialista, el que rescató a Pinochet desde Londres ¿Lo recuerdan? Senador, igual que Elizalde con votos comunistas, declaraba que en una segunda vuelta entre Jadue y Lavín, él votaría por Lavín por que le parecía más democrático que Jadue.

Ahora Elizalde en un gesto actoral poco refinado, se molesta con furia porque se le dijo que sus protegidos no eran garantía para una alianza seria y duradera, algo que está a la vista de todos.

¿Por qué no tuvo esa misma fuerza y esa energía el señor Elizalde cuando el 15 de noviembre del 2020, no se invitó al PC y menos a las organizaciones sociales protagonistas totales del movimiento del cual se pretenden apropiar? ¿No podía en esa ocasión esperar un día más, e invitar a las organizaciones sociales y al PC…¡oportunamente!… no cuando ya estaba todo arreglado?

El señor Elizalde ha utilizado oportunistamente el nombre de Allende, para atacar al único partido que ha levantado con valor y dignidad la noble figura de Salvador Allende, durante la borrachera neoliberal que los dirigentes del PS se pegaron durante 45 años.

Se humilla a Allende señor Elizalde, cuando se avergüenzan de su legado, cuando se olvidan del pueblo y se acomodan a un sistema neoliberal excluyente y corrupto. Cuando dirigentes como usted no abren la boca para denunciar las violaciones a los DDHH cometidas en la administración Piñera, cuando jamás se ha preocupado de los presos, sin juicio aún, que están en las cárceles por haber luchado por aquello que Ud. no es capaz de luchar, la justicia y la democracia.