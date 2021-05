15/16M. Ante el próximo proceso electoral

Corporación Solidaria UTE-USACH: “El próximo fin de semana, recuperemos las esperanzas y los sueños, opinemos políticamente y vayamos a votar, participemos en el proceso, cuidemos los votos y preparémonos para construir Chile de nuevo y con dignidad”.

Santiago. 14/05/2021. La Corporación Solidaria UTE USACH ha decidido pronunciarse y llamar a sus integrantes, amigos y público en general a pronunciarse políticamente en el proceso que ya tenemos en puertas.

Una elección, siempre es un proceso de pronunciamiento político de la ciudadanía, la que debe bajo las circunstancias imperantes evaluar las actuaciones de los cargos públicos a elegir, y las políticas públicas aplicadas en el período. Es lo que se espera. Sin embargo, no siempre sucede, porque la ciudadanía por razones diversas no ejerce este limitado derecho de participación, dejando el camino abierto a que sean elegidos en cargos de importancia muchos inescrupulosos que aprovechan los cargos públicos para beneficio de los grupos de poder que representan y/o el propio, y sin derecho a reclamo posterior por parte de la ciudadanía, y con una cantidad de votos mínima. Un dato, el actual Presidente de la República fue elegido con un poco más del 20% de votos respecto del padrón electoral.

Ahora, en algunas horas, comienza un proceso inédito que abre las puertas a un cambio profundo, la Constitución Política; también a la democratización de las autoridades regionales, ahora Gobernadores; y al cambio de autoridades comunales.

La necesidad de participar en este proceso, a estas alturas debe estar clara, en el pasado Plebiscito, un 80% de la ciudadanía que participó optó por el cambio de la Constitución con todos los constituyentes elegidos democráticamente, a eso vamos.

La actual situación de país, destapada a la fuerza por el estallido social, que lo único que hace es poner sobre la mesa los grandes temas como la gran desigualdad económica, social, de oportunidades, de apoyo desde las políticas públicas, del trato desde el Estado, del acceso a una vivienda digna, de la baja probabilidad de tener una vida sana, de la burla de las grandes empresas a la calidad de vida de la población, de las pensiones injustas, de educarse con calidad, de acceder a una buena salud, etc. condiciones que llegaron al nivel de no soportar más a amplios sectores de la población. Todas estas realidades negativas para la gran mayoría, se acrecientan con la aparición de la pandemia, con lo cual queda demostrado que todas estas décadas de neoliberalismo no fueron capaces de poner al ser humano, al habitante de este país en un nivel de vida siquiera aceptable. Por lo tanto, no da lo mismo quien gobierne.

Hasta acá, desde el golpe de Estado, el grueso de las políticas públicas, la legislación y la justicia, sólo han aumentado la grotesca brecha económica y la impunidad de los abusadores. Todo esto debe cambiar, este sábado y domingo, representan el campo de batalla que debe llevar a este país a su propia victoria, es el momento de dejar atrás la actual Constitución junto con su legado, y ahora, es fácil, simplemente hay que ir a un local

de votación y participar, elegir a los que están por los cambios, descartar de una vez a los que se han enriquecido con el sistema a costa del grueso de la población. Se lo debemos a los torniquetes saltados, a las marchas y los paros de los trabajadores, a las ollas comunes, a todos los que perdieron los ojos, los presos, los asesinados en la Plaza y en las comunidades.

El próximo fin de semana, recuperemos las esperanzas y los sueños, opinemos políticamente y vayamos a votar, participemos en el proceso, cuidemos los votos y preparémonos para construir Chile de nuevo y con dignidad.

CORPORACIÓN UTE USACH

Santiago, 14 de mayo de 2021.