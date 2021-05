Se intensifica campaña de candidatos del PC a la Convención

En territorios y por redes sociales, postulantes comunistas a convencionales toman contacto con la ciudadanía y se muestran confiados en buenos resultados. “Tenemos candidatas y candidatos competitivos” dijo el presidente de la colectividad, Guillermo Teillier.

Equipo “El Siglo”. Valparaíso. 11/05/2021. “Tenemos candidatas y candidatos competitivos” dijo el presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, al referirse a las y los militantes de su colectividad que postulan a integrar la Convención Constitucional y que deben ser elegidos en la elección de este 15 y 16 de mayo.

Entre esas y esos candidatos competitivos están: Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) por el Distrito 12; el ex ministro de Desarrollo Social y psicólogo, Marcos Barraza, por el Distrito 13; Valentina Miranda, ex vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES), y el periodista Juan Andrés Lagos por el Distrito 8; el abogado de derechos humanos, Hugo Gutiérrez, por el Distrito 2; María Ojeda, profesora y dirigenta del Movimiento No+AFP, por el Distrito 3; Carolina Videla, por el Distrito 1; el ex Consejero Regional, Daniel Garrido, por el Distrito 6; el abogado Luis Cuello por el Distrito 7; el presidente del Sindicato de Trabajadores del Metro, Erick Campos y Bárbara Sepúlveda, abogada constitucionalista y feminista por el Distrito 9; y Sandra Saavedra por el Distrito 14.

El Partido Comunista presentó en total 50 candidatas y candidatos a la Convención Constitucional que van dentro del pacto “Apruebo Dignidad” y de ellos, de acuerdo a fuentes de la colectividad, se espera elegir a un “buen porcentaje en distintos distritos del país”.

La siguiente es la lista de candidatas y candidatos del PC a convencionales:

Distrito 1. Carolina Videla. Carlos Yevenes. (Arica; Camarones, General Lagos; Putre).

Distrito 2. Hugo Gutiérrez. (Alto Hospicio; Camiña; Colchane; Huara; Iquique; Pica; Pozo Almonte).

Distrito 3. María Ojeda. (Calama; María Elena; Ollagüe; San Pedro de Atacama; Tocopilla; Antofagasta; Mejillones; Sierra Gorda; Taltal).

Distrito 4. Ericka Protillo. Jorge Flores. (Chañaral; Copiapó; Diego de Almagro; Alto del Carmen; Caldera; Freirína; Huasco; Tierra Amarilla; Vallenar).

Distrito 5. Carolina Tello. Mauricio Ugarte. (Andacollo; La Higuera; La Serena; Paiguano; Vicuña; Coquimbo; Ovalle; Río Hurtado; Canela; Combarbalá; Illapel; Los Vilos; Monte Patria; Punitaqui; Salamanca).

Distrito 6. Daniel Garrido. Paula Freire. (Cabildo; Calera; Hijuelas; La Cruz; La Ligua; Nogales; Papudo; Petorca; Puchuncaví; Quillota; Quintero; Zapallar; Calle Larga; Catemu; Lllai Llay; Los Andes; Panquehue; Putaendo; Rinconada; San Esteban; San Felipe; Santa María; Limache; Olmué; Quilpué; Villa Alemana)

Distrito 7. Luis Cuello. (Isla de Pascua; Juan Fernández; Valparaíso; Con Cón; Viña del Mar; Algarrobo; Cartagena; Casablanca; El Quisco; El Tabo; San Antonio; Santo Domingo).

Distrito 8. Valentina Miranda. Juan Andrés Lagos. (Colina; Lampa; Pudahuel; Quilicura; Til Til; Cerrillos; Estación Central; Maipú).

Distrito 9. Erick Campos. Bárbara Sepúlveda. (Conchalí; Huechuraba; Renca; Cerro Navia; Lo Prado; Quinta Normal; Independencia; Recoleta).

Distrito 10. Alejandra Jiménez. (Ñuñoa; Providencia; Santiago; Macul; San Joaquín, La Granja).

Distrito 11. Mauricio Pesutic. (Las Condes; Vitacura; Lo Barnechea; La Reina; Peñalolén).

Distrito 12. Bárbara Figueroa. Bastian Bodenhoffer. (La Florida; La Pintana; Pirque; Puente Alto; San José de Maipo).

Distrito 13. Marcos Barraza. (El Bosque; La Cisterna; San Ramón; Lo Espejo; Pedro Aguirre Cerda; San Miguel).

Distrito 14. Sandra Saavedra. (Buin; Calera de Tango; Paine; San Bernardo; Alhué; Curacaví; El Monte; Isla de Maipo; María Pinto; Melipilla; Padre Hurtado; Peñaflor; San Pedro; Talagante).

Distrito 15. Fabián Rodríguez. (Rancagua; Codegua; Coínco; Coltauco; Doñihue; Graneros; Machalí; Malloa; Mostazal; Olivar; Quinta de Tilcoco; Rengo; Requínoa).

Distrito 16. Rodrigo Córdoba. (Chimbarongo; Las Cabras; Peumo; Pichidegua; San Fernando; San Vicente; Chépica; La Estrella; Litueche; Lolol; Marchihue; Nancagua; Navidad; Palmilla; Paredones; Peralillo; Pichilemu; Placilla; Pumanque; Santa Cruz).

Distrito 17. Romy Bernal. Igor Villaroel. (Curicó; Hualañé; Licantén; Molina; Rauco; Romeral; Sagrada Familia; Teno; Vichuquén; Talca; Constitución; Curepto; Empedrado; Maule; Pelarco; Pencahue; Río Calro; San Clemente; San Rafael).

Distrito 18. Carlos Fuentes. Denisa Cofré. (Colbún; Linares; San Javier; Villa Alegre; Yerbas Buenas; Cauquenes; Chanco; Longaví; Parral; Pelluhue; Retiro).

Distrito 19. Rocío Hizmeri. José Osvaldo Zúñiga. (Chillán; Chillán Viejo; Coihueco; El Carmen; Pemuco; Pinto; San Ignacio; Yungay; Bulnes; Cabrero; Cobquecura; Coelemu; Ninhue; Ñiquén; Portezuelo; Quillón; Quirihue; Ránquíl; San Carlos; San Fabián; San Nicolás; Treguaco; Yumbel).

Distrito 20. María Candelaria Ace. Oscar Menares. (Hualpén; Talcahuano; Chiguayante; Concepción; San Pedro de la Paz; Coronel; Florida; Hualqui; Penco; Santa Juana; Tomé).

Distrito 21. Patricia Valderas. Álvaro Sánchez. Vasili Carrillo. Marcela Saavedra. Vanessa Hoppe. (Arauco; Cañete; Contulmo; Curanilahue; Lebu; Los Alamos; Lota; Tirúa; Alto Bio-Bío; Antuco; Laja; Los Angeles; Mulchén; Nacimiento; Negrete; Quilaco; Quilleco; San Rosendo; Santa Bárbara; Tucapel).

Distrito 23. Camila Vergara. Gonzalo Contreras. (Padre las Casas; Temuco; Carahue; Cholchol; Freire; Nueva Imperial; Pitrufquén; Saavedra; Teodoro Schmidt; Cunco; Curarrehue; Gorbea; Loncoche; Pucón; Toltén; Villarrica).

Distrito 24. Wladimir Riesco. Marisol Torres. Wladimir Manzano. (Corral; Lanco; Máfil; Mariquina; Valdivia; Futrono; La Unión; Lago Ranco; Los Lagos; Paillaco; Panguipulli; Río Bueno).

Distrito 25. Elba Vargas. Gonzalo Díaz. (Osorno; San Juan de La Costa; San Pablo; Fresia; Frutillar; Llanquihue; Los Muermos; Puerto Octay; Puerto Varas; Purranque; Puyehue; Río Negro).

Distrito 26. María Olga Delgado. Cataldo Martínez. (Calbuco; Cochamó; Maullín; Puerto Montt; Ancud; Castro; Chaitén; Chonchi; Curaco de Vélez; Dalcahue; Futaleufú; Hualaihué; Palena; Puqueldón; Queilén; Quellón; Quemchi; Quinchao).

Distrito 27. Sanuel Navarro. Rosa Pesutic. Diego Salinas. (Aisén; Chile Chico; Cisnes; Cochrane; Coihaique; Guaitecas; Lago Verde; O´Higgins; Río Ibáñez; Tortel).

Distrito 28. Nikos Ortega. Margarita Makuc. Julio Contreras. (Antártica; Cabo de Hornos; Laguna Blanca; Natales; Porvenir; Primavera; Punta Arenas; Río Verde; San Gregorio; Timaukel; Torres del Paine).