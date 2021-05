Tomás Hirsch: “Cuando hay mucha abstención, eso ayuda a la derecha”

El diputado y dirigente de Acción Humanista hizo un llamado a ir a votar, sobre todo a los habitantes de sectores populares y a los jóvenes. Enfatizó que “participar en el proceso electoral significa ser protagonista del futuro de Chile, de un hito histórico que es dejar atrás la Constitución de una dictadura”. Indicó, en entrevista, que “el plebiscito de rechazo a este gobierno ya está hecho”, pero advirtió de una posible sobrerepresentación de votos en la derecha.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 14/05/2021. Este es un gobierno de derecha donde el Presidente llegó a un 6% de aprobación y donde hay mucha molestia y rechazo con la gestión. Se percibe un descontento con quienes representan este modelo, esta administración. ¿En las elecciones esto podría reflejarse en un mal resultado para “Chile Vamos”?

En primer lugar, el descontento, no sólo con el gobierno sino con este modelo, ya quedó reflejado en octubre pasado con el 80% que exige, demanda, una nueva Constitución para Chile y terminar con la Constitución de la dictadura. Así que no necesitamos estar dando una prueba. Aquí quedó claro que una inmensa mayoría del país rechaza este modelo económico, político y social. En segundo lugar, todas las encuestas están reflejando que este gobierno ha tenido una aprobación tan baja, como ningún otro gobierno en la historia moderna de nuestro país. Así que no necesitamos dar prueba del rechazo ciudadano que produce este gobierno. El plebiscito de rechazo a este gobierno ya está hecho.

Ahora bien, la elección de este fin de semana tiene muchos componentes, es mucho más compleja que una simple consulta a favor o en contra del gobierno. Hay mucha candidatura en distintos espacios, hay mucha fragmentación en listas de la oposición a nivel de convencionales, entonces habrá muchos factores a evaluar. Creo que si hay una sobrerepresentación de la votación de la derecha no significa una aprobación ciudadana, puede obedecer a específicos factores electorales, a caciquismos locales, a los inmensos recursos con que contaron las candidaturas de derecha.

Se fue conformando en estos meses un espacio de los socialdemócratas con los democristianos, y otro espacio de sectores antineoliberales y de izquierda. ¿En cómo se apuntalen esos sectores va a influir el resultado de estas elecciones?

Espero que incida, que el resultado permita sacar aprendizajes y conclusiones. Que se entienda que la división y la fragmentación de la oposición favorecen a la derecha, que la actitud que han tenido los sectores democratacristianos, socialdemócratas, de fragmentar y dividir, incluso de apoyar a la derecha, como lo han hecho repetidamente en el Congreso, lo único que favorece es a la derecha. Espero que esa reflexión la hagan. Lamentablemente, estamos en las elecciones, y no la hacen. Siguen planteando, por ejemplo, divisiones de cara al proceso electoral presidencial, eso es muy grave, muy irresponsable con el país, eso no nos genera un daño a nosotros, eso genera un daño a un pueblo que está demandando cambios profundos, a un pueblo que ha sufrido la violación de los derechos humanos y con la actitud de ese sector de la oposición, lo único que se hace es favorecer la posibilidad de que la derecha continúe en La Moneda, lo que es gravísimo para la democracia y el respeto a los derechos humanos.

Por otra parte, creo que en la izquierda, en los sectores antineoliberales, en el mundo progresista, hemos logrado la construcción de una unidad cada día más sólida. Tenemos la convicción y la decisión de avanzar en una primaria presidencial, tenemos una lista común a nivel de convencionales, y espero que eso se traduzca también, y así lo vamos a seguir impulsando desde Acción Humanista, en avanzar no solo hacia una candidatura presidencial única, sino también hacia una lista de parlamentarios conjunta para las próximas elecciones.

En esta megaelección se instaló de nuevo el fantasma del abstencionismo. ¿Qué llamado le haría a la gente frente a eso y participar en el proceso electoral?

Participar en el proceso electoral significa ser protagonista del futuro de Chile, de un hito histórico que es dejar atrás la Constitución de una dictadura. No hay que olvidarse que cuando hay mucha abstención, eso ayuda a la derecha, y son los sectores acomodados del país los que están más satisfechos, y son los que están contentos con este modelo.

En mi Distrito es en donde más se nota eso. En Vitacura ha votado el 78% de los electores, en Peñalolén, el 22%. Eso qué significa. Que es la gente de Vitacura, de Las Condes, de la Dehesa, la que decide por la gente más necesitada de Peñalolén, de Villa La Reina, de Colón 9.000. Eso no hay que permitirlo más, lo único que hace es perjudicar a quienes aspiran a un país más democrático, más justo, con más derechos. Por eso mi llamado es a que todas y todos participen, sobre todo las nuevas generaciones, los jóvenes, que voten los que fueron a votar en el plebiscito, podemos hacerlo, hay dos días de votación, hay condiciones, hay que ir con mascarilla, llevar el lápiz pasta. El llamado es a no quedarnos en la casa en este hito histórico.