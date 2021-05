“Llegó la hora en que relacionemos la movilización, con el derecho a usar el voto”

Lautaro Carmona, secretario general del PC, planteó la necesidad de que el pueblo concurra a votar este fin de semana “para construir correlación de fuerzas que arrincone las políticas neoliberales”. Llamó a tomar las medidas sanitarias y “ejercer un derecho que, usado conscientemente, masivamente, debe permitir las transformaciones tan esperadas”. Sostuvo específicamente, que “el PC debe tener un crecimiento en esta batalla electoral”.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 11/05/2021. Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista (PC), se mostró optimista en cuanto al resultado que obtendrá su colectividad en las elecciones del próximo fin de semana; dijo que podrán tener un número de convencionales superior a la bancada parlamentaria, más alcaldes y más concejales.

También indicó que será fundamental que la gente concurra a votar, tomando las prevenciones sanitarias ante la pandemia del Covid-19, y llamó a conectar lo que fueron las movilizaciones de los años recientes con el derecho a votar para avanzar en transformaciones necesarias para el pueblo.

¿Qué se juega en las elecciones del próximo fin de semana?

Va mostrar cuánto avanza el proceso de exigencias de cambios profundos en Chile. Un proceso de prolongada movilización social y política de hace un par de años. Eso tuvo una expresión de una altísima participación en el plebiscito del 25 de octubre del año pasado, con un resultado abrumador e inobjetable a favor de esos cambios, 80-20 por una nueva Constitución, por una Convención Constitucional plenamente electa con representación ciudadana y social. Creo que en la elección de convencionales va a estar representada esa expresión política del pueblo de Chile.

No tengo ninguna duda que la sumatoria de las votaciones de la oposición, en toda su anchura, será lejos por sobre la votación de la derecha y se cuestionará una política como la representada por el actual gobierno de Sebastián Piñera y de la derecha económica y política.

¿Aquí se jugará continuismo o cambio en el país?

Sabemos que las transformaciones son procesos, y esta elección es parte, no menor, de ese proceso. Creo que las elecciones serán parte del proceso hacia profundas transformaciones en el país.

Está la sombra del abstencionismo. ¿Qué llamado hacer a la gente para que vaya a votar?

Lo primero, es decir a la gente que se tomen todas las prevenciones sanitarias, que son el uso de mascarillas, usar alcohol gel, lavarse las manos, guardar la distancia social, ojalá llevar su propio lápiz pasta azul para votar. Hay que garantizar que nadie tenga peligro de contagio (del Covid-19). Además sabemos que los lugares de votación estarán sanitizados y bien cuidados. Todo lo demás es campaña del terror que busca que la gente se inhiba de ir a votar, porque a la derecha le conviene poca participación, y las fuerzas transformadoras queremos mucha participación.

Hay que ejercer un derecho que, usado conscientemente, masivamente, debe permitir las transformaciones tan esperadas hasta el día de hoy. Después de tantas luchas y tantas movilizaciones, de sufrir tanto maltrato e injusticias, llegó la hora en que todas y todos relacionemos la movilización, la expresión de lucha más directa, con el derecho a usar el voto para construir correlación de fuerzas que arrincone las políticas neoliberales.

Tenemos todos y todas, la obligación de ser parte de esta gesta histórica para el pueblo chileno.

Prácticamente nadie se atreve a hacer pronósticos, se habla de una situación “líquida” respecto a las previsiones sobre las elecciones. ¿Desde el punto de vista del Partido Comunista, estás más a la expectativa o estás optimista? ¿Cuál palabra te acomoda más?

Hay que ser lo más racional. Si me guió por las condiciones de vida empeoradas profundamente para la mayoría, y asocio eso a las políticas neoliberales y a la gestión del gobierno, no tengo por dónde imaginar una expectativa de que habrá crecimiento de la votación de la derecha. Si me guió porque los cuestionamientos y las políticas del Partido Comunista, y veo que es coherente con las transformaciones para el cambio de la calidad de vida de la gente, puedo pensar que el PC debe tener un crecimiento en esta batalla electoral.

Creo que vamos a tener una bancada de convencionales superior a la bancada parlamentaria, eso será muy importante. Va a aumentar la cantidad de alcaldes y lo mismo de concejales, incluyendo el promedio de votación obtenida en la última votación de concejales.

Las candidaturas presentadas son liderazgos políticos y sociales probados, conocidos por la gente y que deben tener un respaldo ciudadano en esta batalla electoral tan importante. No es un optimismo voluntarioso, sino una proyección de las batallas sociales que se han dado, que muestran las posiciones del PC.

Sabemos del impacto e incidencia que tiene Daniel Jadue por su proyección presidenciable, y no es asimilable solo y restrictivamente al Partido Comunista. Pero, a su vez, Daniel ha tenido el valor y la honradez de transparentar siempre su condición de transparentar su militancia comunista.

Si hacemos bien las cosas en estos días que quedan, conectándonos con la gente, trabajando mucho hasta el último segundo, podemos tener mucho optimismo. Sabemos que la defensa del voto será clave también, para la electividad de las y los candidatos. Porque hay en muchos lugares muchas candidaturas, lo que hace que la diferencia para ser electo será un número marginal, y eso significa que defender un voto, puede costar elegir un representante.

Tengo una mirada positiva, con una consciencia clara de que la política del Partido Comunista después de tantos años, está validada, pese a ser desacreditada, decirnos que era parte del pasado, que era una política añeja, que no se correspondía con los modernismos, sin embargo, la vida de la gente mostró que el tema entre calidad de vida y la contradicción del sistema neoliberal con un sistema plenamente democrático, era la gran orden del día en la política nacional. Pasaron más de 30 años para que esto estuviera en el tapete, en el debate, de todos los sectores políticos. Eso debiera representarse en esta elección y confió en que las candidaturas que levantamos son personas conocidas y probadas y serán apoyadas y validadas por la ciudadanía.