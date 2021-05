Daniel Jadue: “Nos vamos a concentrar en el futuro”

“No tenemos tiempo para perder en discusiones estériles, con gente que no quiere transformar Chile” indicó el candidato presidencial del Partido Comunista. Expresó que “se debe construir una alianza que sea capaz de cambiar el modelo socioeconómico, y efectivamente sea capaz de construir un Chile con justicia y con dignidad”. Decenas de personas, dirigentes, diputadas y alcaldesas, concejales y concejalas lo acompañaron en lanzamiento de campaña.

Carmen Mendoza. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 20/05/2021. El candidato presidencial del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, que competirá en las primarias presidenciales con el candidato del Frente Amplio, Gabriel Boric, realizó el lanzamiento de su campaña este día en la Plaza de Armas de la capital, acompañado de decenas de militantes y simpatizantes de su colectividad, de partidarios de su postulación a La Moneda, así como diputadas, alcaldes y alcaldesas, concejalas y concejales recién electos.

El también alcalde de Recoleta (reelegido con el 65% de los votos), ratificó su compromiso con los derechos sociales de la gente, un nuevo modelo de desarrollo y una gestión popular para mejorar la calidad de vida de las mayorías.

Jadue afirmó que Chile se manifestó, sobre todo el pasado fin de semana, por una articulación política que cambie de raíz el actual e injusto modelo social. Se comprometió a “promover instancias que aborden las necesidades de los sectores más vulnerables, como una reforma tributaria efectiva que permita disminuir las brechas socioeconómicas de los ciudadanos y construir un Estado fuerte, solidario y capaz de asegurar una vida digna para todos y todas”. Enfatizó que su plan de Gobierno se centrará en “crear un Estado plurinacional, feminista y paritario, asegurando igualdad entre todos”.

El candidato del PC anunció un programa estatal de protección de las familias, en donde frente a situaciones de vulnerabilidad, se resguarden especialmente a los niños y adultos mayores, asegurar la salud, educación y alimentación para todos los chilenos.

En la actividad, Daniel Jadue expresó su solidaridad con los detenidos en la revuelta social y que continúan en la cárcel por disposición del gobierno y atrasos o irregularidades en sus procesamientos. Exigió al Presidente Sebastián Piñera la libertad de los presos políticos de la revuelta y declaró que “no se puede construir un país verdaderamente democrático cuando se persiguen y se mantienen encarcelados sin pruebas a jóvenes por pensar distinto”.

Respecto al fallido proceso de primaria en que participaría el PC, el Frente Amplio y el Partido Socialista, dijo que “hubiésemos querido que terminara distinto, pero ya no fue”. Agregó que “intentamos hacer una primera amplia, pero nos vetaron hace mucho rato”, refiriéndose al veto que realizó hace semanas el Partido Por la Democracia (PPD) en contra de su candidatura. “Nosotros no creemos en los vetos, creemos en los compromisos honestos”, recalcó.

Añadió que “los que han generado censuras en los últimos tiempos, son los mismos que hoy buscaron con desesperación alianzas enfrentados a los catastróficos resultados electorales del domingo recién pasado”. Agregó que “finalmente se ha consolidado la única alianza que al parecer era posible, es la alianza con la ciudadanía y con el pueblo de Chile”.

En referencia a partidos de “Unidad Constituyente” y decisiones que tomaron en los últimos días, el dirigente y alcalde planteó que “no tenemos tiempo para perder en discusiones estériles, con gente que no quiere transformar Chile. Si han decidido volver a ser parte de la Concertación, con los neoliberales, que lo sean, ellos están en todo su derecho. No hay mensaje hoy día para nadie más que para el pueblo de Chile y la ciudadanía, que es la que espera los cambios”.

Daniel Jadue enfatizó que “nos vamos a concentrar en el futuro” y reiteró la necesidad de avanzar hacia un país distinto.

El candidato presidencial sostuvo que “esperamos ayudar a construir un país en donde nadie tenga que endeudarse ni hipotecar toda su vida para estudiar, para medicarse, para superar una enfermedad, o para alimentar a los suyos. La ideología del lucro tiene que retroceder, y en eso nos vamos a enfocar”.

En referencia a fuerzas políticas y sociales antineoliberales y transformadoras, el dirigente expresó que “se debe construir una alianza que sea capaz de cambiar el modelo socioeconómico, y efectivamente sea capaz de construir un Chile con justicia y con dignidad”.

Jadue enfatizó que el planteamiento de hoy “no es una convicción que hayamos tenido después del domingo en la noche. Lo venimos diciendo desde hace mucho rato, no se puede construir un país democrático verdaderamente, cuando se persigue y se mantiene encarcelados a jóvenes por pensar distinto, sin pruebas para condenarlos, pero al mismo tiempo tratando de obligarlos a que se auto inculpen para obtener resultados que no existen, de investigaciones que no pueden llegar a ninguna parte”.