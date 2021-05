Teillier llamó a jugársela por ir a votar y defender el voto popular

“Hay que disponerse a darlo todo en estas horas” declaró el presidente del Partido Comunista. Indicó que toda la oposición debe cuidar sus votos. Planteó que la elección crucial es la de convencionales porque ellos integrarán la Convención que redactará la nueva Constitución. Guillermo Teillier reivindicó que el PC siempre ha estado junto a los trabajadores y que en las campañas “enfrentamos esta elección sin esconder la cara”, con candidaturas que nunca negaron ser comunistas, mientras que otros ocultaron su afiliación partidaria.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 14/05/2021. ¿Qué se juega, qué se define en estas elecciones?

Hay una elección que es crucial para el destino de Chile que es la de la Convención Constitucional y que es el organismo donde se va a redactar la nueva Constitución. El tema es qué va a contener ese nuevo texto y eso está en juego, no hay nada resuelto. Si los que votaron por el Apruebo nueva Constitución se vuelcan hacia las y los candidatos de la oposición que están efectivamente por cambiarla, podríamos tener una Convención que le diera salida a las demandas populares y ciudadanas, sobre todo planteadas en el estallido social y que siguen presentes. Esperaría que eso se exprese en estas elecciones. Por esas razones, la elección de convencionales es la más importante.

Por primera vez se eligen gobernadores, eso tiene que ver con la descentralización del país, con el desarrollo de las regiones, es un proceso que se inicia. También los gobernadores van a tener incidencia en decisiones que vienen. Tenemos las elecciones de alcaldes, donde se juegan los gobiernos comunales que son tan importantes para la gente. Esas elecciones, y las de concejales, tendrán influencia en la elección presidencial. La de concejales es la que siempre sirve de medición para los partidos políticos, si suben su votación, si se mantiene o si baja. Eso es importante porque después se considera como un factor, el porcentaje que se saca en la de concejales, en las conversaciones entre partidos, para los pactos, para las alianzas. Todo eso se juega en estas elecciones y nosotros esperamos que los resultados sean buenos para nuestras fuerzas y nuestros objetivos.

¿Qué pasa con el abstencionismo? Se dice que ojalá vote el 50% que votó en el plebiscito, que no se baje al 40% de participación.

Sí, está ese dato del plebiscito, y sería bueno ese porcentaje. Hay estudios que dicen que podrían votar el 40 o un poco más del 40 por ciento. Para las circunstancias que estamos viviendo, es una buena cifra para Chile, y es posible que crezca la cantidad de gente que vaya a votar. Ahora, la abstención va a estar presente. Si votara el 50% y algo más, sería lo ideal, porque si vota menos gente, los que estaban por el Rechazo a la nueva Constitución, y quieren mantener esa normativa y este modelo neoliberal, van a tratar de decir que no es legal, que no es legítimo hacer una Constitución con ese porcentaje, de un 40%. Pero nosotros decimos que no, eso no es factible, y las elecciones se ganan con los que votan, no con los que no van a votar. Se respeta el veredicto de los que votan, esa es la mayoría efectiva. Si no, Sebastián Piñera no habría podido ser Presidente, porque salió con el 23% de los votos en cuanto a quienes podían votar. Ojalá vaya la mayor cantidad de gente a votar, ése es el llamado que estamos haciendo a todas las electoras y electores, que vayan a cumplir con este deber cívico, por lo trascendente que es este proceso electoral.

En los últimos meses sobre todo, nadie podría negar que el Partido Comunista estuvo en la agenda nacional, en la agenda política, ¿eso podrá influir en los resultados electorales del PC este fin de semana? ¿Está optimista o más a la expectativa?

Estoy moderadamente optimista, pero optimista. Moderadamente porque en elecciones anteriores podíamos medir más o menos los resultados probables. Ahora no tenemos esos datos, cambió la masa electoral, cambiaron las situaciones después del plebiscito, es muy probable que vaya gente a votar que habitualmente no iba a votar, eso no se ha medido. La mayoría, en el plebiscito, votó por el Apruebo, ¿cómo se van a distribuir esos votos?, no lo sabemos.

Nosotros desde antes y después del estallido social hemos estado siempre junto a los trabajadores, junto al pueblo que se ha movilizado, hemos estado por las demandas del pueblo que de hecho son nuestras banderas de lucha hace muchísimos años. El pueblo nos reconoce por eso. No firmamos acuerdos con el gobierno, ni con la derecha. Ahora mismo el gobierno se está burlando de quienes fueron a acordar lo que llaman los mínimos comunes. ¿Cómo vamos a ir a negociar o acordar con un gobierno que desprecia al pueblo y que después no cumple o desvirtúa los compromisos? No se puede. Creo que el pueblo eso lo está viendo.

Además, somos un partido que enfrentamos esta elección sin esconder la cara. Si usted mira la propaganda, las y los candidatos de otros partidos, no dieron la cara, no se identificaron como del partido en el que están, lo escondieron, no ponen del partido que son, por temor al repudio de la gente. Nosotros no le tememos a la gente. Todos nuestros candidatos y candidatas están con nuestro símbolo, nuestro logo y llevando en alto la bandera de nuestro partido.

Los independientes que van con nosotros, son cercanos, comparten las ideas de los cambios que Chile necesita, comparten nuestras posiciones, mientras hay otros independientes que ocultan su simpatía política, que renunciaron a ciertos partidos para vestirse de independientes. Claro, hay independientes honestos y que van en algunas listas.

¿Qué efecto puede tener esta elección en la candidatura presidencial de Daniel Jadue?

Lo primero, es que Daniel Jadue va a la reelección como alcalde de Recoleta, es el primer paso de sustentación de una campaña presidencial. Luego, la votación, no la que saque el Partido Comunista, sino la votación que saque todo el sector antineoliberal, que es lo que representa Jadue transversalmente, será importante. Van a tratar de medir la candidatura de Daniel Jadue por los votos que saque el partido, cuando nosotros hemos dicho que Jadue trasciende los marcos de las filas del partido, y seguramente va a desbordar las capacidades electorales del partido.

Se está preparando el terreno para una candidatura presidencial popular que es desafiante. Diría, por ejemplo, que los demás no se atreven a hacer primarias con él, salvo los del sector antineoliberal que están dispuestos a hacerlas. Pero otros y otras no se atreven, le quitan el bulto. Y desahuciaron la primaria del conjunto de la oposición porque ven que Jadue les puede ganar y creo que esta elección del fin de semana va a remarcar ese punto.

¿Está de acuerdo en que estas elecciones van a ser muy importantes para las fuerzas antineoliberales, transformadoras, de izquierda?

Así es. Se va a medir esa fuerza, y creo que será el inicio de un reordenamiento de fuerzas, en que los sectores antineoliberales se irán consolidando y van a actuar unidos hacia adelante en un proceso que me parece muy interesante de cara a las transformaciones que Chile necesita.

¿Cuál es el llamado que usted haría a la gente de cara a esta megaelección?

El primer llamado a las electoras y electores es que vayan a votar y que vayan sin miedo. Están todas las medidas sanitarias tomadas para hacerlo, no hay que tenerle miedo al contagio, el plebiscito del año pasado no aumentó los contagios, fueron otras las cosas que los aumentaron. En segundo término, hablamos que esta elección es crucial, sobre todo por la elección de la Convención Constitucional.

Yo llamo a nuestro amigos y amigas, militantes, adherentes, a que se la jueguen y que llamen a la gente a votar, y que nos juguemos en la defensa del voto popular. Pueden haber todo tipo de maniobras, en las mesas, para intentar anular los votos de aquellos que están por una nueva Constitución y que son antineoliberales, y también en los colegios escrutadores el día lunes porque ahí se juega la suerte de muchos candidatos y candidatas. Por dos o tres votos que no se defienden, se pierden. Hay que disponerse a darlo todo en estas horas, sabemos que los apoderados de mesa, los apoderados generales, van a tener que hacer un sacrificio muy grande, porque son dos días, y espero que los militantes de nuestro partido lo enfrenten unitariamente, con “Chile Digno”, con “Apruebo Dignidad”, y si es necesario en muchos lugares con el resto de la oposición, porque creo que al menos en eso, en estos dos días, podemos actuar con un alto grado de lealtad.