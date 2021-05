Claudia Mix: “Con estas elecciones viene un cambio de ciclo”

La diputada del partido Comunes, en entrevista, apuntó que esta elección es “demasiado importante para farreársela, pone a prueba la capacidad de avanzar, de tener claro el proyecto, y de demostrar que se quiere transformar el país”. Mostró su esperanza de que la gente salga a votar como en el plebiscito del año pasado. “En esta elección, más que en otras, se marca la diferencia entre los defensores del modelo y los que queremos cambiarlo”, aseveró.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 14/05/2021. ¿Cómo estás viendo lo que podría venir después de esta megaelección?

Mira, estuve en un punto de prensa y cierre de campaña de Karina (Oliva, candidata a gobernadora en la Región Metropolitana), donde estaban Daniel Jadue, Gabriel Boric, Marcelo Díaz, y expresaron un par de cosas con las que me sentí muy identificada y tiene que ver con la pregunta, con que efectivamente con estas elecciones viene un cambio de ciclo en el país. Tengo la esperanza, por lo que vi en las calles, en las campañas, por lo que percibí en la gente, y que tiene que ver con lo que vimos desde octubre de 2019, de que la gente salga y exprese su malestar a través del voto, tal como se hizo en el plebiscito. Si tuviésemos esa proporción de participación y de apoyo a los sectores de izquierda del país, sería un muy buen resultado.

Es una elección demasiado importante para farreársela, nos pone a prueba, pone a prueba la capacidad de avanzar, de tener claro el proyecto, y de demostrar que realmente se quiere transformar el país. En esta elección, más que en otras, se marca la diferencia entre los defensores del modelo y los que queremos cambiarlo.

¿Qué esperas que ocurra en esta elección en cuanto al Frente Amplio?

Hemos tenido muy buena recepción en la calle, entre la gente. Creo que a veces las redes sociales nos engañan bastante, porque en la calle, en los territorios, hemos recibido harto apoyo, muy buena onda, y me da la impresión que a veces las redes no reflejan todo lo que la gente común percibe del trabajo que realizamos. No recibimos esa crítica sobreideologizada, llena de fake news, de inventos, que se masifica en las redes, y vemos que mucha gente no accede a esas redes o no se dejan influir, y creo que es la mayoría. Hemos visto muy buena recepción a nuestros candidatos y nuestras candidatas, no nos ha tocado, no lo viví y tampoco los candidatos que estamos apoyando, que los funaran, los echaran de las ferias, les gritaran o los insultaran. Claro, había gente que hacía comentarios de que todos son corruptos, todos son iguales, que al final no les interesa nada y no votan.

Creo que desde el Frente Amplio en esta pasada, inclusive con la participación en regiones, vamos a dar un buen resultado. Además, creo que la lista Apruebo Dignidad va a quedar muy bien parada, tiene buenos candidatos, gente preparada. Tanto el Partido Comunista, como el Frente Amplio y otras fuerzas que componente este pacto, apostaron, en general, por candidatas y candidatos bastante preparados y eso se ha notado en el debate, en el trabajo en terreno. Representan afinidades muy marcadas con la gente y eso le va a dar sostenibilidad a la discusión en la Convención Constitucional. Creo que van a estar buenos los resultados. De verdad creo que vamos a hacer historia, vamos a tener un buen resultado, por más que se intente ponernos como que no queremos dialogar, que estamos en contra de la unidad, cuando es lo contrario. Lo decía Daniel y Gabriel, los que no quieren construir proyectos unitarios, antineoliberales, no somos nosotros, son ellos. La gente lo percibe y el apoyo que vamos a tener este fin de semana será bueno. Estoy súper confiada.

Siempre en las elecciones, por razones obvias, se habla de los resultados para las fuerzas políticas, de las ubicaciones en que quedan, la cantidad electa. ¿Pero coincides con análisis que hablan de que esto es estratégico para el devenir del país, su futuro institucional y social?

Por supuesto que coincido. En esta pasada no estamos eligiendo alcaldes y concejales como las veces anteriores, por las razones de elecciones anteriores. Estos alcaldes y concejales van a estar vinculados sí o sí al proceso de discusión constituyente. Así que esperamos que nuestros resultados en las municipales, en las gobernaciones, en los convencionales, sean buenos y los electos tengan la capacidad de vincularse con la gente, y las discusiones y propuestas podamos llevarlas a los territorios, a las comunidades, a los gremios, a las instituciones. Por eso vamos a tener un cambio de ciclo, vamos a empezar a hablar con la gente temas que antes no se hablaban claramente. Uno mencionaba a los súper ricos, a los grupos económicos poderosos, a los dueños de las AFP, y la gente te miraba medio raro. Hoy lo tienen incorporado. Es producto del debate cultural que se está haciendo, y habrá sí o sí una disputa cultural, una disputa política, que va de la mano de la elevación del debate. Todos los cabildos que se desarrollaron después del estallido social fueron muy ricos en contenidos, en planteamientos, propuestas, diagnósticos de la realidad y creo que ahora pasará lo mismo. En la medida que los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, gobernadores y gobernadoras, se vinculen al proceso constituyente, va a facilitar este cambio de paradigma.